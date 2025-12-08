Минстрой России расширяет цифровые сервисы ЖКХ

Минстрой России продолжает развивать цифровые инструменты в сфере ЖКХ, направленные на повышение качества коммунальных услуг и улучшение управления жилым фондом. Одним из ключевых проектов в этом направлении стало создание домовых чатов в национальном мессенджере MAX.

Домовые чаты предназначены для оперативного обмена актуальной информацией между жителями и управляющими организациями. Они упрощают взаимодействие собственников, помогают вовремя узнавать о состоянии общего имущества и служат удобным каналом подачи заявок и передачи показаний приборов учёта.

Проект развивается совместно командой мессенджера MAX и специалистами Министерства строительства России при поддержке региональных властей. Его цели включают создание удобного канала связи между жильцами и управляющей компанией, повышение осведомлённости жителей о работе служб и обеспечении доступа к простым цифровым функциям ЖКХ.

В числе задач сервиса — предоставление жителям актуальной информации о деятельности управляющей компании, уведомление о ремонтах и мероприятиях, а также упрощение передачи показаний по воде, электричеству и газу напрямую через мессенджер MAX.

В Башкортостане уже создано свыше 12 тысяч домовых чатов. Владельцем выступает Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору. Специалисты ведомства назначают сотрудников управляющих компаний администраторами чатов, что обеспечивает стабильную работу системы и при смене обслуживающей организации.

Выбор платформы MAX обеспечил высокий уровень защиты данных и надёжность обмена сообщениями. Платформа оснащена антифрод-механизмами и предоставляет дополнительные удобные сервисы для жителей. При этом собственникам и управляющим компаниям не нужно создавать чаты самостоятельно — инфраструктура уже развёрнута.

После завершения технической подготовки жители смогут подключиться к чатам своего дома. Управляющие организации сообщат порядок подключения. Ссылки на открытые домовые чаты в MAX уже доступны в приложении «Госуслуги.Дом», и желающие могут присоединиться самостоятельно.