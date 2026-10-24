Закон о банкротстве: долгожданный и выстраданный

8 июля Госдума приняла в окончательном чтении масштабные поправки в закон о банкротстве, по сути, кардинально реформировав эту сферу. 26 июля поправки были утверждены Советом Федерации и подписаны президентом страны как федеральный закон № 253-ФЗ. Большинство норм этого закона обретут силу по истечении года. В номере за 22 сентября «РБ» уже публиковала комментарии предпринимателей и арбитражных управляющих, которые дали свою оценку внесенным в закон о банкротстве изменениям. Начатый разговор продолжают представители делового мира, которых реформа задела за живое.

Дмитрий МОЛИН, арбитражный управляющий:

— Исходя из позиции минэкономразвития РФ, реформа смещает акцент с ликвидации предприятий на сохранение жизнеспособного бизнеса. Впервые выстраивается единая система регулирования: от раннего предупреждения финансовых трудностей и добровольного оздоровления до судебной реструктуризации, и только когда восстановление невозможно — эффективной ликвидационной процедуры. Если в действующей редакции закона речь шла исключительно о предоставлении финансовой помощи для погашения обязательств перед кредиторами со стороны учредителей либо третьих лиц, то в новой редакции законодатель вводит понятие договорного соглашения о санации. Оно позволяет гибко менять порядок, сроки и валюту обязательств, конвертировать требования в доли в уставном капитале, осуществлять новацию или частичное прощение долга.

Ключевая новелла — наделение соглашения о санации и связанных с ней сделок иммунитетом от оспаривания при одновременном соблюдении следующих условий: с момента опубликования уведомления о заключении соглашения в Едином федеральном регистре до возбуждения дела о банкротстве прошло не менее шести месяцев; в соглашении должны участвовать независимые (неаффилированные) кредиторы, обладающие не менее 20 процентами от общего объема обязательств должника; не доказан умысел сторон на заведомо нереалистичное оздоровление с целью причинения вреда иным кредиторам.

Также вводится институт комплексного соглашения о санации. Это реабилитационный инструмент, доступный исключительно крупному бизнесу со стоимостью активов свыше миллиарда рублей. Он подлежит обязательному утверждению Арбитражным судом и вводит в российское право классический элемент англо-американского института реструктуризации — механизм cramdown (принудительное навязывание условий несогласным). Если за комплексную санацию проголосовали кредиторы, аккумулирующие более 50 процентов требований, суд утверждает сделку, и ее условия становятся обязательными для всех остальных кредиторов, включая тех, кто голосовал против или не принимал участия в обсуждении.

Довольно-таки странным выглядит невозможность включения в соглашение о санации налоговых обязательств. Ведь налоговики в России в ситуации с крупным бизнесом зачастую выступают в роли крупнейшего кредитора, и невозможность реструктуризации долгов по налогам и сборам может свести на нет эффективность такой процедуры. По словам замминистра экономического развития РФ Максима Колесникова, изменять на данном этапе существующие принципы по налогам было признано нецелесообразным.

Также законодатель вводит совершенно новую для юрлиц процедуру реструктуризации долгов, в которой должник получает время и законный механизм расплатиться с кредиторами без ликвидации бизнеса, а кредиторы — право влиять на управление компанией и контролировать, как тратятся деньги, пока идет восстановление.

Согласно статистике, показатель количества реабилитационных процедур снижается на протяжении уже нескольких лет — с 2015 года. Это свидетельствует о том, что реабилитационные процедуры в стране становятся все менее и менее популярными. В Башкирии за период с 2022 по 2024 год внешнее управление вводилось 13 раз. Ни в одном случае процедура не дала положительного результата.

Традиционно институт банкротства воспринимается в нашей стране как нечто отрицательное. Из-за искажения его действительных целей и непонимания реальных рисков как для должника, так и для кредитора мало кто воспринимает институт банкротства как «спасательный круг», которым можно заблаговременно воспользоваться, не дожидаясь, пока «злобные кредиторы» сами обратятся в суд. Если обобщить данные, то увидим, что реабилитационные процедуры применяются менее чем в пяти процентах дел. Более 90 процентов переходят сразу в конкурсное производство, а такая цифра выглядит угрожающей для самого должника. Этим и объясняется нежелание должника самостоятельно инициировать дело о банкротстве. И зачастую он заранее недобросовестно выводит активы.

Соответственно, когда сумма долгов и срок уплаты достигают предела, кредитор уже сам инициирует дело, и, скорее всего, на этом этапе финансовое состояние компании уже настолько слабое, что никакая реабилитационная процедура не поможет. Следовательно, объективно проблема заключается не в том, что реабилитационные процедуры судами так редко вводятся и так часто заканчиваются конкурсным производством, а в том, что реабилитационные процедуры не на любой стадии неплатежеспособности могут наладить финансовое состояние.

Есть момент: конфликт интересов. Практически всегда при ведении процедуры банкротства мы сталкиваемся с двумя сторонами конфликта: кредитор и должник.

Позиция кредитора, как правило, предельно понятна: он желает получить свои деньги обратно как можно быстрее, возможно, и неполную сумму, но лучше сейчас, чем полную сумму через пять — десять лет. Это объяснимая позиция, потому что успешность проведения реабилитационных процедур не бывает полностью предсказуемой, в то время как конкурсное производство вполне прогнозируемо, что является существенным аргументом для голосования кредитора в пользу конкурсного производства. Следовательно, если исключить присутствие каких-либо нестандартных факторов (например, дружественные отношения кредитора и должника), то в большинстве случаев кредитор является стороной, абсолютно не заинтересованной в проведении реабилитационных процедур.

Представляется, в случаях, когда должнику уже нельзя помочь, необходимо сосредоточить внимание на том субъекте, которому еще можно помочь, а именно кредитору. Рынок сам по себе устроен таким образом, что происходит естественный отбор: сильные побеждают слабых. Об этом же говорит и западная модель процедуры реабилитации, когда, по сути, механизм реабилитации бизнеса заключается в его передаче от менее эффективного собственника более эффективному.

Принятый законопроект в существующих условиях действительно направлен на смещение акцента в сторону реабилитационных процедур. Вместе с тем, нельзя однозначно утверждать и то, что закон до изменений носил исключительно ликвидационную направленность. Фактически таковым его сделали судебная практика и экономическая ситуация. Из положительного следует еще раз отметить, что инициатором смещения акцентов в сторону реабилитации является само государство. Вместе с тем без активного положительного участия самого государства в лице его уполномоченного органа в принятии решений о введении реабилитационных процедур, а также банков как крупнейших кредиторов вероятность эффективности предложенных мер выглядит невысокой.

Артур ШАЙНУРОВ, предприниматель:

— Закон, можно сказать, выстраданный. То, что его время пришло, говорит о непростом положении многих предприятий, оказавшихся на стадии банкротства. Вступление в действие его пунктов растянуто вплоть до 2030 года. Пока все на стадии обсуждения в деловых кругах. Лично меня как человека, заинтересованного в оздоровлении судоремонтно-судостроительного завода, он интересует с разных точек зрения: как представителя кредитора и как юриста, потому что нюансов и парадоксов в законе много.

Что касается бизнеса и завода в частности: они относятся к категории субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Поскольку активы предприятия меньше одного миллиарда, оно не попадает под действие самого значимого пункта — оценивается внедрение комплексного соглашения о санации. Заводу доступна добанкротная санация — гибкий процесс, который проводится без обращения в суд. Компания договаривается об оздоровлении и реструктуризации долгов напрямую с кредиторами в частном порядке. Понятно, что государство заинтересовано в сохранении предприятия и рабочих мест, но насколько в этом заинтересованы кредиторы, зависит только от их дальновидности, деловых и личностных качеств. Судоремонт — производство долгого цикла. Логистика сейчас страдает, да и поступление денежных средств неравномерное, работы сезонные — все это надо понимать. Альтернативных производств в регионе нет и вряд ли появятся в ближайшее время — это тоже причина поддержать стремление предприятия встать на ноги. Этим периодом оно должно успеть воспользоваться: уже сейчас мы начинаем подготовку плана реструктуризации, поиск пула дружественных инвесторов. Самое время инициировать переговоры с ключевыми кредиторами (включая налоговые органы) о заключении мировых соглашений, используя логику будущего закона уже сегодня.

Также МСП доступна процедура судебной реструктуризации. Предприятие может подать заявление в суд о введении именно этой процедуры, а не признания компании банкротом. Как известно, компанию добивает не долг, а молниеносная реакция рынка на слово «банкротство»: банки инициируют досрочное погашение, поставщики переходят на предоплату, клиенты замораживают контракты. На сегодняшний день подавляющее большинство дел о банкротстве заканчиваются ликвидацией компаний. А кредиторы возвращают в среднем лишь шесть процентов требований.

Санация направлена на устранение причин, которые привели компанию к кризису, реструктуризация — на облегчение долговой нагрузки. Данная процедура не является просто отсрочкой, компания получает реальную возможность проводить реорганизацию: продавать часть активов, замещать их, конвертировать в доли, увеличивать уставный капитал. Счета не блокируются, предприятие продолжает трудовую деятельность, работники получают заработную плату. В то же время закон устанавливает временные рамки на освобождение от долгов. Но они не просто гибкие, они дают реальную возможность удержаться на плаву. Под защитой закона оказались производственные мощности.

Поскольку план реструктуризации утверждается судом, он же будет накладывать запрет для кредитора распоряжаться заводским оборудованием или помещениями, если они находятся в залоге, но являются производственной необходимостью.

Для нас это актуально. Судоремонтный завод — это не только цеха и оборудование, но и доки, причалы, флот.

В минэкономразвития указали, что главная задача этих инструментов — не просто урегулировать задолженность, а создать условия для сохранения жизнеспособного бизнеса, рабочих мест и экономической активности.

В рамках процедуры таким предприятиям судом будет назначаться антикризисный управляющий. Здесь еще одно важное нововведение в законе: кандидатура управляющего подбирается компьютерной программой без человеческого участия.

Важный момент — планируется создание специального государственного регистра арбитражных управляющих. Государство перехватывает контроль над допуском к профессии путем создания такого регистра. В пролете оказываются аффилированные арбитражные управляющие. Юристы видят в этом большой плюс.

Закон упраздняет фиксированное вознаграждение для управляющих. В игру вступает дегрессивная шкала. После первых четырех месяцев вознаграждение снижается в два раза. Это лишает управляющего стимула бесконечно продлевать стадию подготовки. Неэффективная работа, можно сказать, наказывается рублем. Однако балльная система оценки управляющего — тоже двоякое решение. За неудачное проведение реструктуризации управляющий рискует потерять баллы результативности. Некоторым покажется безопаснее сразу входить в конкурсное производство, нежели рисковать своим рейтингом в попытках спасти бизнес.

Если говорить о комплексном соглашении о санации, доступном предприятиям с активами свыше миллиарда рублей, в нем есть такой изъян. Для налоговиков полностью сохранен весь административно-принудительный инструментарий взыскания. Для крупного бизнеса налоги часто составляют основную часть задолженности. Скорее всего будут присутствовать какие-то отдельные налоговые процедуры, и должнику придется договариваться с государством, несмотря на то, что судом уже будет утвержден план реструктуризации.

Возможны и злоупотребления должников, связанные с затягиванием процедуры, неисполнением обязательств перед кредиторами. Учитывая, что это все же закон и суды должны стоять на его страже, уверен, найдутся инструменты для борьбы с такими людьми.

Принятие закона критически важно — в условиях высокой ключевой ставки, внешнего давления, проблем с логистикой и международными расчетами. Однако должно пройти время, не год и не два, с даты вступления закона в силу, только после этого, сравнив итоги и последствия, мы сможем дать ему оценку. Бизнес не станет лукавить, его представители либо захотят пользоваться предложенными инструментами, либо пойдут по привычному пути — вступлению в конкурсное производство.

КОМПЕТЕНТНО

Наталья ПОЛЯНСКАЯ, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан — министр земельных и имущественных отношений:

— Закон о банкротстве дополнен новой процедурой — реструктуризацией долгов юридических лиц. Ее задача — восстановление платежеспособности и погашение долгов. Поправки определяют порядок проведения процедуры и последствия ее введения для должника и кредиторов.

Реструктуризация долгов — реабилитационная процедура, которая будет применяться в делах о банкротстве для восстановления платежеспособности юридических лиц и урегулирования их задолженности перед кредиторами по плану реструктуризации. Проводить процедуру будет антикризисный управляющий, которого утвердит арбитражный суд.

Должнику потребуется подготовить план реструктуризации в течение четырех месяцев с даты введения процедуры и представить его антикризисному управляющему и представителю собрания (комитета) кредиторов.

План должен содержать, в частности: обоснование возможности восстановить платежеспособность должника, сохранить бизнес и удовлетворить требования кредиторов по плану; положения о принятии мер по восстановлению платежеспособности (реорганизация, увеличение уставного капитала, продажа предприятия или части имущества и др.); сведения об обязательствах, включая график их погашения; расчет суммы, которую могли бы получить незалоговые кредиторы 3-й очереди при продаже имущества банкрота.

Срок реализации плана — не более четырех лет со дня утверждения. Его разрешат продлить по решению собрания кредиторов не более чем на тот же период.

Если требования кредиторов будут урегулированы по плану, то производство по делу о банкротстве будет прекращено.

Также изменения внесены в части дополнения мер по предупреждению банкротства. Соглашение о санации (финансовой помощи должнику для предупреждения банкротства) можно заключить либо до, либо после возбуждения производства по делу, но ранее введения банкротной процедуры: одно соглашение с конкретным, отдельными или всеми кредиторами; ряд документов с разными кредиторами.

Соглашение о санации включает условия, касающиеся изменения порядка и (или) сроков исполнения обязательств должника, и иные условия, направленные на сохранение и улучшение финансового состояния должника. В частности: отсрочку или рассрочку исполнения обязательств должника, уменьшение их размера или изменение валюты долга; замену предмета залога и (или) условий удовлетворения за счет предмета залога требований кредитора, обязательства перед которым обеспечены залогом; прекращение обязательств должника путем предоставления отступного, конвертации требований в доли в уставном капитале (акции) или ценные бумаги должника, новации обязательств или прощения долга; предоставление должником, его учредителями (участниками) либо иными лицами залога, поручительства или иного обеспечения исполнения обязательств должника; обязанность должника получать согласие кредитора (кредиторов) на совершение определенных таким соглашением сделок; обязанность должника раскрывать кредиторам сведения о наступлении определенных обстоятельств; обязанность кредиторов воздерживаться от подачи заявления о признании должника банкротом и предъявления исполнительных документов в течение установленного таким соглашением срока. В указанном случае течение срока предъявления исполнительного документа приостанавливается; соглашение кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику, в том числе в случае введения в отношении должника процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

Соглашение о санации является обязательным для сторон с момента вступления в силу соглашения о санации. Односторонний отказ от исполнения вступившего в силу соглашения о санации не допускается.

Изменения в законодательство о банкротстве также внесены в части списка документов, которые надо прилагать к заявлению должника о банкротстве, и оплаты работы арбитражных управляющих.