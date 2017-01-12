В Уфе на территории от Трамплина до Ботанического сада в сороковые годы прошлого века располагались пионерские лагеря. Был здесь и детский санаторий с кружевной Белой дачей. Она могла бы стать достопримечательностью города, но кому-то помешала, и ее снесли. В приоритете у тогдашних обитателей лагеря были, конечно, футбол и кино.



И вот однажды и то, и другое были потеснены. В детском санатории появилась красивая, тонкая женщина. С ней была девочка лет десяти. Платьице на выход, большие глаза, пышные ресницы, на голове, словно пропеллер, роскошный бант — все выдавало в ней актрису. В руках у девочки оказалась четвертушка аккордеона. Она уверенно, даже виртуозно сыграла на нем какую-то музыкальную пьеску, воспитатели и дети темпераментно приветствовали юное дарование. Потом чудо-девочка спела под свой аккомпанемент несколько популярных песенок и, раскланявшись, растворилась в лесу так же внезапно, как и появилась. Нужно ли говорить, что все мальчишки без памяти влюбились в нее и надеялись на новую встречу. Это и была юная Женя Пупкова.

«Большой концерт» маленькой Жени



Через двадцать лет ко мне заглянул аспирант нефтяного института Олег, мой давний знакомый еще по санаторию. Он принес рассказ о пианистке, которую увидел по телевидению и в которой узнал ту самую девочку. Олег писал о том, что все эти годы он помнил о ней, мечтал встретиться. И вот, будучи женатым человеком, наконец-то увидел — на экране телевизора в зените славы. А недавно по каналу «Культура» показывали фильм Веры Строевой 1951 года «Большой концерт». Сюжет его непритязателен. В Большой театр из подмосковного колхоза «Победа» на оперу Бородина «Князь Игорь» приезжают труженики села. Они в свою очередь приглашают на юбилей колхоза именитых солистов прославленного театра. Молодые, постперестроечные киноведы относят этот фильм к имперским, показушным. Основания для такой характеристики есть, хотя бы потому, что в фильме немало ходульных, прямолинейных сцен, а самодеятельных колхозных артистов играют профессионалы. Однако для уфимцев «Большой концерт» имеет особое значение. Дело в том, что в концерте якобы самодеятельных артистов принимает участие наша землячка, та самая девочка с аккордеоном — в 1950-м она уже жила и училась в Москве. Юная пионерка аккомпанирует будто бы одаренной колхознице Наташе Званцевой — на самом деле солистке Большого театра Марии Звездиной.



Музыкальная рекордсменка



Пройдут годы, повзрослевшая пионерка с отличием окончит Московскую консерваторию по классу самого Александра Гольденвейзера, пианиста, который близко общался со Львом Толстым. После аспирантуры вернется на родину. Вечная, никогда не щадившая себя отличница будет преподавать в Уфимском училище искусств и с большим успехом выступать с сольными концертами в городах необъятного Советского Союза. Комплименты не заставят себя ждать. Газеты наперебой, словно о спортсменке-рекордсменке, будут писать: «Одна из крупнейших исполнительниц музыки Баха... а также Моцарта, Гайдна, романтиков. В ее необъятном диапазоне 40 уникальных программ, сочинения современных композиторов — от Булеза и Буцко до Уствольской и Хиндемита».



Свободная от суеты



Переполненные залы, страстные поклонники, статьи и интервью в журналах — все это было до тех пор, пока в ее концертных программах не стала преобладать современная музыка, авангард, повлиявший на ее исполнительскую манеру, стиль. Она выбилась из общего ряда, привычных, общепринятых канонов. Пианистке пришлось выбирать между шумным, расслабляющим, часто дезориентирующим успехом у публики и вызывающим, воинственным просветительством… в полупустом зале. Сознавая свою самодостаточность и правоту, она выбрала второе, и к ней, умному, тонкому, оригинальному музыканту, интерес стал угасать.



Это и следовало ожидать. Кому нужен музыкант, не собирающий восторженные толпы слушателей, не владеющий искусством пиара, не имеющий на это средств и не желающий всем этим заниматься, полагая, что непринятая, непонятая сегодня музыка рано или поздно пробьется к слушателям? Она не захотела подстраиваться под массового потребителя, круг ее почитателей значительно сузился. И что из того? Преданность избранному пути, стойкий, бескомпромиссный характер позволили сохранить испытанных, проверенных временем слушателей-единомышленников, союзников. Они помнят и любят ее такой, какая она есть, и никогда, ни во время взлета, ни в пору падения, не изменяли ей. Живущая в Уфе заслуженная артистка РБ Евгения Пупкова — поистине уникальная женщина. Она всегда была свободна от пут повседневной суеты и поглощающего быта, поскольку живет музыкой. Точнее, в музыке. Вот уже почти 55 лет.

Досье



Евгения Пупкова поступила в школу для одаренных детей при Московской консерватории, затем училась в самой МК и в аспирантуре. Профессиональные выступления Евгения Григорьевна начала под девизом «Бах и композиторы ХХ века», концертировала по всей стране. Несколько лет работала в Уфимском институте искусств. Ныне преподает в Уфимском училище искусств. Была знакома с композиторами А. Шнитке, Б. Тищенко, Ю. Буцко, А. Карамановым, Г. Уствольской. В России музыкантов, сыгравших все произведения Баха, всего трое: первым был Самуил Фейнберг, через двадцать лет после него — Татьяна Николаева, еще через двадцать лет — Евгения Пупкова. Кстати, одиннадцатилетний курс начального и среднего музыкального образования Евгения прошла за шесть лет. По ее словам, если придет хоть один ценитель, будет играть для него. В репертуаре пианистки — сочинения 61 автора.

Прямая речь

Алемдар Караманов,

композитор:

— Вы развеяли миф о неисполнимости моей музыки, вы одна, но вы есть.

Алексей Кондратьев,

доктор технических наук, почетный академик Национальной академии наук и искусств Чувашской Республики, автор книги о Евгении Пупковой «Одна лишь музыка»:

— В Уфе живет уникальная пианистка Евгения Пупкова, вошедшая в историю российского музыкального искусства, в течение нескольких десятилетий пропагандирующая в нашей стране не только классиков, но также музыку современных композиторов-авангардистов.

Михаил Коллонтай-Ермолаев,

композитор и пианист:

— Ни с каким другим исполнением, кроме Пупковой, у меня сочинения Аврелиана Руббаха не ассоциируются. Андеграунд, бытовой звук и сверхчеловеческая, изумительная музыка. В России есть вот такие источники роскоши искусства. Но их так просто не разрыть, надо заниматься.

Аврелиан Руббах,

профессор, пианист:

— Прошло уже много лет, но я помню руки Жени, постоянно залитые коллодием, так как пальцы девочки не выдерживали той нагрузки, которую им создавала их маленькая хозяйка, работая по восемь-девять часов в день.

Светлана Шагиахметова,

композитор:

— Когда слушаешь других исполнителей, можно предугадать, что будет дальше. А у Жени за каждым поворотом, за каждой фразой открытие. Она находит такие черты у композиторов, которые другие исполнители не замечают или слышат иначе, ориентируясь на привычные исполнительские образцы.