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Образование
2 Апреля , 10:15

Наш кампус будет лучшим

Строительство второй очереди межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра с большой долей вероятности будет завершено к концу года. Об этом сообщил Радий Хабиров, посетивший строительную площадку кампуса.

пресс-служба главы РБпресс-служба главы РБ
Фото:пресс-служба главы РБ

— Проект получился очень интересный, амбициозный и достойный во всех смыслах. Важно понимать, что мы не просто строим общежитие, а создаем уникальную среду для наших студентов. Здесь будет огромное пространство для их развития, реализации талантов и способностей. Предусмотрим места для занятий спортом, отдыха, детский сад для ребят из студенческих семей, — рассказал глава республики.

Строительство идет в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» нац­проекта «Молодежь и дети». На объекте трудятся более 800 человек, семь башенных кранов и более 30 единиц другой техники. Сейчас рабочие возводят фасад, ведут отделочные работы и прокладывают коммуникации. Здание «подрастает» на два-три этажа в месяц.
Кампус займет площадь 142,7 тысячи кв. метров, в нем смогут разместиться 4150 человек. Семь башен высотой от 10 до 29 этажей планируют назвать именами великих ученых — Пифагора, Аристотеля, Авиценны, Шэня Ко, Дмитрия Менделеева, Владимира Вернадского и Константина Циолковского.

«Кампус станет настоящим украшением Уфы. Сейчас мы можем об этом говорить, хотя архитектурное решение далось нам непросто. Может быть, это не очень скромно, но я действительно считаю, что мы строим один из лучших кампусов в стране», — написал глава республики на своей странице в соцсети.

Автор:Жанна МИРОНОВА
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