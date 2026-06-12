Ветеранам — профессию и работу

— Сегодня почти четыре тысячи участников специальной военной операции вернулись домой. Каждый третий из них имеет инвалидность. Благодаря региональному механизму бойцы с инвалидностью могут оформить сертификаты на прохождение реабилитации. Номинал именного документа — 52,5 тысячи рублей, — сообщил Андрей Назаров.

В целях профессиональной адаптации участников специальной военной операции предусмотрены образовательные социальные сертификаты с повышенным номиналом: республика компенсирует стоимость профессионального обучения до 50 тысяч рублей. С 2023 года образовательные сертификаты выданы 557 участникам СВО.

Министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ольга Кабанова сообщила, что с начала года в поисках работы в кадровые центры «Работа России» обратились 600 участников СВО, трудоустроены 335 из них (56%). Помощь в переобучении бойцов и стимулировании работодателей ведется также в рамках нацпроекта «Кадры».

— Работа по трудоустройству демобилизованных участников специальной военной операции ведется в проактивном режиме. Динамика радует: если в марте прошлого года было 54% трудоустроенных, то сейчас 75%, — отметила Ольга Кабанова. — Информация из военкоматов и госфонда «Защитники Отечества» ежемесячно направляется в службу занятости, где за каждым ветераном закрепляется куратор.

На сегодня 615 работодателей заявили о 2,8 тысячи вакансий с заработной платой выше 50 тысяч рублей; 653 ветерана открыли собственное дело. В рамках реализации федеральных мер поддержки работодателей начиная с 2025 года создано 18 мест для трудоустройства участников СВО с инвалидностью. Действенной мерой поддержки трудоустройства также является установление квоты для приема на работу участников СВО, таким образом трудоустроен 481 ветеран спецоперации.

«Помочь каждому, кто вернулся с СВО, найти себя в мирной жизни — это прямое поручение президента нашей страны. И мы в Башкортостане работаем без формальностей, по-человечески.

Понимаю, что многим сложно. Половина нетрудоустроенных — это люди с инвалидностью, много тех, кому больше 50 лет, они живут в селах, где работы меньше. Помогаем с переобучением, компенсируем бизнесу зарплаты за трудоустройство таких сотрудников, ввели квоту для крупных предприятий. И конечно, забота о здоровье. Без реабилитации ни о какой работе речи нет.

Поручил министерству семьи, труда и защиты населения нарастить трудоустройство участников СВО и усилить их реабилитацию по сертификатам совместно с негосударственными поставщиками услуг» , — написал Андрей Назаров на своей странице в соцсетях.