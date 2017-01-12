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В декабре минувшего года в Уфе прошел «Ит Фест», то есть фестиваль мяса. Название синтезировано из слов башкирского и английского языков, а написано на русском. На мой взгляд, звучит странно. Особенно с учетом того, что фестиваль организован для жителей Башкортостана, а думается, что будут участники из Европы и всей России. Такое смешение языков говорит не о взаимопроникновении культур, а о безграмотности того, кто придумал название.
В последнее время бросается в глаза, что названия магазинов, вывески, реклама, слова на футболках написаны латиницей. Мне как человеку, живущему в России, это неприятно. Зачем примитивно унижаться? Хотелось бы, чтобы в республике было меньше подобных надписей — на моей улице и в моем городе.
Опубликовано: 13.01.17 (11:11) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
В декабре минувшего года в Уфе прошел «Ит Фест», то есть фестиваль мяса. Название синтезировано из слов башкирского и английского языков, а написано на русском. На мой взгляд, звучит странно. Особенно с учетом того, что фестиваль организован для жителей Башкортостана, а думается, что будут участники из Европы и всей России. Такое смешение языков говорит не о взаимопроникновении культур, а о безграмотности того, кто придумал название.
В последнее время бросается в глаза, что названия магазинов, вывески, реклама, слова на футболках написаны латиницей. Мне как человеку, живущему в России, это неприятно. Зачем примитивно унижаться? Хотелось бы, чтобы в республике было меньше подобных надписей — на моей улице и в моем городе.
Опубликовано: 13.01.17 (11:11) Республика Башкортостан
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НОВОСТИ
13.01.17 14:51
Житель Казахстана предстанет перед судом за попытку сбыта в Башкирии контрафактного алкоголя
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AHOHC
AHOHC
Борьба за койкоместо (Cоциум) 10.01.17 (10:05)
Асаба 2017-01-12 08:47:18
Эра экологии (Cоциум) 10.01.17 (10:05)
Владимир 2017-01-11 10:27:29
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Ильгиз 2017-01-10 23:20:53
Ночь накануне Рождества (Cоциум) 05.01.17 (11:28)
прохожий 2017-01-10 16:38:42
В Башкирии ребёнок погиб после катания на горке
Татьяна 2017-01-08 21:31:14
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Гость 2017-01-08 12:54:01
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Васятка 2017-01-08 11:13:01
За прошлый год в Уфе установлено 350 евроконтейнеров
Гиндуллин Р.М. 2017-01-07 21:10:26
В Уфе за год капитально отремонтировали 250 тысяч «квадратов» дороги
Андрей 2017-01-06 16:10:43
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Ильдар 2017-01-05 11:36:08
Газета как инструмент влияния (Cоциум) 23.12.16 (10:59)
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