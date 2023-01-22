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ЛНР поблагодарила Башкирию за гуманитарную помощь

Самый крупный гуманитарный конвой с начала года, отправленный республикой в ДНР, ЛНР и мобилизованным участникам СВО, благополучно достиг всех адресатов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-премьер правительства Ирек Сагитов.

ЛНР поблагодарила Башкирию за гуманитарную помощь
ЛНР поблагодарила Башкирию за гуманитарную помощь

- В ходе доставки гумконвоя для добровольцев и мобилизованных наших земляков в зону СВО, посетил место гибели героя России генерал- майора М. Шаймуратова. Своими глазами увидел ту панораму, которую возможно последнее, что видел, легендарный комдив. Вечная ему память и низкий поклон от потомков, многие из которых в данный момент на этой же земле воюют с поднявшим голову нацизмом, - написал Ирек Сагитов.

По его словам, поездка в целом продолжалась пять суток. Долгожданный груз  - а это внедорожная техника, палатки, буржуйки, теплые вещи, оргтехника и даже мобильные бани - был доставлен  нескольким подразделениям, в том числе и бойцам башкирского батальона им. Салавата Юлаева.

- Общаясь с командирами подразделений, в которых служат наши земляки, сделал общий вывод: выходцы из нашей республики пользуются огромным уважением и большим авторитетом среди своих  сослуживцев и  командного состава. Их отличает дисциплинированность, смелость, мотивированность на защиту Родины, о наших отзываются как об очень смекалистых и практичных людях, - отмечает Ирек Сагитов.

Башкирский гумконвой побывал и в школе им. М Шаймуратова в  Петровском ЛНР. Впечатления самые положительные, заметил Ирек Сагитов. Островок новой жизни, которая входит на израненный Донбасс, возрожденная школа стала предметом гордости горожан.

- Под занавес поездки встретились с председателем правительства ЛНР Сергеем Козловым. Говорили о всесторонней  помощи, которую Башкирия оказывает Луганщине. Сергей Иванович просил передать огромную благодарность и низкий поклон жителям республики и, лично её главе, Радию Хабирову. А у нас впереди 2 тысячи километров дорог и чувство удовлетворения от выполненной работы, - резюмирует Ирек Сагитов.

 

Фото тг-канал Ирека Сагитова.

ЛНР поблагодарила Башкирию за гуманитарную помощь
ЛНР поблагодарила Башкирию за гуманитарную помощь
ЛНР поблагодарила Башкирию за гуманитарную помощь
ЛНР поблагодарила Башкирию за гуманитарную помощь
ЛНР поблагодарила Башкирию за гуманитарную помощь
ЛНР поблагодарила Башкирию за гуманитарную помощь
ЛНР поблагодарила Башкирию за гуманитарную помощь
ЛНР поблагодарила Башкирию за гуманитарную помощь
ЛНР поблагодарила Башкирию за гуманитарную помощь
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:свобашкирские добровольческие батальоныбойцы-землякиподдержка республикишаймуратовгуманитарные конвоилнрднрпетровскоесагитов
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