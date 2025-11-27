Салаватский «Клевер» подарит радость

Давно ушли в прошлое доступные профилактории и базы отдыха для той категории граждан, которые с выходом на пенсию остались, можно сказать, предоставленными самим себе. Особенно это касается одиноких людей и инвалидов. В Салавате ситуацию изменило открытие Центра дневного пребывания.

— Свою работу мы начинали год назад как отделение дневного пребывания на базе Салаватского психоневрологического интерната, — говорит заведующая Центром Оксана Грешнова. — С тех пор он значительно эволюционировал, став полноценным самостоятельным учреждением. У нас созданы условия для оздоровления, раскрытия творческого потенциала посетителей, наполнения жизни впечатлениями, новыми знаниями, расширения круга общения.

В «Клевере» желающие могут посетить соляную комнату релаксации, сделать ручной и аппаратный массаж глаз, ног и спины, а также поучаствовать в различных тренингах и занятиях. Здесь созданы также все условия для арт-терапии, занятий рукоделием, работают психологи и консультанты, готовые оказать помощь и поддержку в решении различных жизненных вопросов.

— Мне нравится, что Центр устраивает встречи с интересными людьми — с писателями, врачами, учителями, священнослужителями, художниками, любителями интересных путешествий по Башкортостану и России, — делится своими впечатлениями ветеран ООО «Газпром нефтехим Салават» Лена Брагина. — Всегда поднимают настроение и наполняют жизнь новыми впечатлениями утренняя зарядка и настольные игры.

Кроме того, в «Клевере» периодически проходят кулинарные мастер-классы, где можно не только получить практические советы и освоить хитрости приготовления домашних блюд, но и с удовольствием продегустировать их. Для желающих обслуживающий персонал с удовольствием приготовит кислородный коктейль и травяной чай. Есть также возможность получить навыки работы на компьютере, освоить скандиход, йогу на стульях.

С большим удовольствием ветераны откликаются на приглашения посетить исторические и природные места Башкортостана. Только в этом году состоялись поездки в села Воскресенск, Верхотор, в Скворчиху, где расположен Свято-Варваринский женский монастырь, в Мурадымовское ущелье, на гору Торатау.

На базе Центра открыт также прокат технических средств реабилитации, имеется хороший библиотечный фонд, оформлены галерея художественных картин и выставка уникальных раритетов времен советского быта. Дружелюбная атмосфера наполняет каждое посещение «Клевера» радостным общением и ощущением того, что пожилые люди снова могут быть активными и самодостаточными.

Немаловажно для посетителей-ветеранов и то, что 18-дневный курс пребывания обходится бесплатно для тех, чей среднедушевой доход ниже предельной величины. Для остальных плата тоже вполне доступная и зависит от размера пенсии. С ноября в «Клевере» организовано двухсменное посещение.