Дроноводы стали старше

Заявки от желающих служить в войсках беспилотных систем поступают в пункт отбора на военную службу по контракту даже ночью, причем не только от жителей республики, но и из других регионов России. Об этом сообщил офицер пункта отбора капитан Фадис Султанов.

Жители соседних регионов часто звонят и интересуются мерами поддержки участников СВО и их семей в Башкирии. Получив подробную информацию, приезжают в пункт отбора «Защитник». Здесь их ждет бесплатное проживание, трехразовое питание, медосмотр, юридическая консультация, помощь в решении финансовых вопросов. По итогам отбора становится понятно, в каких войсках они смогут служить.

— Мы стараемся довести до кандидатов всю актуальную информацию, рассказать все подробности: когда можно уволиться, какие им полагаются выплаты и льготы. После того как люди примут окончательное решение служить в зоне СВО операторами БПЛА, с ними начинают работать наши инструкторы. На собеседовании, тестировании, практических занятиях становится ясно, годится кандидат в операторы или нет. Если он не подходит, то мы поставим его на техническую часть, но тоже в войска беспилотных систем, — рассказал капитан.

Кстати, если еще пару месяцев назад в войска беспилотных систем шли в основном двадцатилетние парни, то теперь приходят и мужчины постарше.

— Сейчас взрослое поколение тоже стало интересоваться вопросом поступления на службу, но и молодежь продолжает приходить. Мы проверяем уровень их физической и психологической подготовки, моторику, способность работать на современном цифровом оборудовании. Беспилотные войска на сегодняшний день считаются элитой Вооруженных сил, там особые условия службы, поэтому неудивительно, что желающих все больше, — отметил Фадис Султанов.