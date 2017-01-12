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За минувшие новогодние праздники в ДТП на федеральных трассах погибли 10 человек. В прошлом году ситуация была намного лучше, за январские каникулы на таких дорогах расстались с жизнью только двое.
— Но это не значит, что наши магистрали стали хуже, — говорит Сергей Мережко, начальник Управления государственного автодорожного надзора по РБ Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. — Здесь комплекс причин: и неисправность машины, и превышение скорости... А сами дороги находятся в нормальном состоянии.
Опубликовано: 13.01.17 (11:11) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Право
За минувшие новогодние праздники в ДТП на федеральных трассах погибли 10 человек. В прошлом году ситуация была намного лучше, за январские каникулы на таких дорогах расстались с жизнью только двое.
— Но это не значит, что наши магистрали стали хуже, — говорит Сергей Мережко, начальник Управления государственного автодорожного надзора по РБ Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. — Здесь комплекс причин: и неисправность машины, и превышение скорости... А сами дороги находятся в нормальном состоянии.
Опубликовано: 13.01.17 (11:11) Республика Башкортостан
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НОВОСТИ
13.01.17 14:51
Житель Казахстана предстанет перед судом за попытку сбыта в Башкирии контрафактного алкоголя
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AHOHC
AHOHC
Борьба за койкоместо (Cоциум) 10.01.17 (10:05)
Асаба 2017-01-12 08:47:18
Эра экологии (Cоциум) 10.01.17 (10:05)
Владимир 2017-01-11 10:27:29
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Ильгиз 2017-01-10 23:20:53
Ночь накануне Рождества (Cоциум) 05.01.17 (11:28)
прохожий 2017-01-10 16:38:42
В Башкирии ребёнок погиб после катания на горке
Татьяна 2017-01-08 21:31:14
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Гость 2017-01-08 12:54:01
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Васятка 2017-01-08 11:13:01
За прошлый год в Уфе установлено 350 евроконтейнеров
Гиндуллин Р.М. 2017-01-07 21:10:26
В Уфе за год капитально отремонтировали 250 тысяч «квадратов» дороги
Андрей 2017-01-06 16:10:43
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Ильдар 2017-01-05 11:36:08
Газета как инструмент влияния (Cоциум) 23.12.16 (10:59)
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