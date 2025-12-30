-8 °С
30 Декабря 2025, 19:45

В МЧС Башкирии напомнили о правилах пожарной безопасности в новогодние каникулы

Новогодние каникулы — это беззаботное время для всей страны, когда как взрослые, так и дети отдыхают вместе.

пресс-служба МЧС РБ
Фото: пресс-служба МЧС РБ

Во время такого отпуска важно не забывать об основных правилах пожарной безопасности, чтобы начать год без происшествий.

Видео: пресс-служба МЧС РБ
