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Сегодня, 09:15

Каким должен быть размер аванса?

С нового года у нас на работе уменьшился размер аванса. Раньше он был десять тысяч, а сейчас и девять не выходит. Начальство объясняет это тем, что теперь их обязывают удерживать НДФЛ с аванса, что раньше делалось только по итогам месяца. А вот у жены все осталось по-прежнему. Получается, в нашей организации изначально аванс начисляли не так, как положено, или изменения в Налоговом кодексе коснулись не всех? Помогите, пожалуйста, разобраться.Ринат МАНСУРОВ. Дюртюлинский район.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

Отвечает заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова

— Сразу отмечу, что в трудовом законодательстве понятия аванса применительно к оплате труда нет, есть заработная плата за первую половину месяца. Вы ведь получаете ее в конце месяца, уже отработав 15 дней. А что такое аванс по своему значению? Это предоплата. Но понятие закрепилось в обиходе, мы его используем, что, конечно, не дает работодателям права нарушать принципы начисления заработной платы. Выплачивать аванс фиксированной суммой неправомерно, так как это заработок за первую половину месяца. Сложности в связи с изменениями налогового законодательства возникли как раз у тех компаний, которые ранее выплачивали аванс фиксированной суммой (как в ситуации читателя) либо процентом от оклада, не исчисляя при этом налог. Таким работодателям сейчас нужно в срочном порядке пересматривать систему оплаты труда в организации, иначе жалоб от работников им не избежать.

Рассчитывать заработную плату за первую половину месяца следует не только из размера оклада, но и принимая во внимание другие составные части зарплаты, причитающиеся сотруднику за отработанное время. Речь идет о тех надбавках, которые не зависят от итогов работы за месяц в целом. Это районный коэффициент, доплата за работу во вредных и (или) опасных условиях, в ночное время, за совмещение должностей, стаж работы, другие аналогичные выплаты. А вот доплаты, размер которых привязан к выполнению месячной нормы рабочего времени, начисляются только при расчете. Это оплата сверхурочной работы, в выходные и нерабочие праздничные дни. Только по окончании месяца начисляются и выплаты стимулирующего характера, то есть премии, размер которых зависит от итогов работы сотрудника за месяц.

Автор:Наталия ГАЙСИНА
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