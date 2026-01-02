-8 °С
В гололёд на улице нужно быть особенно внимательным!

МЧС Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям рекомендует:

  • правильно подберите обувь, предпочтение лучше отдать обуви с ребристой подошвой, произведенной из мягкой;
  • нужно не спешить, избегать резких движений, постоянно смотреть себе под ноги;
  • ноги должны быть слегка расслаблены и согнуты в коленях, корпус при этом чуть наклонен вперед;
  • не держать руки в карманах, при падении едва ли будет время их вынуть и ухватиться за что-нибудь.

Огромную опасность в гололед представляют ступеньки, по возможности избегайте их, если это невозможно, то ногу при спуске по лестнице необходимо ставить вдоль ступеньки, в случае потери равновесия такая позиция смягчит падение.

