За пять лет поток туристов в «Мраткино» вырос в четыре раза.

За пять лет поток туристов в «Мраткино» вырос в четыре раза.

Основная часть работы на горнолыжном комплексе «Мраткино» выполнена, теперь главное — научиться культуре обслуживания отдыхающих. Об этом сказал глава республики Рустэм Хамитов в интервью каналу «БСТ» во время посещения «Мраткино».

«От сервиса зависит настроение людей. Даже не от состояния склона, а от того, как человека встретят, как с ним будут общаться, как будут помогать ему в отеле, на автомобильной стоянке, на станции канатной дороги, — пояснил он и добавил: — Это общий уровень культуры, над которым всем вместе надо трудиться».



Поток туристов в «Мраткино» будет нарастать. По словам Рустэма Хамитова, пять лет назад в новогодние каникулы здесь было 2 — 2,5 тысячи человек, четыре года назад — три тысячи, а сегодня — 8,5 тысячи человек. «Но для нас цифра 18 — 28 тысяч человек далеко не предел», — отметил он.



Отвечая на вопрос журналиста, почему при проектной мощности подъемника в 1,7 тыс. человек в час он обслуживает в два раза меньше, глава республики ответил: «Это происходит потому, что неправильно спроектированы и построены точки посадки пассажиров, точка, где «выгружаются» туристы. Кроме того, пропускная система работает не очень четко. Есть небольшие недочеты».



А вот глобальным вопросом он считает инфраструктуру: «Мы должны построить отели, хорошие рестораны, площадки для парковки и все, что связано с отдыхом после катания, — бассейн, лыжная трасса, каток. Этому будет в ближайшие два года посвящена в том числе и деятельность правительства республики».



Говоря о кластере «Легенда Урала», который объединит туристические возможности Белорецкого и Абзелиловского районов, Рустэм Хамитов пояснил: идет первый год его работы, это притирка, выравнивание общих позиций, понимание того, что нужно делать. Он напомнил о том, что уже существует бурзянский кластер, где тоже «может получиться очень симпатичная горнолыжная история, поскольку в Бурзянском районе есть горы с перепадом 550 — 600 метров». А 600 метров, по словам главы региона, — это уже возможность для строительства полноценной трассы скоростного спуска протяженностью более 3,5 км.



Но для строительства такого курорта нужно как минимум порядка 4 — 5 млрд рублей, а у государства таких денег нет. Поэтому, считает Рустэм Хамитов, надо смотреть варианты государственно-частного партнерства, привлекать инвесторов. Тем более что сейчас прокладывается дорога, и в Бурзян можно будет доехать за 3 — 3,5 часа.



Однако возвращаясь к белорецкому комплексу «Мраткино», глава республики отметил: «В ближайшей же перспективе надо навести порядок. Сегодняшнему персоналу есть над чем работать. Эта красота не должна пропадать даром». Он пояснил, что речь не только об уровне сервиса, но и о том, чтобы сделать услуги доступными по цене.



Мы только начали понимать, как нам работать и что нам нужно делать во всех смыслах для продвижения туризма, мы еще о себе заявим, резюмировал глава республики.

Кстати



«Шульган-Таш» должен стать магнитом



Заповедник «Шульган-Таш» и Бурзянский район должны развиваться комплексно, по единому проекту, заявил глава республики Рустэм Хамитов на совещании во время рабочей поездки.

«Нужно скомпоновать некий проект именно по Бурзянскому району, по этой площадке, потому что она глобальная, — отметил он. — У нас таких точек роста больше нет, это самая масштабная, перспективная точка развития». Поэтому надо «двигаться вперед комплексно, работать современно, системно».



Глава Башкортостана считает, что через «Шульган-Таш» можно нарастить поток туристов, в том числе международный, если «здесь все будет нормально, добротно».



«Шульган-Таш», по его мнению, должен, как магнит, притягивать не только ученых, но и туристов из разных уголков страны и из-за рубежа. Для этого надо доработать инфраструктуру. Кроме того, планируется построить музейный комплекс, имитирующий Капову пещеру.



«Вокруг него появятся и туристические объекты, и медовая деревня, и этнодеревня, и место для проведения культурных событий — концертная площадка, трибуны для зрителей на 500 — 800 человек», — пояснил глава республики. По его словам, просматриваются и другие проекты — большие горнолыжные комплексы, пешеходные маршруты, сплав по реке.



Директор Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимого культурного наследия при минкультуры РБ Данир Гайнуллин показал проект музейного комплекса. По его словам, именно сюда планируется направлять основной поток туристов «для уменьшения антропогенного воздействия» на микроклимат пещеры, и наскальную живопись, чтобы сохранить ландшафт в первозданном виде. Только в прошлом году «Шульган-Таш» посетили 42 тысячи человек, с появлением музея и соответствующей инфраструктуры их число может утроиться.



Д. Гайнуллин убежден, что создание уникального музея пещерной живописи поднимет культурный престиж Башкортостана и России на международном уровне. Тем более что проект реализуется в том числе по рекомендации международных экспертов для включения наскальной живописи пещеры Шульган-Таш в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Между тем



Рустэм Хамитов встретился с активистами белорецкого микрорайона



Глава Башкортостана Рустэм Хамитов дал хорошую оценку инициативе жителей белорецкого микрорайона Укшук по благоустройству территории и очистке ее от снега. Во время посещения микрорайона он пообщался с местным активом.



О том, как живут укшукцы, двумя днями ранее главе республики рассказал председатель уличного комитета Миллят Азикаев во время встречи Рустэма Хамитова с лауреатами конкурса «Человек года» по версии газеты «Республика Башкортостан».



По словам общественника, люди организованно решают свои проблемы. Во время снегопадов Азикаев, которого земляки называют народным мэром, на собственном тракторе расчищает улицу, тут же помощники подходят с лопатами. Жителям микрорайона удалось без единой бюджетной копейки, благодаря помощи местных властей и предпринимателей снова открыть фельдшерско-акушерский пункт.



«Приеду к вам, посмотрим, что можно сделать», — пообещал тогда глава республики. И сдержал слово. Рустэм Хамитов осмотрел фельдшерско-акушерский пункт. Для микрорайона индивидуальной застройки, где живут 600 человек, наличие собственного медпункта в шаговой доступности имеет большое значение, отметил он.