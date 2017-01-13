Звездную неделю открыл матч лучших игроков Молодежной хоккейной лиги. А еще в эти дни на льду «Уфа-Арены» будут сражаться девушки из Женской лиги, сильные духом следж-хоккеисты и, конечно же, лучшие игроки лиги Континентальной.





…В начале третьего периода после мощного броска нападающего «Запада» под шайбу мужественно лег защитник Кирилл Цулыгин, затем в игру вступил голкипер «восточных» Никита Циркуль и окончательно ликвидировал угрозу у своих ворот. Так в одном игровом эпизоде удачно подстраховали друг друга два игрока уфимского «Толпара» — команды, которая представляет в МХЛ столицу республики.



Конечно, матч молодых «звезд» многими воспринимается как шоу. На самом деле не все так просто — ребята выходят на лед в более чем боевом настроении, и победа для них важнее иных хоккейных красивостей. В этом, как признают многие, принципиальное отличие поединка молодых талантов от похожих выступлений их старших товарищей. Всерьез воспринимали все и болельщики. Отринув всякую толерантность, они безудержно болели за «восточных» — ведь именно в этой конференции играет «Толпар», делегировавший на «звездный» поединок двух своих лучших игроков. Естественно, каждое удачное действие что Циркуля, что Цулыгина встречалось трибунами особенно бурно.



Никита Циркуль, можно сказать, вышел сухим из воды — отстояв полтора периода и дополнительное время, он так и не позволил шайбе оказаться в своих воротах. Не повезло ему на буллитах — ну так это лотерея, в которой вратаря никто и никогда не винит. Играя все настырнее, отметился в протоколе в конце концов и Кирилл Цулыгин, именно после его мощного броска от синей линии другой «восточный» игрок, Антон Ковалев, подставив клюшку отправил шайбу в ворота соперника.



Поединок оказался небогатым на голы, в итоге «Запад» оказался сильнее (2:1) только по буллитам. Но зато накала, борьбы, силовых приемов, которые пару раз чуть не переросли в более горячее выяснение отношений, в игре хватало. Так что первое «блюдо» хоккейной недели в Уфе вышло вполне съедобным.



— У этого матча был еще один подтекст, ведь впервые четыре лучших молодых игрока получали право войти в сборные дивизионов КХЛ для участия во «взрослом» звездном матче, —сказал корреспонденту «РБ» председатель правления МХЛ Александр Медведев.



В результате одним из таких счастливцев стал Кирилл Цулыгин — авторитетное жюри назвало его в числе четырех лучших.



Кстати, в начавшейся неделе хоккея будет много чего необычного.



— Это, наверное, впервые в мире случилось, чтобы праздник для молодежного, женского и взрослого хоккея проводился в одном месте и практически в одно время, — говорит управляющий директор МХЛ Алексей Морозов. — Уфа уже не раз принимала крупные хоккейные турниры, поэтому наши лиги, что называется, с легким сердцем пошли на такой эксперимент.



Подобной «нагрузке» болельщики только рады. Примечательно, что во время матча звезд молодежных команд рядом с «Уфа-Ареной» можно было насчитать десятка полтора автобусов приметного желтого цвета со все объясняющей надписью «Дети». Уж кого-кого, а детворы в этот день на трибунах хватало. «Мы постарались привезти на игру ребят практически из всех городов и районов республики», — заметил по этому поводу министр молодежной политики и спорта РБ Андрей Иванюта.



Уфа уже принимала матч звезд МХЛ, было это еще в 2011 году. «По-моему, именно тогда был установлен зрительский рекорд «звездных» матчей МХЛ, на игру собралось более семи тысяч болельщиков», — заметил по этому поводу Александр Медведев. Безусловно, Уфа подтвердила свое реноме города, где хоккей пользуется большой любовью. И в этом году зрителей оказалось примерно столько же.



Ближайшие дни подарят любителям спорта немало интереснейших хоккейных зрелищ. Сегодня на малой арене стартует Кубок континента по следж-хоккею, который продлится три дня. В четверг пройдет матч звезд Женской хоккейной лиги. В субботу нас ожидает мастер-шоу лучших игроков КХЛ, а в воскресенье — «Матч звезд» Континентальной хоккейной лиги. Он, кстати, пройдет в новом формате: будут сформированы команды дивизионов, которые в полуфиналах и финале выявят сильнейшего. Наверняка и здесь болельщики больше всего будут переживать за сборную дивизиона Чернышева, ведь именно в нем выступает уфимский «Салават Юлаев». Тем более что на лед в составе «чернышевской» команды выйдут сразу трое юлаевцев: Захар Арзамасцев, Линус Умарк и Кирилл Капризов.



Говоря о перспективах, министр спорта республики Андрей Иванюта признался, что у его ведомства пока нет планов принять в Уфе какое-либо крупное хоккейное соревнование. И здесь ему на помощь пришел Александр Медведев: «Возможно, мы сами выйдем к вам с инициативой провести в Уфе Кубок мира среди молодежных команд. Организация молодежного чемпионата мира была в Уфе на очень высоком уровне, так что авторитет у столицы республики большой». А читателей «РБ» Александр Иванович призвал не только дружно сидеть на трибунах, но и, конечно же, самим активно заниматься спортом!