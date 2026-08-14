Контракт! Есть контракт!

Житель села Кандры-Кутуево Рустам Султанов с детства мечтал связать свою судьбу с «нефтянкой». Выучился в вузе на инженера по нефтедобыче, устроился в российско-американскую нефтесервисную компанию под Нижневартовском. Но спустя время попал под сокращение и вернулся на малую родину.

Пока сидел дома, решил пробурить на участке водяную скважину. Смастерил с товарищем компактную буровую установку — и принялся за дело. Правда, установка оказалась маломощной, и работать пришлось целую неделю.

Но оно того стоило! Оценив результат, соседи буквально атаковали Султанова: «Пробурите и нам такую же!» Сельчанин быстро смекнул, что нашел золотую жилу. В результате зарегистрировался в качестве самозанятого, разместил информацию о себе в интернет-пространстве — и принялся за работу.

По ходу дела Султанов собрал еще одну буровую установку с максимальной глубиной бурения до 45 метров. Однако и этого было мало — практика показала, что в некоторых уголках района водяной пласт находится на 60-метровой глубине, а то и ниже. Вчерашний нефтяник решил приобрести более мощный аппарат. Но на его покупку не хватало 350 тысяч рублей. И тогда он отправился в Центр социальной поддержки населения, чтобы заключить адресный социальный контракт. Разработал бизнес-план, защитил его перед конкурсной комиссией, получил субсидию, приобрел нужное оборудование — и теперь на бурение одной скважины у него уходит полдня.

Вместе с Султановым в прошлом году в рамках адресного социального контракта выплаты получили еще 3982 жителя Башкирии. Всего же за минувшие 5,5 года адресная социальная помощь была оказана почти 27 тысячам жителей нашего региона.

— Только в нынешнем году на эти цели из федерального и республиканского бюджетов планируется выделить 867 миллионов рублей. И заключить порядка четырех тысяч социальных контрактов, — сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ольга Кабанова на оперативном совещании у главы республики. Отметив при этом, что с недавних пор до 350 тысяч рублей по соцконтракту могут получить участники спецоперации и члены их семей — на бизнес, самозанятость или обучение. Работа с ними уже идет — при плане в 200 соцконтрактов на сегодняшний день заключено 127.

Как правило, по истечении срока социального контракта (на индивидуальную предпринимательскую деятельность он не превышает 12 месяцев) проводится оценка его эффективности. По мнению Кабановой, результаты вполне обнадеживающие — три четверти получателей субсидии смогли увеличить свои доходы. При этом 71 процент граждан, начавших свой бизнес в рамках социального контракта, продолжают предпринимательскую деятельность и после его завершения.

Алексей ШИЛЬНИКОВ