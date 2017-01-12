В пристройках к особняку по сей день живут люди.

В пристройках к особняку по сей день живут люди.

Центр села Кушнаренково, с давних пор называемый Девичьей горой, «украшают» развалины усадьбы, когда-то по праву считавшейся самым красивым зданием в Оренбургской губернии. Активисты Русского географического общества побывали в селе и выяснили, что можно и бесспорно нужно сделать для сохранения того, что академик Дмитрий Лихачев еще в 80-е годы прошлого века назвал «экологией культуры».

Что не успел сделать немецкий разведчик Маркус Вольф



Великолепная дворянская усадьба была построена еще в начале XIX века. Здание было таким крепким и добротным, что простояло бы еще двести — триста лет, если бы не сгорело по невыясненным обстоятельствам в 1994 году. Сейчас приходится созерцать лишь одни развалины, точнее, только правую часть особняка.



Неужели уже ничего нельзя сделать?



— Можно и нужно. И средства необходимы не такие уж большие, — считает уфимский писатель Аскар Гали, имеющий специальность строителя.



По его мнению, чем раньше будет начата эта работа, тем лучше, ведь здание без крыши и перекрытий стоит уже более 20 лет, к тому же местные жители периодически устраивают тут мусорную свалку.



В районном историко-краеведческом музее сохранился архивный снимок бывшего «дворянского гнезда». А потому, чтобы восстановить здание в его первоначальном виде, напрягать фантазию вовсе не нужно: два парадных входа, фонтан с цветником, толстые, крепкие кирпичные стены, глубокий и вместительный подвал. Что интересно, отапливался дом не печами, а с помощью хитроумной системы водонагревательных труб.



По сторонам этого особняка в старых хозяйственных постройках продолжают жить люди. Впрочем, как нам сказали, для их переселения строится большой двухэтажный дом недалеко от райцентра.



В 2004 году в Кушнаренково приезжал Маркус Вольф. Говорят, он был обескуражен увиденным и хотел помочь в восстановлении исторического памятника, но не успел. Главный разведчик ГДР скончался 9 ноября 2006 года в Берлине.



Неужели не найдется меценатов и энтузиастов, радеющих о сохранении исторического прошлого, тем более что это прошлое может принести конкретную пользу? Так, активисты местного отделения Русского географического общества считают, что селу Кушнаренково нужен большой музейный комплекс, где разместились бы экспозиции всех школьных и сельских музеев, лучшие образцы декоративно-прикладного творчества.



Справедливости ради скажем, что другим историческим памятникам в райцентре повезло больше. Сохранилось здание, построенное вдовой купца Грибушина, сейчас здесь детская поликлиника. Работает корпус Высшего начального училища, в хорошем состоянии двухэтажные старинные дома зажиточных сельчан, отреставрирован Ильинский храм. Может быть, и восстановленный дворянский особняк когда-нибудь снова станет визитной карточкой Кушнаренково?



От дворца до разведшколы



Построил этот дворец подполковник Андрей Топорнин — сын основателя села Кушнаренково, до 1936 года так и называвшегося — Топорнино. Для строительства был приглашен архитектор из Петербурга, по некоторым сведениям, француз. Поместье Топорнина в середине XIX века было выкуплено местным купцом Грибушиным. По одной из легенд, здание было продано во время дворянского бала. Якобы купец пришел во дворец переодетым, позвал хозяина и сказал, что хочет приобрести особняк. Топорнин в шутку назвал запредельную сумму, а купец, не торгуясь, вытащил эти баснословные деньги из голенища сапога. Ударили по рукам.



В годы Великой Отечественной войны в помещичьем доме размещалась сверхсекретная школа разведчиков, которую для краткости и пресечения ненужных вопросов называли школой Коминтерна. Здесь готовили агентуру для заброски в оккупированные фашистами страны Европы. Данные о работе этой школы засекречены до сих пор.



Разведшколу посещали известные государственные деятели Георгий Димитров, Долорес Ибаррури, Морис Торез, Пальмиро Тольятти, Отто Куусинен, Клемент Готвальд, Вильгельм Пик и другие деятели Коммунистического интернационала, работавшие тогда в Уфе.



После войны в имении Топорниных-Грибушиных разместили СПТУ. Просуществовало здание, как уже было сказано, до 1994 года. Основной причиной пожара были названы банальные нарушения противопожарной безопасности. Правда, в голове как-то не укладывается, как из-за неисправных бытовых приборов могло почти полностью сгореть исключительно надежное кирпичное здание.



Недавно в республике было создано Управление по государственной охране объектов культурного наследия. Приведет ли чрезвычайно актуальное появление этого ведомства к каким-либо конкретным действиям? Или, только полностью утратив все поистине бесценное наследие прошлого, мы поймем прозорливость того же Лихачева, сказавшего: «Если природа необходима человеку для его биологической жизни, то культурная среда столь же необходима для его духовной, нравственной жизни, для его «духовной оседлости», для его привязанности к родным местам».