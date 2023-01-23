-9 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Время героев
Вчера, 20:30

Глава Башкирии: Водители гумконвоя — мужественные люди

Руководитель региона Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве поручил фиксировать всех, кто помогает отправлять гуманитарную помощь в зону СВО.

Глава Башкирии: Водители гумконвоя — мужественные люди
Глава Башкирии: Водители гумконвоя — мужественные люди

Как сообщил председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров, 20 января 58-й гумконвой в составе 36 единиц транспорта и 90 человек доставил для мобилизованных из Башкортостана и бойцов батальона имени Салавата Юлаева автотехнику, спецоборудование, продукты и медикаменты, а также посылки из дома и детские письма.

По мнению главы республики, эту помощь нужно постоянно отправлять, чтобы военнослужащие из Башкирии ни в чем не нуждались. Но при этом нельзя забывать и о тех, кто помогает доставлять все необходимое на территорию военной спецоперации, чтобы потом их можно было поблагодарить.

«И всем водителям в свое время надо будет сказать спасибо, отметить их наградами. Это мужественные люди», — подчеркнул Радий Хабиров.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика