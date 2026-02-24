За бой и подвиг трудовой

Церемония вручения государственных наград состоялась накануне праздника в Колонном зале минсельхоза. Она собрала более 70 человек, представляющих самые разные сферы — от промышленности до искусства. И, конечно, здесь было немало тех, для кого День защитника Отечества — самый главный праздник.

Собравшихся в зале приветствовал глава республики Радий Хабиров.

— Нам выпало жить в сложное, судьбоносное время. Сегодня Башкортостан вместе со всей страной участвует в решении задач специальной военной операции. Наш святой долг — защитить суверенитет Отечества. Отстоять наше право жить, трудиться, растить детей в свободной и независимой стране. Мы гордимся нашими воинами. Они с честью выполняют боевые задачи, проявляют мужество и героизм. Мы всегда будем надежной опорой для участников специальной военной операции и их семей.

Каждый из нас по мере сил и возможностей вносит свой вклад в победу. В непростых условиях мы обеспечиваем устойчивое развитие республики. Крепим тыл, продолжаем развивать экономику и социальную сферу. В основе всех успехов республики — ответственный труд и высокий профессионализм каждого из вас, — отметил Радий Хабиров.

Некоторых удостоенных наград руководитель региона назвал отдельно. В их числе профессор кафедры немецкой и французской филологии УУНиТ, лингвист с мировым именем Рахим Мурясов, авторитетный эколог-флорист, старший научный сотрудник лаборатории геоботаники и растительных ресурсов Института биологии УФИЦ РАН Альберт Мулдашев, начальник Хайбуллинской районной ветеринарной станции Ишмурза Баймурзин, известный певец, директор театра-студии «Айдар» Айдар Галимов.

Поблагодарив присутствующих за их службу и труд, руководитель региона вручил награды. С особой теплотой зал встречал людей в военной форме.

— Башкирия всегда отличалась своими воинами, это у нас в традициях. Еще с древних времен наши воины были одними из лучших, ими можно гордиться и сегодня. Очень многие командиры присылают нам благодарственные письма, хорошо отзываясь о бойцах, которые достойно выполняют свой долг. У нас в республике учреждены специальные награды. Военнослужащие, которые принимают участие в специальной военной операции, по ходатайству командиров частей награждаются орденом и медалью генерала Шаймуратова, — подчеркнул в разговоре с корреспондентом «РБ» военный комиссар республики Михаил Блажевич.

Такого количества именных батальонов нет ни в одном регионе. Начинали с батальонов имени Шаймуратова и Доставалова, сейчас в боевых действиях участвует самой большой полк «Башкортостан», таких в стране больше нет. И они успешно выполняют боевые задачи.

— Республика со своей стороны тоже помогает бойцам. Отправлено более полутора сотен гуманитарных конвоев, сотни тонн грузов различного назначения, налажена система взаимодействия с частями. Конвои идут по заявкам наших бойцов. В зону СВО также выезжают главы муниципалитетов, творческие коллективы. И наши военнослужащие чувствуют поддержку, знают, что республика с ними, — отметил Михаил Блажевич.

Добавим, что военный комиссар республики получил из рук главы региона орден Салавата Юлаева.

Были среди награжденных и те, кто выбрал по жизни совсем другую стезю, однако до сих пор вспоминают свою службу в армии. Уже упомянутый Айдар Галимов даже родился в этот день — 23 февраля. После техникума отслужил в армии, и не где-нибудь, а в воздушно-десантной дивизии. А уже потом выбрал музыку. За свою творческую деятельность Айдар Галимов удостоен звания «Заслуженный работник культуры РФ».

— Многие спрашивают меня, почему я получил это звание, а не заслуженного артиста. Но мне это звание больше подходит. Я создал свой театр в 1993 году и с тех пор им руковожу. Многие артисты вышли из этого театра, и я горжусь ими. Надеюсь, что в дальнейшем мы сможем достойно представлять нашу культуру, — отметил Айдар Галимов.

Ну и, конечно, совершенно заслуженно отмечен главный защитник жителей в коммунальной сфере Анатолий Дубовский, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РБ. Ему вручен орден Салавата Юлаева.

— Я возглавляю этот центр уже 13 лет, с самого начала, когда вышел указ президента РФ об организации общественного контроля. С приходом команды Радия Хабирова работать стало лучше. Приняли новые программы — «Башкирские дворики», ремонта подъездов и другие. Разъяснительная работа— это одно, а когда люди видят реальные дела — это вызывает доверие, — говорит Анатолий Дубовский.

Большую роль играют и форумы «Управдом», считает он.

— Идея, которая была заложена в эти мероприятия, — сориентировать глав администраций городов и районов работать с населением. Сейчас, когда я езжу на семинары, сразу вижу, есть ли у главы контакт с людьми. Жильцы тоже стали грамотнее, сами во многих вопросах могут разобраться. И радует, что к этой работе удается привлекать молодежь, — подчеркнул Анатолий Дубовский.