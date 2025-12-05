Отцы-победители

Наше поколение — это дети участников Великой Отечественной войны, выросшие на военных рассказах — фронтовых историях не из книжек или фильмов, а из первых рук. Без прикрас и купюр. Они вызывали огромную гордость за отцов и желание быть похожими на них. Понятное дело, что мы с друзьями донимали родителей просьбами рассказать нам очередную захватывающую историю.

Русский кулак страшнее пистолета

Не избежал этой участи и мой отец — гвардии старшина разведроты Талип Абдеев. И поскольку наш частный домик был небольшим, а семейство многочисленное, чтобы никому не мешать, папа уводил нас с другом Володькой в баню и там делился памятными фактами своей войны. А мы, поудобнее расположившись, затаив дыхание ловили каждое его слово.

Родился отец в селе Бузовьязы Башкирской АССР в 1911 году. В 1931 году его призвали в Рабоче-Крестьянскую Красную армию. Тогда проходили срочную службу с двадцатилетнего возраста в течение пяти лет. Служил на погранзаставе под Ташкентом, воевал с недобитыми бандформированиями басмачей. После остался на сверхсрочную службу в звании старшины.

Когда началась Великая Отечественная война, его с частью пограничников заставы перекинули на оборону Москвы. Воевать начинал в 32-й стрелковой Краснознаменной дивизии, которая позже стала именоваться 29-й гвардейской стрелковой Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова дивизией. Учитывая боевую выучку и подготовленность, Талипа Абдеева зачислили в 31-ю отдельную разведывательную роту. Там было много совсем еще зеленых ребят, которых он оберегал и учил искусству воевать и выживать.

К примеру, как правильно противодействовать атакам врага. Эту науку он сам освоил еще в боях с басмачами. Главное здесь — лежать в укрытии, не поднимая головы, и не дергаться. Ни в коем случае не трусить и не бежать. Проявить выдержку. Солдаты разведроты выжидали, когда фашисты приблизятся, внезапно вскакивали перед ними плечом к плечу и стенкой шли на них. Отец любил повторять, что русский кулак бьет наповал, а штык всегда доделает свое дело. Его сверстники к боям стенка на стенку были приучены с детства. И, как правило, метод русского кулака не подводил. При этом старшина Абдеев показывал товарищам по оружию, как и куда надо бить, чтобы сразу оглушить немецкого солдата. На его уроки приходили даже офицеры, командиры смежных подразделений. И, невзирая на молодость боевого инструктора, дали ему уважительное прозвище «Батя».

— Дядь Толь, научи нас с Марсом тоже бить наповал! — просил его Володька.

— Нет, ребята, пока не могу. Вам надо вырасти, окрепнуть, набраться сил. Вот тогда поговорим, — аргументировал свой отказ «Батя».

Операция «Сейф»

В конце 1941 года Москва стояла на краю пропасти. Немецкие войска сжимали кольцо вокруг столицы. Но Первопрестольная не пала. Ценой невероятных жертв, отваги и стойкости советские бойцы и простые москвичи переломили ход войны, 5 декабря Красная армия перешла в наступление. Немцы, измотанные боями и холодом, дрогнули. И уже 12 декабря Совинформбюро объявило: гитлеровский план окружения Москвы провалился. Это было первое крупное поражение вермахта во Второй мировой войне. И впоследствии в память о контрнаступлении Красной армии 5 декабря стало Днем воинской славы.

Когда немец отступил от Москвы и побежал, разведрота, в которой служил старшина Абдеев, оказалась в первых рядах преследующих врага советских войск. Разведчики зашли в один из домов только что освобожденной деревни, где располагался какой-то немецкий штаб. По всей избе были раскиданы бумаги, а посередине стоял огромный металлический сейф. Видимо, немцы впопыхах пытались его вытащить, да так и бросили.

Сейф был заперт шифрованным кодовым замком. Красноармейцы дружно навалились на него и вытолкали на улицу. В соседнем дворе нашли сани и взвалили на них тяжелый груз. Неизвестно, сколько он весил, но везли с трудом. По три человека тянули за оглобли, четверо толкали сзади. Командир группы шел впереди, выбирая дорогу. Наконец доставили находку в штаб своей части и немедленно доложили командованию.

В дивизии «медвежатников», которые бы сумели вскрыть сейф, не нашлось. Приехали специалисты из штаба армии. Они долго ломали голову, но все-таки им удалось вычислить шифр. Внутри сейф оказался битком набитым пачками рейхсмарок. Скорее всего, это было денежное довольствие личного состава удирающей вражеской части.

Дело принимало серьезный оборот. Из штаба армии немедленно прибыли финансисты и сотрудники Особого отдела НКВД. Составили списки всех причастных к доставке и вскрытию сейфа и предупредили о неразглашении. Купюры забрали, а сам сейф оставили на улице. Накрыли его палаткой и поставили рядом часового. Решили, что немцы так просто не расстанутся с миллионами и обязательно попробуют их вернуть.

Как затем стало известно от «языка», известие о пропаже денег дошло до высокого немецкого командования в Берлине, которое приказало вернуть их во что бы то ни стало. Поскольку замок был сложный, немцы были уверены, что русские не смогут с ним справиться. На том и был построен план советских разведчиков. Специалисты, открывшие сейф, аккуратненько его закрыли, как будто так и было.

Приманка сработала. Ночью пришли немцы, погрузили сейф в рядом стоявшие сани и увезли. Таким образом, наши по-тихому избавились от обузы и людей не потеряли. Нетрудно представить вытянутые лица немецких командиров, когда они открыли сейф и увидели, что он пуст. Русские их снова перехитрили. А деньги пошли в копилку нашей победы.

Все участники операции под названием «Сейф», в том числе старшина Талип Абдеев, были награждены медалью «За боевые заслуги».

Парад побеждённых в ритме вальса

В начале июля 1944 года старшину командировали в Москву, в распоряжение НКВД. Выдали командировочное удостоверение, новую военную форму. Разместили в казарме под Москвой, где было много таких же прикомандированных.

Солдатский телефон тут же донес причину такого сбора — готовился «парад побежденных».

Дней десять всех нещадно муштровали, обучали приемам подавления возможных эксцессов со стороны пленных. В общем, готовили из разведчиков еще и конвоиров.

17 июля 1944 года на московскую землю все же ступил немецкий сапог. Изрядно потрепанный, правда. Десятки тысяч военнослужащих вермахта и войск СС — солдаты, офицеры и группа генералов — прошли по улицам столицы Советского Союза. Наверняка они с самого нападения на нашу страну ждали этого момента. Известно, что фюрер готовился лично принять парад немецких войск в 1941 году в Москве. Он должен был состояться после падения города. И совершенно точно ни руководство Третьего рейха, ни сами участники марша не предполагали, в каком «параде» им придется участвовать. Без оружия и знамен, под конвоем бойцов НКВД и недобрым взором множества москвичей.

Шли остатки немецких войск, разгромленных в ходе Белорусской наступательной операции Красной армии. Эта победа РККА была поистине оглушительной. Операция «Багратион» и по сей день является крупнейшим военным поражением немецкой армии в ее истории. Но это мы знаем сегодня. А тогда поверить в крах почти миллионной группы армий «Центр» сразу не смогли не только в Берлине, но и союзники СССР.

Участники парада побежденных брели примерно в том состоянии, в каком они попали в плен. Те, кто сдался быстро, выглядели относительно прилично, а те, кто побегал по белорусским лесам и болотам в попытках выбраться из «котлов», вид имел плачевный: грязная, оборванная форма, разбитая обувь, а некоторые вообще были в одном исподнем белье и босые. Шли широкими шеренгами по двадцать человек, непрерывным потоком.

Сопровождали пленных военнослужащие войск НКВД СССР, а также дивизии имени Феликса Дзержинского, включая ее конный полк. Конвой не только предотвращал возможные попытки побега (их, по сути, и не было), но и следил за тем, чтобы к пленным не было применено насилие.

Операция получила кодовое наименование «Большой вальс». Название понравилось Иосифу Сталину. Решение провести демонстративное шествие пленных немцев принадлежало лично ему. В качестве мощного психологического приема.

Главная цель которого — показать всему миру: Германия терпит поражение, Красная армия побеждает. Для советского народа, истощенного войной, парад побежденных стал подтверждением — кровь и пот пролиты не зря.

К тому же событие имело и международный эффект. В условиях, когда западные союзники только начали наступление в Нормандии, СССР продемонстрировал: именно он наносит основные удары по нацистской машине.

— Дядь Толь, а где там был ты? — поинтересовался мой друг Володька.

— Ну теперь об этом можно рассказывать. Я выполнял, как и некоторые другие мои товарищи, особое задание. Находился в колонне с немцами. Нас переодели в потрепанную немецкую форму и поставили в шеренги наравне с пленными. Чтобы моментально заглушить возможный нервный срыв с их стороны. Представьте себе, по центру столицы движется 58 тысяч пленных немцев, которые еще вчера воевали с нами. Риск был огромный. Но нам удалось его предотвратить, — пояснил отец.

По его словам, в конце маршрута на Казанском вокзале пленных ожидали эшелоны, которые повезли их к местам будущего содержания. А разведчиков, выполнявших роль пленных немцев, выдернули из колонны и, поблагодарив за успешное выполнение задачи, отправили обратно в родную часть.

— Дядь Толь, а почему именно тебя пригласили в Москву? — не унимался Володька.

— Потому что пограничники — самые надежные, — последовал исчерпывающий ответ.

— Пойду в пограничники, — мечтательно вздохнул мой друг.

В завершение остается только отметить, что улицы Москвы широкие. Не сомневаюсь, что на них поместятся все побежденные, которые вздумают силой оружия проникнуть в нашу страну и при этом еще останутся в живых...