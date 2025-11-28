Мама бойца из Башкирии верит в силу родительской молитвы

Кому тяжелее — солдату на передовой или тем, кто ждет своих кровиночек дома, месяцами не дожидаясь даже весточек? Нет однозначного ответа на этот вопрос. Одно ясно: будь такая возможность, большинство матерей прикрыли бы своими телами сыновей от всех опасностей на свете.

И пусть они давно уже могучие богатыри и смелые воины, для своих мам они всегда остаются беззащитными малышами…

В тихом доме в Нукатово, в одной из лесных деревушек Белорецкого района, где на полках в ряд выстроились фотографии в рамках, время, кажется, течет по-другому. Оно измеряется не часами и днями, а письмами, звонками и молитвами. В этом доме живет Марьям Самсетдинова, обыкновенная женщина, взвалившая на свои плечи тяготы нашего времени. Три года назад она похоронила мужа, свою опору и друга. Но не сломалась. Потому что знала: ее миссия еще не завершена, ее главное богатство, наследие и долг — это дети.

Ее жизнь — история бесконечной заботы и тихого, самоотверженного труда. Вместе с мужем они в трудные времена подняли на ноги троих сыновей и дочь. Они не читали своим детям лекций о долге и чести, просто жили по совести, собственным примером показывая, что значит быть хорошим человеком и любить свой родной край. Дети впитали в себя эти простые, базовые истины. Все трое сыновей, повзрослев, один за другим надели военную форму. Для них это был не просто способ «отдать долг Родине», а осознанный, желанный выбор. Старший из сыновей, Айгиз, служил в Военно-воздушных силах. Сейчас он живет в Уренгое, продолжает службу в органах внутренних дел, вместе с супругой воспитывает троих детей. Младший, Ильнур, попал в десантники, ныне трудится на Белорецком металлургическом комбинате, отец двоих детей. Единственная дочь Гульназ тоже замужем, у них с супругом дочка.

А средний сын с самых первых дней находится в зоне специальной военной операции. В свое время он служил в спецназе и хотя по возрасту молод, как ветеран боевых действий уже вышел на пенсию. Когда отец заболел, сын уволился было со службы и приехал помогать матери. Но не мог не понимать: несмотря на тягу к родным местам и долг перед родителями, в армии он сейчас нужнее. Военная служба была предо­пределена как обстоятельствами, так и всей его человеческой сутью, родительским воспитанием.

«Мама, у меня приказ. Еду выполнять боевую задачу. Не волнуйся, я со всем справлюсь», — сказал он тогда по телефону, стараясь, чтобы не дрогнул голос.

С того самого дня жизнь нашей героини разделилась на до и после. Ее материнская любовь, ее молитвы превратились в несокрушимый щит, который она мысленно ставит каждый день перед своим сыном. И если говорят, что в окопах нет атеистов, то уж среди матерей тех, кто в окопах, безбожников нет точно, можете не сомневаться.

Было бы, конечно, интересно расспросить мать про подвиги ее сына, но на то он и спецназовец — на все вопросы домашних неизменно отвечает: «У меня все нормально, служу хорошо, не переживайте, расскажите лучше, как дома». Даже про свои боевые награды обмолвился лишь мельком. Впрочем, главная награда для матери — чтобы сын вернулся живым и здоровым.

— За свою жизнь я перепробовала множество профессий, но из тридцати лет трудового стажа основная часть была связана с почтовой службой, — рассказывает она. — Муж работал трактористом в леспромхозе. Работа была очень тяжелой, вот он и подорвал здоровье. Конечно, его нам очень не хватает. С ним было бы легче дожидаться нашего среднего, муж умел находить нужные слова поддержки. Все наши дети выросли очень трудолюбивыми, и хлеб пекли, и коров доили, чтобы мне подсобить, но средний сын особенно выделялся. Он всегда был моей главной опорой. Наша деревня в двадцати километрах от Инзера, тяжеленную почтальонскую сумку часто приходилось нести пешком, раньше-то люди много газет и журналов выписывали. Одной идти по лесу страшно, и он всегда напрашивался сопровождать. Сам был еще от горшка два вершка, а уже норовил взвалить на себя всю мою поклажу.

В семье Самсетдиновых не привыкли выставлять свои чувства напоказ. Главное хранится в глубине сердца, и своей тревоге Марьям Миндияровна воли не дает, рук не опускает. Деятельно собирает посылки для отправки на передовую: носки, галеты, домашние сладости, теплые вещи. Каждая такая коробка — это частичка ее тепла, которая может обогреть сына. А еще Марьям Миндияровна прекрасно понимает: солдату на фронте важно знать, что дома все благополучно, и стремиться вернуться к этой тихой пристани через все испытания. Потому-то она считает своим долгом поддерживать душевное равновесие всей своей разросшейся семьи — активно помогает воспитывать внуков, подбадривает детей и невесток.

— Для нас главное — это верить и ждать, — говорит Марьям Миндияровна. — Верить в милосердие Всевышнего, верить в наших ребят, в их силу и смелость. Материнское сердце — это самый надежный маяк, который всегда приведет сына обратно домой. Бывает, что он подолгу не выходит на связь, и тогда уже моя невестка звонит мне сама, чтобы успокоить. Она у меня русская, живут они в одном из городов России. Мне очень повезло с невестками. Живем очень дружно.

Она и сама девять лет прожила бок о бок со своей свекровью. Бывали и разногласия, и споры, но они всегда сохраняли самые добрые и уважительные отношения друг с другом.

— Есть в башкирском языке такое слово — «сабырлык», — замечает Марьям Миндияровна. — На русский оно переводится как терпение, выдержка, стойкость. Прожив на этом свете немало лет, я поняла, что для женщины эта черта особенно важна. Беря в руки телефон, когда звонит средний сын, я всегда стараюсь сохранять спокойствие, не показывать ему свое волнение, хотя внутри у меня бушует настоящий вулкан эмоций.

История Марьям Самсетдиновой — это история тысяч таких же матерей по всей нашей стране. Женщин, чьи сердца переполнены надеждой и тревогой за детей, которые защищают свои дома, своих родных и близких в окопах и на передовой.

Сила этих женщин — не в громких словах, а в умении безмолвно и неустанно ждать, верить и любить. Такая любовь согревает в лютую стужу, лечит самые тяжелые раны и дает силы идти вперед.

Напомним, 30 ноября в России будут поздравлять матерей. День матери в нашей стране был учрежден в 1998 году указом президента Ельцина «в целях повышения социальной значимости материнства», ежегодно его отмечают в последнее воскресенье ноября.

Символом праздника считается незабудка. Навестите в этот день самого дорогого человека — свою маму, и лучше не с пустыми руками.