За минувшие новогодние праздники в ДТП на федеральных трассах погибли 10 человек. В прошлом году ситуация была намного лучше, за январские каникулы на таких дорогах расстались с жизнью только двое.

— Но это не значит, что наши магистрали стали хуже, — говорит Сергей Мережко, начальник Управления государственного автодорожного надзора по РБ Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. — Здесь комплекс причин: и неисправность машины, и превышение скорости... А сами дороги находятся в нормальном состоянии.



Несмотря на мощные снегопады, движение на федеральных трассах нынешней зимой в республике закрывалось только один раз, было это вечером третьего декабря, когда техника в течение трех часов убирала снег на самых сложных участках: в районе Улу-Теляка на трассе М-5 и на границе с Татарстаном на М-7.



Впрочем, кроме традиционных проблем, в прошлом году у надзорной службы появились и новые функции. Наиболее сложной из них, как выяснилось, стала вмененная ведомству обязанность проверять пассажирский транспорт на наличие карт маршрута.



За минувшее с тех пор время в республике выписано уже около тысячи штрафов за отсутствие таких карт, причем львиная доля нарушений пришлась на Уфу. А дальше началась почти детективная история.



— Фирмы и индивидуальные предприниматели бросились оспаривать наши постановления в головной организации, но там оснований для отмены принятых решений, естественно, не нашли, — рассказывает Сергей Мережко. — Тогда протесты пошли в московские суды, оттуда их по адресной принадлежности отправляют в Башкирию. Возможно, уже в конце января будут вынесены первые решения. Пока же водители и руководители верят своим юристам, убеждающим, что все предписания удастся «отбить».



Момент истины для «левых» маршруток, как считают специалисты, наступит в начале февраля, когда к их владельцам начнут поступать первые исполнительные листы.