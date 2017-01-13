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Минул Старый Новый год, и значит, с праздниками покончено — будни начинают заполняться статистикой. В первую очередь за год прошлый. Росстат традиционно затягивает с ее выдачей, но есть интересные данные из Китая.
Инвестиции в китайскую экономику в 2016-м выросли на четыре процента. Цифра впечатляет не столько значением, сколько знаком «плюс»: о проблемах, преследующих фондовый рынок и всю финансовую систему Поднебесной, говорилось немало. Рекордный отток капитала, колоссальные суммы трат резервного фонда для удержания ситуации под контролем, паника среди мелких инвесторов и уход с рынка крупных участников — не по себе становилось даже сторонним наблюдателям. Однако ряд инвесторов, большая часть которых представляет Соединенные Штаты, в потенциале выстроенной системы все же уверены.
Опубликовано: 17.01.17 (10:13) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Экономика
Минул Старый Новый год, и значит, с праздниками покончено — будни начинают заполняться статистикой. В первую очередь за год прошлый. Росстат традиционно затягивает с ее выдачей, но есть интересные данные из Китая.
Инвестиции в китайскую экономику в 2016-м выросли на четыре процента. Цифра впечатляет не столько значением, сколько знаком «плюс»: о проблемах, преследующих фондовый рынок и всю финансовую систему Поднебесной, говорилось немало. Рекордный отток капитала, колоссальные суммы трат резервного фонда для удержания ситуации под контролем, паника среди мелких инвесторов и уход с рынка крупных участников — не по себе становилось даже сторонним наблюдателям. Однако ряд инвесторов, большая часть которых представляет Соединенные Штаты, в потенциале выстроенной системы все же уверены.
Опубликовано: 17.01.17 (10:13) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Экономика
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НОВОСТИ
17.01.17 14:47
В Уфе работник нефтяной компании предстанет перед судом за получение пособия по безработице
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AHOHC
AHOHC
Рустэм Хамитов: «Шульган-Таш» - наше всё. Других таких точек нет
прохожий 2017-01-13 09:29:30
Борьба за койкоместо (Cоциум) 10.01.17 (10:05)
Асаба 2017-01-12 08:47:18
Эра экологии (Cоциум) 10.01.17 (10:05)
Владимир 2017-01-11 10:27:29
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Ильгиз 2017-01-10 23:20:53
Ночь накануне Рождества (Cоциум) 05.01.17 (11:28)
прохожий 2017-01-10 16:38:42
В Башкирии ребёнок погиб после катания на горке
Татьяна 2017-01-08 21:31:14
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Гость 2017-01-08 12:54:01
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Васятка 2017-01-08 11:13:01
За прошлый год в Уфе установлено 350 евроконтейнеров
Гиндуллин Р.М. 2017-01-07 21:10:26
В Уфе за год капитально отремонтировали 250 тысяч «квадратов» дороги
Андрей 2017-01-06 16:10:43
Газета как инструмент влияния (Cоциум) 23.12.16 (10:59)
прохожий 2016-12-23 18:59:10
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