Башкирская государственная филармония отпраздновала двойное торжество

Праздничные мероприятия начались с утра — на торжественном мероприятии, которое открыл директор филармонии Ранис Алтынбаев, состоялась награждение творческого состава и сотрудников организации наградами различного уровня, сообщает пресс-служба филармонии. Вечером произошло праздничное представление, посвященное юбилею коллектива, несущего высокую миссию культурно-эстетического и патриотического воспитания — музыкально-литературного лектория.

«Когда вспоминаешь, в каком году был создан коллектив, а это 1941-й, понимаешь, насколько были прозорливы, духовно развиты те люди, которые в сложное для страны время думали о просвещении и воспитании с помощью культуры, — отметила первый заместитель министра культуры Наталья Лапшина. — Ведь все поступки человека закладываются именно через воспитание культурой. Я хочу пожелать коллективу музыкально-литературного лектория, чтобы вы продолжали эти традиции, высоко подняв голову, выполняли свою главную миссию — нести светлое, доброе, нести культуру детям и молодежи. Вы являетесь примером для всех».

Коллектив-юбиляр представил свою историю в захватывающем музыкально-театрализованном представлении. История республиканского лектория в Уфе началась в суровую зиму 1941 года, и с первых дней он направил все силы для фронта и для Победы. На сцене появились легенды башкирского музыкального искусства — популярная певица, песни которой слушают более 80 лет, Фарида Кудашева; композитор, чьё имя с гордостью несёт нынешняя филармония, Хусаин Ахметов; выдающийся хормейстер и создатель башкирской хоровой капеллы Тагир Сайфуллин.

В многослойной музыкально-театрализованной постановке были представлены лучшие номера и все направления, в которых работает уникальный коллектив: классическая музыка, народные и эстрадные песни. Солисты лектория выступили совместно с филармоническими коллективами: камерным оркестром филармонии, государственным ансамблем кураистов республики, государственной академической хоровой капеллой Республики Башкортостан имени Тагира Сайфуллина, Национальным оркестром народных инструментов.

Лекторию направили поздравительные адреса более двадцати концертных организаций России. Особенно трогательным стало видеопоздравление Радика Динахметова — народного артиста Башкортостана, участника СВО, талантливого певца и музыканта. Также были представлены отзывы школьников и педагогов общеобразовательных школ, для которых музыкально-литературный лекторий ежегодно проводит тематические лекции-концерты.

Апофеозом программы стал выход артистов коллектива-юбиляра с детьми. Все вместе они представили музыкально-литературный лекторий как большую дружную семью, которая постепенно расширяется и растёт. «Возможно, сегодняшние дети, которые отплясывали на сцене под песни их творческих родителей под символическим названием „Это моя семья“, через 15 лет, когда старейший коллектив филармонии будет праздновать своё первое столетие, станут главными героями на сцене», — отметила пресс-секретарь филармонии Ирина Ишемьярова.