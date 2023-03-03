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Сегодня, 09:15

За путёвкой идём к «окну возможностей»

Знаю, что государство компенсирует родителям часть затрат на путевку для детей в лагерь, в прошлом году пользовались этой возможностью. А когда нужно начинать строить планы на детский отдых в этом году? Варвара Замыслова. Уфа.

Альберт ЗАГИРОВ
Фото:Альберт ЗАГИРОВ

Отвечает специалист Централизованной бухгалтерии муниципальных учреждений образования Ленинского района Уфы Гульназ СВИРИДЕНКО

— Стартовало «окно возможностей» для приобретения путевки в лагерь для детей в 2023 году. В принципе, если вы хоть немного знакомы с информационными технологиями, ничего сложного в том, как оставить заявку на летний отдых, нет.

Надо войти через информационный портал в ГИС «Единая система учета детей и подростков Республики Башкортостан, нуждающихся и пользующихся услугами в сфере отдыха и оздоровления», по ссылке http:/rest.edu-rb.ru и там зарегистрироваться как законному представителю. Потом заполнить все информационные поля данных, а в личном кабинете перейти в раздел «Мои дети», нажать на кнопку «Добавить».

Среди данных о ребенке обязательно должна присутствовать свежая справка с места учебы. И тогда можно перейти к заявке на путевку — в разделе «Подача заявления» найти желаемый лагерь, выбрать номер заезда и нажать на кнопку «Подать заявление», где уже в поле «Получатель сертификата» выбрать своего ребенка.

Дождитесь, когда муниципалитет подтвердит заявку, а потом родителю следует созвониться с лагерем, оформить договор и оплатить родительский взнос. Номера телефонов лагерей указаны на сайте ГИС во вкладке «Каталог лагерей». Для оформления сертификата родитель подходит в Централизованную бухгалтерию муниципальных учреждений образования своего района со всеми необходимыми документами. Там он напишет заявление на предоставление средств из бюджета Башкирии, получит договор, а уж по нему в самом лагере — заветную путевку.

Сумма возмещения из республиканского бюджета для школьников до 15 лет включительно — 15 361 рубль (за 21-дневную смену). Между прочим, ограничений по количеству приобретаемых путевок для жителей республики нет.

Автор:Денис БОРОДИН
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