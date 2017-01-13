Квартиры в собственность граждане в основном уже оформили, и с нынешнего года государство серьезно взялось за владельцев частных домов и садоводов. Под удар рискуют попасть те, кто до сих пор не зарегистрировал свои земельные участки и находящиеся на них строения. А чтобы им было страшнее, законодательно закреплено такое положение: не оформляет владелец участок или строение в собственность в течение определенного времени — они объявляются бесхозяйными и отходят муниципалитету.

Старый документ



Для начала оценим масштаб проблемы: только владельцев частных домов и личных подсобных хозяйств в республике около миллиона. Из них, по данным Росреестра, не оформили участки в собственность более 150 тысяч семей. Это вовсе не значит, что все эти люди владеют землей незаконно. Как правило, большинство из них имеют хоть какую-то бумагу, подтверждающую передачу им участка: старое свидетельство, госакт, свидетельство о наследстве.



По сути, им нужно только предъявить этот документ в Росреестр и оформить недвижимость в собственность по современным требованиям. Однако далеко не все горят желанием этим заниматься. И дело вовсе не в беготне по инстанциям — процесс оформления как раз довольно простой. Причина в другом: зарегистрируешь недвижимость — придется платить за нее налоги. А народ сегодня и так не знает, как прожить и не протянуть ноги.



Есть, конечно, другая категория участков — действительно заброшенные. Особенно этим грешит сельская местность — поди разберись, кто хозяин того или иного клочка. Невозможно склонить к регистрации своих развалюх асоциальные элементы. А жильцы старых домов просто боятся, что их потом не расселят.



Было ваше — стало наше



Чтобы педалировать решение вопроса, государство пошло на непопулярный шаг: пригрозило тем, кто не оформит свою недвижимость, ее у них отобрать. При этом речь идет не только об индивидуальных жилых домах и прилегающей к ним земле, но также о садовых и дачных участках и домиках.



В идеале все земельные участки должны стоять на кадастровом учете и у каждого из них должен быть владелец. Если оказывается, что участок в кадастре числится, а права на него не оформлены, он выставляется муниципалитетом на торги и впоследствии предоставляется другим людям, а старые хозяева остаются не у дел.



Описанный порядок касается участков, которые поставлены на учет до марта 2008 года. Если это произошло позже, например, в 2015 году, аналогичный механизм запускается, если владелец не зарегистрирует недвижимость в течение пяти лет.



Другой распространенный вариант — когда дом в собственность оформлен, а земельный участок, на котором он находится, — нет. В этом случае собственник дома получит уведомление о необходимости оформить землю в течение шести месяцев. Если он этого не сделает, участок снимут с кадастрового учета, и земля отойдет муниципалитету.

Кстати



По количеству регистрационных действий Башкирия в 2016 году заняла шестое место в России. Впереди только Москва и Московская область, Краснодарский край, Татарстан и Ростовская область.



24,7 тысячи заявлений на регистрацию прав поступило в электронном виде. По этому показателю республика занимает второе место в стране после Московской области.

Техплан на домик



С 2018 года «правило пяти лет» начнет работать и в отношении неоформленных домов и других строений. Особенно близко это садоводам: участки они, как правило, оформили, а до домика руки так и не дошли. Так вот, уже в следующем году сведения о неоформленных объектах капитального строительства (садовые дома тоже входят в эту категорию) Росреестр также будет направлять в муниципалитет. Делать он это будет по истечении пяти лет с момента присвоения кадастрового номера. Касается это всех строений, учтенных в кадастре, но не зарегистрированных. При этом не имеет значения, оформлена земля под домом или нет.



Муниципалитет, в свою очередь, сможет забрать «бесхозяйное» строение в свою собственность и распоряжаться им по своему усмотрению, вплоть до сноса.



Чтобы не попасть в такую ситуацию, каждому владельцу нелишне проверить, числится ли его недвижимость в кадастре. Заказать такую выписку можно в МФЦ или через портал Росреестра. Если информации об объекте в кадастре нет, значит он пока не учтен. Но это, увы, не значит, что можно успокоиться и не оформлять садовый дом. По результатам инвентаризации в республике, сведения о вашем домике рано или поздно все равно попадут в кадастр.



«Засада» в том, что с нынешнего года зарегистрировать садовый дом без технического плана не удастся. Это раньше достаточно было заполнить декларацию, указав размер строения, материал стен, год постройки и прочие сведения, причем никто их достоверность не проверял. Теперь придется обращаться к кадастровому инженеру, а это стоит денег, и немалых — в пределах 10 тысяч рублей.



Дело в налоге



И все-таки какова вероятность, что тысячи владельцев недвижимости, в том числе клочков земли в четыре сотки и жалких садовых будок, в одночасье лишатся собственности?



— Государство не ставит задачу отбирать у граждан их имущество, — пояснил руководитель Управления Росреестра по республике Игорь Шеляков. — Задача в том, чтобы люди оформили недвижимость и платили налоги.



По сути, садовод даже не обязан оформлять землю на себя, его участок может по-прежнему числиться в составе садового товарищества и налог за него будет выплачиваться из собранных взносов. Но, конечно, регистрация участка дает ряд преимуществ — например, облегчает распоряжение им, ту же продажу, пояснил И. Шеляков.



«Угроза» государства отнять у людей их садовые домики, скорее, инструмент для побуждения владельцев к их оформлению. До этого мер по вовлечению построек в оборот просто не было.

Что ещё изменилось

Сократились сроки оформления документов: для кадастрового учета — до 5 рабочих дней, для регистрации прав — до 7 рабочих дней.

Учет и регистрацию прав теперь можно проводить одновременно. Это займет максимум 10 рабочих дней.

Единственная причина отказа в приеме документов — если личность заявителя не установлена.

Право собственности теперь подтверждается не бумажным свидетельством, а выпиской из реестра недвижимости.

Гражданам разрешили оформлять в собственность места на парковках.

Инфографика Дмитрия ФАЙЗУЛЛИНА.