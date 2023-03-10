Плата за экзамен

Отвечает первый заместитель министра образования и науки Башкирии Альберт ЯРИМОВ

— Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) и среднего общего образования (ГИА-11) проводится в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ». ГИА-9 и ГИА-11 являются обязательными, это завершающий этап для получения аттестата.

Пробные экзамены школы проводят самостоятельно для выявления уровня знаний учащихся и их готовности к итоговой аттестации. Задача — ознакомить будущих выпускников с процедурой проведения экзаменов, обучить правилам заполнения бланков, на практике отработать действия руководителей и организаторов пунктов проведения ГИА. Школы могут провести «пробники» сами, экзаменационные материалы проверяют учителя. В этом случае они бесплатны для родителей учащихся.

Для независимой оценки существует практика привлечения к проведению пробных экзаменов сторонних организаций по договорам об оказании платных образовательных услуг. Участие в мероприятиях на платной основе носит добровольный характер. Пробные экзамены, тренировочные мероприятия и консультации школы проводят с учетом мнения обучающихся и их родителей. Вопросы проведения этих мероприятий, в том числе предоставления льгот по оплате пробных экзаменов, федеральным и региональным законодательством не регламентированы.