Наш кампус будет лучшим

— Проект получился очень интересный, амбициозный и достойный во всех смыслах. Важно понимать, что мы не просто строим общежитие, а создаем уникальную среду для наших студентов. Здесь будет огромное пространство для их развития, реализации талантов и способностей. Предусмотрим места для занятий спортом, отдыха, детский сад для ребят из студенческих семей, — рассказал глава республики.

Строительство идет в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» нац­проекта «Молодежь и дети». На объекте трудятся более 800 человек, семь башенных кранов и более 30 единиц другой техники. Сейчас рабочие возводят фасад, ведут отделочные работы и прокладывают коммуникации. Здание «подрастает» на два-три этажа в месяц.

Кампус займет площадь 142,7 тысячи кв. метров, в нем смогут разместиться 4150 человек. Семь башен высотой от 10 до 29 этажей планируют назвать именами великих ученых — Пифагора, Аристотеля, Авиценны, Шэня Ко, Дмитрия Менделеева, Владимира Вернадского и Константина Циолковского.

«Кампус станет настоящим украшением Уфы. Сейчас мы можем об этом говорить, хотя архитектурное решение далось нам непросто. Может быть, это не очень скромно, но я действительно считаю, что мы строим один из лучших кампусов в стране», — написал глава республики на своей странице в соцсети.