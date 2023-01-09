Изменивший мир

«Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь», пелось в гимне СССР.

В этой строке ни одно слово не вызывало сомнения.

А в их поэтике не было фальши. Даже сегодня, спустя 30 лет после исчезновения Союза, чувствуется их искренность.

Иронии не возникает. Скорее глубокое изумление: как мало, по историческим меркам, просуществовал Советский Союз и какое огромное влияние он оказал на всемирную историю, на жизнь, без преувеличения, всего человечества. Полагаем, многие великие империи прошлого, просуществовавшие столетия, оставили после себя значительно меньший след.

Что же дала миру и своим народам эта страна? Почему так неожиданно исчезла? И что мы можем сказать об СССР сегодня, в современной России?

Самые яркие и очевидные достижения Советского Союза — победа над германским нацизмом в Великой Отечественной войне, первый искусственный спутник Земли, первый космонавт Юрий Гагарин, достижения науки и социальной сферы. Но это лишь сверкающие пики горной гряды. Возникший из, казалось бы, разоренной и обескровленной России, Союз в кратчайшие сроки стал силой, и материально, и духовно изменившей мир.

Идеи справедливого, равноправного общества, впервые воплощенные в крупнейшем и могущественном государстве, заставили меняться к лучшему все человечество.

Ведь именно под влиянием советской идеи (и в противовес ей!) расширялись демократические права, улучшалось положение трудящихся, рухнула колониальная система, утвердилось равноправие женщин, стала абсолютно неприемлемой любая расовая сегрегация. Все это произошло не благодаря либеральным добродетелям Запада, а под мощным влиянием СССР, его деятельности на международной арене.

И великая победа над гитлеровским нацизмом — это не просто победа над агрессором. Третий рейх действительно планировал установить мировое господство, повернуть, как заявлял Гитлер, «шарнир истории» назад, к высокотехнологичному варварству. И грубой ошибкой или большой ложью является утверждение, что фашизм возник как ответ на появление СССР и мирового коммунистического движения.

Фашистские идеи формировались на базе отрицания прогресса общества в плане его демократизации с XIX века и стали одними из закономерных продуктов политических процессов Запада. Уже в ходе Второй мировой войны стало очевидно, что кроме СССР никто на планете не способен остановить нацистов. При этом еще одна ложь современности — что освобождение европейских стран от фашизма означало «новую оккупацию». Да, СССР способствовал установлению определенного политического строя в этих странах, но нацисты грабили и разрушали захваченные государства, а в социалистическом лагере эти страны ускоренно развивались.

Именно СССР избавил мир от нового варианта мирового господства — с помощью ядерного шантажа, добившись атомного паритета с США и став одной из сверхдержав XX века. Опубликованные документы подтверждают реальность планов США по подготовке ядерного удара по Советскому Союзу. Но сверхбыстрое создание своего ядерного оружия спасло не только народы нашей страны, но и все человечество.

А что значило семидесятилетнее существование Советского Союза для России и других постсоветских государств и их народов? Сначала о положительном.

Идеалы справедливости и равноправия, уважения к труду и созиданию, неприятие всякой сословности, эксплуатации, национальной розни, реальная забота о преодолении бедности и отсталости, стремление к прогрессу — при всей сложности реализации эти ориентиры оказали, несомненно, благотворное воздействие на нашу духовную жизнь. Сбылась мечта великого русского поэта Сергея Есенина, писавшего:

Я не знаю, что будет со мною —

может, в новую жизнь не гожусь.

Но и все же хочу я стальною

видеть бедную, нищую Русь.

При всех издержках индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства были преодолены архаичные и отсталые стороны жизни имперской России, явно мешавшие ее развитию. СССР часто называли (в основном на Западе) Советской империей. Но это была необычная империя. Она не угнетала свои «страны», а прилагала огромные усилия к их модернизации и прогрессу, стремилась создать многоэтничное сообщество — советский народ. И во многом он реально начинал существовать! Выдвигала лозунг сближения наций через их расцвет и способствовала сохранению и развитию национальных языков и культур.

Надо сказать, что все бывшие республики Союза (даже наиболее негативно относящиеся сегодня к советскому периоду своей истории — прибалтийские государства) вышли из СССР несравненно более развитыми, чем когда вошли в него. Хотя в ряде случаев и утверждаются мифологические варианты их возможного «внесоюзного» прогресса в XX веке.

А собственно для России именно СССР стал, на настоящий момент, высшей исторической точкой ее развития, величия державы, направлявшей во многом развитие всего мира. При этом явно проявлялась созидательная сила единства общества — ведь именно сословные барьеры разрушали и армию, и государство Российской империи в начале XX века и во многом повлияли на ожесточенность революционных событий.

Были ли у СССР существенные изъяны? Закономерен или случаен его распад? Проблемы, конечно, были, и очень серьезные. Это периоды репрессий, которые можно объяснить многими причинами. Их трагедия не может отрицаться. Это излишняя централизация, а из-за нее — бюрократизация общественной жизни, что не только подавляло инициативу граждан, но и приводило к экономическим проблемам, дефициту и кризисам. Это излишняя, причем все более формальная идеологизация всех сфер жизни общества, когда выдохшиеся и потерявшие смысл лозунги мешали осмыслению новой реальности. Собственно, во многом потеря идейных ориентиров во второй половине XX века стала важным фактором деградации политической системы и дискредитации ее идеалов. Однако очень важно подчеркнуть, что многие негативные явления в Советском Союзе возникали из-за нарушения его принципов и идеалов, а не в результате их реализации.

Еще одним негативным фактором стало такое, к сожалению, присущее России с XVIII века обстоятельство, как излишнее внимание к Европе, Западу. Недаром уже в «Горе от ума» А. С. Грибоедова предлагалось «хоть у китайцев бы нам несколько занять премудрого у них незнанья иноземцев». Сегодня это звучит особенно значимо — в свете успехов Китая, использовавшего все полезное извне, но оставшегося самим собой.

Вместо развития своего варианта цивилизации СССР втянулся в безнадежную (в силу даже наших природных условий) гонку с Западом по потребительству и начал терять ту «собственную гордость», по В. В. Маяковскому, и романтику первооткрывательства и созидания, которые вели к успехам.

Был ли неизбежен распад СССР? Говорят, что все империи распадаются. Но перед нами тысячелетняя и процветающая Китайская империя (по духу), да и США (тоже империя!) — они распадаться совсем не хотят, а Евросоюз очень пытается стать новой империей. Возможно, мы все как народ не справились с кораблем нашей истории и потерпели геополитическую катастрофу. В любом случае необходимо глубоко осмыслить историю и наследие СССР, пришедшего как русский былинный богатырь, за короткий период свершившего великие дела и — канувшего в бездну истории. Исчез ли Союз навсегда, актуальный вопрос современности.

Несомненно, достойное место СССР в мировой и российской истории, его позитивное наследие должны помочь и современной Российской Федерации, и поискам нового межгосударственного сообщества Евразии.

Сергей ЕМЕЛИН, заместитель руководителя Уфимского федерального исследовательского центра РАН, директор Института этнологических исследований имени Р. Г. Кузеева, профессор.