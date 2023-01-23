Глава Башкирии: Водители гумконвоя — мужественные люди

Как сообщил председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров, 20 января 58-й гумконвой в составе 36 единиц транспорта и 90 человек доставил для мобилизованных из Башкортостана и бойцов батальона имени Салавата Юлаева автотехнику, спецоборудование, продукты и медикаменты, а также посылки из дома и детские письма.

По мнению главы республики, эту помощь нужно постоянно отправлять, чтобы военнослужащие из Башкирии ни в чем не нуждались. Но при этом нельзя забывать и о тех, кто помогает доставлять все необходимое на территорию военной спецоперации, чтобы потом их можно было поблагодарить.

«И всем водителям в свое время надо будет сказать спасибо, отметить их наградами. Это мужественные люди», — подчеркнул Радий Хабиров.