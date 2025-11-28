В ожидании новогоднего чуда

Все организационные моменты обсудили участники оперативного совещания в правительстве. Что делается для того, чтобы зимний праздник удался на славу, сообщили руководители четырех министерств.

В городах и селах будет оборудовано 670 новогодних городков. На общественных территориях и во дворах установят 1855 елей, из них 1589 — живые, сообщила министр ЖКХ Ирина Голованова.

Детей будут ждать 497 горок, а улицы и площади украсят 378 километров праздничной иллюминации — в полтора раза больше, чем в прошлом году. Также будет установлено более двух тысяч ледяных фигур и световых элементов. И, конечно, для жителей предусмотрят торговые точки и пункты обогрева.

В Уфе будет оборудован 21 новогодний городок, в том числе два центральных. Планируется установить больше 70 елей.

Вся эта работа уже началась. До 5 декабря будет смонтирована подсветка зданий, улиц, общественных пространств, установлены искусственные ели. До 19 декабря завершатся установка живых елей и обустройство новогодних городков.

Торжественно открыть их планируется до 22 декабря.

Республиканская елка состоится 25 декабря в ГКЗ «Башкортостан», сообщила министр культуры Амина Шафикова. В ней примут участие 1100 детей — отличников учебы, победителей олимпиад и творческих конкурсов, ребят с ограниченными возможностями здоровья, сирот, детей участников СВО. Каждый из них получит подарок от имени главы республики.

13 января в оперном театре пройдет благотворительная Аксаковская елка, на нее пригласят детей c особенностями здоровья.

Всего для ребят подготовлено около тысячи показов новогодних представлений, на которых побывают 300 тысяч человек. 17 тысяч билетов на елки получат дети участников СВО, ребята с ограниченными возможностями здоровья и сироты.

Кинотеатр «Родина» пригласит на премьеры семейных фильмов. В их числе картины, снятые киностудией «Башкортостан», — «Камень Батыров» и «Фарзана идет на Запад».

Утренники и представления также пройдут в домах и дворцах культуры, клубах. А для жителей сел Подольск и Самарское Хайбуллинского района, Новомуслюмово Мечетлинского района, деревни Новосаитово Ишимбайского района приготовлен особый подарок — перед Новым годом там откроются новые клубы.

Для того чтобы жители могли сориентироваться в праздничных событиях, готовится Новогодний календарь. Он будет доступен на портале «Культурный мир Башкортостана».

По словам министра просвещения Ильдара Мавлетбердина, новогодние елки пройдут во всех муниципалитетах. Для школьников также разработан календарь новогодних мероприятий с конкурсами, викторинами, флешмобами, квестами.

Конкретные дни будут посвящены семейным традициям, волонтерским акциям, познавательным экскурсиям и прочим темам. Кроме того, в каникулы состоятся Новогодние семейные игры — 2026.

По линии министерства семьи, труда и соцзащиты населения будут организованы новогодние мероприятия для пяти категорий: детей из многодетных семей, детей-инвалидов, сирот, пожилых людей, ребят из пунктов временного размещения, отметила министр ведомства Ленара Иванова.

Воспитанники детских социальных учреждений примут участие в новогодних елках. Всем ребятам 16 центров содействия семейному воспитанию и 31 приюта республики, сиротам из приемных семей будут вручены сладкие подарки.

Новогодние представления с вручением подарков пройдут также для детей с ограниченными возможностями здоровья в пяти реабилитационных центрах. На утренники пригласят и детей, проживающих в пунктах временного размещения.

В домах-интернатах для престарелых и инвалидов состоятся новогодние концерты, каждый из проживающих в них получит подарок. Поздравления также ждут пожилых родителей бойцов и участников СВО с инвалидностью.

По традиции новогодние подарки приготовлены для детей до 14 лет из семей, где их пять и более.

— Очень надо постараться, чтобы ребята были заняты — нужно проводить для них спортивные, культурные мероприятия. Это большая ответственность, и это очень важно, — отметил, подводя итог, глава республики Радий Хабиров.

Руководитель региона также обратился с просьбой к главам муниципалитетов.

— У нас детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья более 20 тысяч. Мы, конечно, проводим в Уфе елку, но туда попадут далеко не все. Все остальные — в муниципалитетах. Поэтому каждый глава сам лично придет на праздник, пообщается с детьми и мамами. Найдите возможность и окажите им внимание. Особая категория — дети погибших участников СВО, здесь вообще не должно быть черствости. Да, ситуация сложная, но лишать детей Нового года мы не можем, — подчеркнул Радий Хабиров.

Глава республики также акцентировал внимание на обеспечении общественной безо­пасности во время новогодних мероприятий и ограничении продажи алкоголя в первые дни каникул.