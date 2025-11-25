«Мы вам рады!»: Как Башкирия поддерживает своих студентов в Москве

Дом вдали от дома: форум «Яҡташ» и не только

19 ноября в Москве глава РБ Радий Хабиров во второй раз лично встретился с земляками-студентами столичных вузов. Мероприятие в рамках молодежного образовательного форума «Яҡташ» собрало около 750 человек — лидеров студенческих активов, молодых ученых, предпринимателей и волонтеров.

«Вы нам очень дороги, и наша задача – поддерживать с вами тесную связь. <...> Вы – наша гордость, наш стратегический резерв», — обратился к студентам Радий Хабиров.

Такие встречи — лишь верхушка айсберга. Системную работу с молодежью ведет Полпредство Республики Башкортостан при орезиденте РФ, в структуре которого есть профильный заместитель и отделы по работе с молодежью. Для студентов в Москве оборудован офис и помещения для мероприятий. За последнее время для молодых выходцев из Башкирии было организовано 46 мероприятий, которые посетили более 2500 человек.

От посылки из дома до гранта на проект

Поддержка проявляется не только в словах, но и в конкретных делах. Трогательной инициативой и важной эмоциональной поддержкой стал проект «Из Башкортостана с любовью». В его рамках родители передают своим детям в Москву теплые вещи и угощения. Недавно один из таких обозов доставил более 100 посылок.

Но главный акцент делается на поддержке инициатив и профессиональной реализации. Для этого в Башкирии создана целая экосистема грантовой поддержки. В рамках Фонда грантов главы республики выделено отдельное направление для молодежи, обучающейся за пределами региона. Только в прошлом году было поддержано шесть проектов московских студентов.

Среди самых ярких инициатив:

Башкирское молодежное движение «БашСтьюдентс»

Фестиваль «Башкирское наследие»

Спортивный клуб BS.

Культурно-просветительское движение «Рух».

Общая сумма поддержки этих инициатив превысила 10,9 млн рублей. Масштабные проекты вроде посвящения первокурсников «БашПерваш», шахматного турнира имени М. Акмуллы или Башкирских олимпийских игр стали популярными событиями в жизни землячеств.

Инвестиция в будущее: диалог о карьере и развитии республики

Ключевая цель этой масштабной работы — не просто «удержать» кадры, а создать условия для их возвращения и реализации в родной республике. На встрече в Москве студенты интересовались перспективами трудоустройства и ключевыми направлениями развития экономики Башкирии.

Радий Хабиров открыто рассказал о стратегических планах, сделав акцент на глубокой переработке углеводородов, машиностроении, импортозамещении, развитии беспилотной авиации и высокотехнологичном сельском хозяйстве.

«Мы будем двигаться к более глубокой переработке углеводородов, не ограничиваясь только традиционными продуктами. Большой потенциал есть у машиностроения и двигателестроения», — подчеркнул глава региона.

Для талантливых выпускников в республике создаются условия не просто для работы, а для карьерного роста и реализации амбициозных проектов — через кадровые резервы, поддержку стартапов и программы вроде «Йәшлек-регион».

Живая связь поколений

Важным инструментом объединения стали башкирские клубы. Сегодня в Москве работают 27 таких объединений при вузах, и около 11 — в Санкт-Петербурге. Они помогают молодежи не терять связь с культурой и родным языком.

Студентка МГЛУ Хадиса Исантаева, приехавшая из Зилаирского района, поделилась своей инициативой: «Башкирский язык — это богатство нашего народа, но живя в Москве, мы постепенно теряем навык разговора на нем. Поэтому я бы хотела создать разговорный клуб». Ее инициатива — прямое подтверждение того, что студенты хотят сохранять свою идентичность даже вдали от дома.

Курсант Военной академии ракетных войск стратегического назначения Олег Тухтаров из Стерлитамака выразил общие чувства: «Я скучаю по родине и благодарен ей за то, что она меня выучила и сделала настоящим человеком. Я обучаюсь по новой специальности, связанной с эксплуатацией БПЛА. Надеюсь, что в Башкирии появится соответствующий род войск. И если это произойдет, я буду служить дома».

— Встреча со студентами из Башкирии показывает, что наши ребята активны везде — как на своей малой земле, так и в крупных городах страны, — прокомментировал министр молодежной политики РБ Вито Сабиров. — Мы собрали сотни молодых людей, которые заинтересованы в собственном развитии, у них есть интересные идеи и проекты по тому, как продвигать культуру и творчество, спорт, науку и другие направления. А уже 30 января мы ждем всех участников встречи в Уфе на масштабном студенческом фестивале #ДОМА, который традиционно проводим во Дворце борьбы, объединив несколько тысяч молодых людей.

Системная работа руководства Башкирии со студентами-земляками — это долгосрочная инвестиция в будущее республики. Она доказывает, что между столицей и регионами может быть не конкуренция за кадры, а плодотворное сотрудничество, где каждый молодой человек чувствует: его ждут дома, в него верят и готовы поддерживать на всех этапах его пути.

Фото: пресс-служба главы РБ.