ЛНР поблагодарила Башкирию за гуманитарную помощь

- В ходе доставки гумконвоя для добровольцев и мобилизованных наших земляков в зону СВО, посетил место гибели героя России генерал- майора М. Шаймуратова. Своими глазами увидел ту панораму, которую возможно последнее, что видел, легендарный комдив. Вечная ему память и низкий поклон от потомков, многие из которых в данный момент на этой же земле воюют с поднявшим голову нацизмом, - написал Ирек Сагитов.

По его словам, поездка в целом продолжалась пять суток. Долгожданный груз - а это внедорожная техника, палатки, буржуйки, теплые вещи, оргтехника и даже мобильные бани - был доставлен нескольким подразделениям, в том числе и бойцам башкирского батальона им. Салавата Юлаева.

- Общаясь с командирами подразделений, в которых служат наши земляки, сделал общий вывод: выходцы из нашей республики пользуются огромным уважением и большим авторитетом среди своих сослуживцев и командного состава. Их отличает дисциплинированность, смелость, мотивированность на защиту Родины, о наших отзываются как об очень смекалистых и практичных людях, - отмечает Ирек Сагитов.

Башкирский гумконвой побывал и в школе им. М Шаймуратова в Петровском ЛНР. Впечатления самые положительные, заметил Ирек Сагитов. Островок новой жизни, которая входит на израненный Донбасс, возрожденная школа стала предметом гордости горожан.

- Под занавес поездки встретились с председателем правительства ЛНР Сергеем Козловым. Говорили о всесторонней помощи, которую Башкирия оказывает Луганщине. Сергей Иванович просил передать огромную благодарность и низкий поклон жителям республики и, лично её главе, Радию Хабирову. А у нас впереди 2 тысячи километров дорог и чувство удовлетворения от выполненной работы, - резюмирует Ирек Сагитов.

Фото тг-канал Ирека Сагитова.