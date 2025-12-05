В БАГСУ прошёл День открытых дверей

Народу пришло много — в фойе академии было яблоку негде упасть. А самыми активными на Дне открытых дверей оказались ребята из уфимской школы № 119.

— Меня интересует специальность «экономика и менеджмент». Хочу быть экономистом, управленцем. Буду сдавать обществознание и профильную математику. Ну а работать хочу в администрации города, в правительстве, а может, в частной компании, — рассказала ученица 11-го класса уфимской школы № 119 Карина Харрасова.

Ее подружка Дана Салимова как стартап для карьеры тоже рассматривает обучение в академии, только на специальности «государственное и муниципальное управление».

— Мы сейчас знакомимся и с другими вузами, — тут же пояснила она. — А поступать будем туда, где нам больше понравится.

На Дне открытых дверей, впрочем, можно было встретить не только уфимских школьников. Целая группа ребят приехала из совсем не близкого Белорецка. Они учатся в школе № 18 и возможности побывать здесь были очень рады, хоть и пришлось ехать несколько часов.

А начался День открытых дверей с того, что волонтеры предложили ребятам выбрать карточку с одной из четырех фигур. Им рассказали, о каких чертах характера свидетельствует выбор, и в зависимости от этого разделили их на группы для участия в управленческих поединках.

Но сначала для ребят устроили экскурсию по зданию Госсобрания — Курултая, и для них это стало действительно событием — когда еще там побываешь. В завершение их завели в зал и усадили на места, на которых работают депутаты парламента.

К ребятам обратился заместитель руководителя секретариата Госсобрания Науфал Янбухтин, который уже 25 лет по совместительству преподает в академии.

— В этом зале происходят судьбоносные события: здесь рождаются законы, принимается Конституция, проходит инаугурация главы республики. Хорошо, что вы уже ходите по этим ступеням, дышите этим воздухом. У кого-то из вас, я уверен, появилась мысль: почему бы мне не стать депутатом. У вас все впереди: если хотите стать депутатами, вы сегодня должны себе ставить амбициозные цели и стараться их достигать, — напутствовал ребят Науфал Янбухтин.

Как идет процесс обучения в академии и какие специальности можно получить, рассказал проректор по учебной и воспитательной работе Ильдус Сингизов.

— Мы готовим в первую очередь управленцев. И даже такие направления подготовки, как юриспруденция, экономика, психология, связаны с подготовкой управленческих кадров. Это наша сфера, которой мы уделяем большое внимание. Ежегодно мы получаем определенное количество бюджетных мест для студентов очной формы, которые будут обучаться на базе школьного образования. Но если кто-то не сможет поступить на бюджет, мы ждем их в рамках внебюджетного финансирования, — отметил Ильдус Сингизов.

Академия тесно взаимодействует с органами государственной власти и местного самоуправления. Студенты проходят практику в министерствах, госкомитетах, ведущих госкорпорациях. Сотрудники этих структур читают лекции, проводят открытые занятия.

— Самые популярные специальности у поступающих — государственное и муниципальное управление, юриспруденция, психология, экономика. Кроме того, широкая линейка программ позволяет получить второе высшее образование. Также реализуются программы дополнительного профессионального образования, переподготовки. У нас есть целое подразделение — департамент дополнительного образования и инновационного развития, — подчеркнул Ильдус Сингизов.

Ребят провели по самой академии, все показали. А еще они смогли задать представителям вуза все интересующие вопросы. Одним из самых интересных моментов стали управленческие поединки: школьникам предложили наилучшим способом разрешить конфликтные ситуации. Представители дискуссионного клуба «Альтернатива» разыграли их как по нотам, а потом на их месте оказались подростки.

На прощание свое мнение об академии высказала студентка второго курса Гульназ Исхакова.

— Я учусь на специальности «юриспруденция», и мне очень нравится. Очень хорошие преподаватели, дружеская атмосфера. Все советую сюда идти, — подчеркнула она.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.