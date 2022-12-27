Один в поле не воин

Вклад новых форм хозяйствования в экономику региона становится все более весомым. Личные подсобные хозяйства и фермеры объединяются в кооперативы, чтобы выйти на новый уровень развития.

Есть стимул, есть надежда

Прошло всего три года со дня образования кооператива «Дубрава» в Гафурийском районе. Главы четырех личных подсобных хозяйств, оператор школьного питания и фермер решили работать сообща. Как уже становится традицией, практически любой кооператив в наших условиях — это объединение пайщиков вокруг одного сильного игрока, который и определяет стратегию развития. Николай Фомин еще лет пять назад стал лучшим предпринимателем республики в сфере пищевого производства. Они с женой Светланой выпекают хлеб, производят кондитерские изделия, наладили производство мясных полуфабрикатов. С созданием кооператива производственные показатели резко увеличились. Благодаря участию в грантовых программах закупили холодильное оборудование, рефрижераторы, мощное оборудование для переработки. А значит, потребовалось много сырья. И на помощь пришли пайщики. Если в начале января этого года их было 70, то к следующему году будет уже 109. Кооперативу нужен мед для производства кондитерских изделий. Так вот, пчеловодам весной помогают купить пчелопакеты. Чтобы обеспечить постоянный приток сырья для производства мясных полуфабрикатов, выделяют пайщикам существенные средства на приобретение бычков на откорм, нетелей. Покупают импортные семена овощей — этим направлением занимается большинство пайщиков. Интересно, что после сбора урожая кооператив сразу приобретает картофель, свеклу, морковь, лук, но по договоренности все это продолжают хранить в погребах работников. Сырье доставляют на переработку по мере необходимости. Таким образом, решается вопрос со складированием продукции, и цена не меняется в зависимости от сезона. В этом году кооператив закупил и передал в аренду пайщикам плуги, пресс-подборщики, косилки в обмен на мясную продукцию. В итоге довольны все — пайщики, которые за цену чуть ниже рыночной имеют возможность реализовать свою продукцию круглый год, а кооператив получает относительно дешевое сырье для переработки.

В СПоК «Дубрава» сейчас производят более 40 наименований мясных полуфабрикатов (пельмени, манты, хинкали, котлеты, вареники, рулеты с различной начинкой), выпускают более 100 наименований хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. Реализуется эта продукция в магазинах Гафурийского, Аургазинского, Ишимбайского, Стерлитамакского районов, в Стерлитамаке, Ишимбае, Салавате. Теперь собираются выйти на федеральные сети.

А в Мечетлинском районе действует 12 кооперативов, два из которых появились в прошлом году. Основные направления деятельности — переработка и продажа сельхозпродукции. Кооператив «Юлдаш», например, на трех автомобилях «Газель» собирает молоко у жителей четырех деревень Лемезтамакского сельского поселения и сдает его на молзавод. Теперь у сельчан есть стимул для наращивания поголовья, они даже негласно соревнуются друг с другом. Ведь чем больше сдашь продукции, тем больше выручка. А нынче цена на молоко высокая, так что есть ради чего стараться.

Вместе весело шагать

— Поддержка со стороны государства в основном идет в рамках федеральных программ «Агростартап», «Агротуризм», «Семейная ферма», а также субсидирования кооперативов, — отметил заместитель премьер-министра правительства РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов на III съезде кооперативов в Уфе. — Помощь оказывается фермерам и кооперативам, которые уже развиваются и планируют развиваться дальше.

Башкортостан — лидер кооперативного движения в стране, таких объединений у нас около 400, в этом году появилось 28 новых. Кооперативы развивают не только свой совместный бизнес, но и аграрную отрасль в целом, создают значительное количество рабочих мест, способствуют, в конечном счете, сохранению сел и деревень.

Если за девять месяцев прошлого года выручка кооперативов составила 1 миллиард 440 миллионов рублей, то за аналогичный период нынешнего года этот показатель перевалил за 2 миллиарда, а по итогам года достигнет 2,4 млрд рублей. А ведь совсем недавно начинали с 300 тысяч рублей, отмечает руководитель Центра консультирования РБ Ирик Сакаев. У пяти кооперативов годовая выручка превышает 100 миллионов рублей, у 35 — от 10 до 100 миллионов. В этом году из бюджета было направлено 573 миллиона рублей на поддержку малых форм хозяйствования. На следующий также выделяются значительные средства несмотря на сложную международную ситуацию и скромные возможности бюджета.

Последнее время государство все чаще призывает селян к объединению, к созданию кооперативов. Крупнейшие немецкие, испанские, французские кооперативы имеют торговый оборот до 10 млрд евро, объединяя по 10 — 20 тысяч фермеров.

Примечательно, что каждый из первой их десятки имеет оборот больше, чем все кооперативы современной России, вместе взятые. Так что у нас это движение пока еще в зачаточном состоянии, и лишь несколько процентов товаров в стране продаются через кооперативы. Получается, что мы только в начале большого пути.

Россия и Советский Союз имели свой реальный опыт продуманной кооперации на селе еще в 20 — 30-е годы прошлого века, когда первые колхозы, товарищества по обработке земли и единоличники объединялись в перерабатывающие и сбытовые кооперативы, которые обеспечивали селян техникой, семенами, закупали сельхозпродукцию, перерабатывали и реализовывали ее на взаимовыгодных условиях. А еще были заготовительные конторы, которые до девяностых годов закупали у населения картофель, ягоды и фрукты, собирали грибы и лекарственные травы. При этом не забывали и про переработку. Между прочим, многие эксперты уверены, что Китай взял на вооружение именно наш опыт и завалил товарами весь мир. Пришло время учиться у более успешных стран и идти уже собственным путем. Одиночкам сейчас не выжить. Только объединив усилия, можно добиться успеха, считают пайщики «Дубравы», «Юлдаша» и других кооперативов.