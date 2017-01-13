Минул Старый Новый год, и значит, с праздниками покончено — будни начинают заполняться статистикой. В первую очередь за год прошлый. Росстат традиционно затягивает с ее выдачей, но есть интересные данные из Китая.

Инвестиции в китайскую экономику в 2016-м выросли на четыре процента. Цифра впечатляет не столько значением, сколько знаком «плюс»: о проблемах, преследующих фондовый рынок и всю финансовую систему Поднебесной, говорилось немало. Рекордный отток капитала, колоссальные суммы трат резервного фонда для удержания ситуации под контролем, паника среди мелких инвесторов и уход с рынка крупных участников — не по себе становилось даже сторонним наблюдателям. Однако ряд инвесторов, большая часть которых представляет Соединенные Штаты, в потенциале выстроенной системы все же уверены.



И, возможно, не зря, что косвенно подтверждается ростом импорта нефти — верным признаком растущей экономики. Правда, не все так однозначно, ведь одновременно с тем у Китая обрушился экспорт (-7,7 процента по-другому не назовешь), а наступающая эра Дональда Трампа, пообещавшего введение заградительных пошлин для товаров, произведенных за пределами США, ситуацию только ухудшит.



Кстати, о Трампе. По мнению рынка, избранный президент США на прошлой неделе должен был стать главным ньюсмейкером: в ожидании его пресс-конференции активно рос доллар и выстраивались связанные с этим стратегии. Но увы, речь его мало чем отличалась от ленты Твиттера: то же повторение давних лозунгов «сделаем, запретим, перекроем, запустим», не подкрепленных конкретными сроками или мерами.



Разочарованные Трампом инвесторы свое отношение выразили единственно доступным им способом — сразу же по окончании беспредметного разговора кинулись избавляться от доллара. Акции и гособлигации распродавались не столь массированно, но просели изрядно.



Впрочем, стоит ли этому удивляться, если рост американского рынка на «эффекте нового президента» продолжается третий месяц, и ряд игроков давно ищет повод зафиксировать прибыль.



Теперь ждут его инаугурационную речь. Появится в ней конкретика — и очередной виток укрепления доллара запустит многие процессы в глобальных финансах, включая (не хотелось бы пророчить дурные вести, но что мне остается?) значительное ослабление российской валюты.



Пока же торги на валютном рынке в России проходят без выраженной динамики: экспортеры не торопятся на текущих уровнях продавать свою выручку. Не дают четкого представления, как в скором будущем поведут себя наша валюта и застывшие в узком диапазоне котировки «черного золота».



Разнятся и экспертные мнения. Так, новый министр экономического развития России Максим Орешкин пристыдил отечественных и иностранных инвесторов за недоверие к российским активам, призвав их активнее вкладываться в наши рынки: «Рубль и рублевые активы стали самыми крепкими и сильными активами в мире».



Однако ряд экономистов во главе с Яковом Миркиным, одним из авторов экономической программы Столыпинского клуба, напротив, считают, что рубль может ждать еще одна девальвация на фоне падения нефтяных котировок или иных, пока еще не доступных анализу фундаментальных причин.



Поживем — увидим, кто был прав.