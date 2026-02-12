0 °С
12 Февраля , 17:30

В Уфе пройдёт турнир PRIME FL с участием ведущих бойцов

14 февраля в Уфе состоится турнир PRIME Fighting League.

Афиша организаторов турнира.
Афиша организаторов турнира.

Поединки пройдут во Дворце спорта, который на один вечер станет площадкой для самых захватывающих противостояний в мире кулачных боев. В турнире примут участие 22 спортсмена из 6 стран мира, в том числе 7 бойцов, представляющих Республику Башкортостан.

В главном событии чемпион PRIME родом из Башкортостана, один из рекордсменов по проведённым кулачным боям — Ильнар «Хантер» Ишимбаев, проведёт 5-раундовый реванш против Суламбека «Алого Зверя» Шахгириева. Бой запланирован на пять раундов и станет продолжением принципиального противостояния, привлекшего большое внимание болельщиков.

(16+)Начало боев в 18.00 часов по уфимскому времени. Трансляции турнира будут доступны на платформе VK Video по ссылке: https://vkvideo.ru/@prime_fighting

