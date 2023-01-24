Порт Агидель: быть или не быть?

В ходе визита в Башкирию президента РФ Владимира Путина глава республики Радий Хабиров сообщил о планах создать в Агидели особую экономическую зону портового типа, а также о том, что рассматривается вопрос о строительстве железной дороги Уфа — Агидель. Тема не новая. О ней в свое время рассказывал нашей газете бывший директор Бельского речного пароходства и судостроительного завода Павел Юрченко, который сегодня занимает должность директора судостроительного завода «Агидель», находящегося в стадии инвестпроекта с юридическим адресом в Санкт-Петербурге. Мы попросили его поделиться своим мнением о новом проекте.

— Есть две новости — хорошая и «как всегда». Хорошая: власти РБ засветили тему Агидели перед президентом РФ Владимиром Путиным, и есть надежда, что теперь реально будет что-то в этом направлении делаться. Хорошо, что речь идет не просто о порте, а об особой экономической зоне (ОЭЗ) портового типа, что с 2013 года мы лоббировали как «РПК Агидель» (речной портовый комплекс). Также радует, что в прессе снова всплыла тема железнодорожной ветки от Уфы, без которой порт просто не имеет смысла.

Из минусов хотел бы обратить внимание на качество подготовки материалов для главы республики. Это незаметно для обывателя, но профессионалам режет слух и говорит о низкой проработке исходников. Отсюда — неверное целеполагание на самом старте проекта. Речь на встрече шла о необходимости четырехметровой глубины.

Дело в том, что гарантированная глубина для I категории сверхмагистральных участков внутренних водных путей — от 3,4 метра. С этой позиции профессионал сказал бы, что у вас и так все отлично с глубинами, почему до сих пор ничего не построили? Для порта в Агидели мелководье не является сдерживающим фактором.

Вот о чем действительно надо просить Владимира Путина, так это о том, чтобы поставить точку в вопросе уровня Нижнекамского водохранилища, без чего огромные прибрежные площади будущей ОЭЗ портового типа скукоживаются до пары гектаров. На остальной территории строить ничего нельзя, так как формально, по проекту, который никто не отменял, это дно водохранилища. Читателям надо напомнить, что официального правительственного решения об уровне водохранилища до сих пор нет, позиция Татарии — поднять уровень еще на несколько метров, как было предусмотрено первоначальным проектом.

Из вопросов к минтрансу РБ. В техническом задании на восстановление порта Агидель железнодорожная ветка от Уфы не фигурирует совсем. Там есть фраза: «Анализ перевозки грузов внутренним водным транспортом с учетом использования железнодорожной ветки Агидель — Нефтекамск и существующей улично-дорожной сети», а грузопоток через порт предлагается рассчитать самим проектировщикам. Правильнее будет жестко «взять за горло» все крупные промпредприятия Башкирии, прежде всего «Газпром нефтехим Салават» и другие, также министерства, заставив их дать прогноз грузопотоков и по новой железной дороге, и через порт Агидель, с учетом предполагаемых производств новых экономических зон. В частности, например, проект возрождения «Башкиругля» с глубокой переработкой бурого угля дает поток полукокса и товарного метанола больше 5 млн тонн в год.

Если не строить железнодорожную ветку от Уфы, то порт Агидель будет пытаться всячески отбирать грузы у порта Камбарка. Отправителями грузов там являются Магнитогорский и Нижнетагильский металлургические комбинаты, заводы стальной группы «Мечел» (Челябинск, Белорецк, Ижевск), заводы Уральской горно-металлургической компании, трубной металлургической компании и другие. Таким образом, порт Агидель будет чьим угодно, но не башкирским, так как башкирские грузы — это нефтехимия Салавата и Стерлитамака, которые сейчас по железной дороге идут в порт Самара.

Что интересно, несуществующий порт Агидель имеет одобрение таможни на создание таможенного терминала и право на прием судов под иностранным флагом.

Что нужно делать прямо сейчас? Начну с административных действий. Необходимо расставить приоритеты по портовой ОЭЗ «Агидель» в порядке «груз — глубины — флот». В связи с этим надо забыть о порте Агидель как логистическом хабе до тех пор, пока нет железной дороги от Уфы. Провести жесткую ревизию деятельности судостроительного завода и порта Уфа, дать по рукам за любые попытки съехать к строительству малых элитных катеров, в то время как есть огромный спрос на грузовые баржи. Подключить к этому технических специалистов, ранее работавших на этих предприятиях, поскольку они не заинтересованы в искажении информации.

Если нет доверия к своим специалистам — заказать маркетинговое исследование по востребованности баржебуксирных составов увеличенной ширины и с малой осадкой для работы на глубинах до 1,5 метра с грузоподъемностью 5 — 7 тыс. тонн. То есть того флота, который может строить завод.

Теперь об инвестиционных действиях. Ветка Уфа — Благовещенск — Бирск — Агидель — Нефтекамск — Амзя — это федеральная тема. Схема финансирования — скорее всего государственно-частное партнерство.

В Агидели надо принципиально решить с федеральным центром вопрос об уровне Нижнекамского водохранилища, без этого не получить разрешение на строительство на участках, которые никогда не окажутся в зоне затопления. Начинать развитие портового комплекса надо с судостроительного завода и с зернового терминала с элеватором. Это два объекта, не требующие наличия железной дороги.

Что касается водных пассажирских перевозок, не увлекаться темой судов на подводных крыльях, а посмотреть на казанский опыт эксплуатации судов на воздушной подушке, как водной маршрутки. Это позволит безопасно обеспечить круглогодичное движение по всей Белой, вплоть до Юмагузино, с высадкой пассажиров на сухой необорудованный берег.