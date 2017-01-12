В июне прошлого года вышло постановление республиканского правительства о реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. По большому счету, власть предложила гражданам поучаствовать в интересном начинании. А именно: вместе с главами городов, районов и поселений определиться, что им необходимо на данный момент, подготовить проекты, а затем на конкурсной основе побороться за бюджетные средства, которые позволят воплотить их в жизнь. На это республика выделила приличную сумму — 300 миллионов рублей.

Цифра 666 —счастливая



Жители республики быстро сообразили, что к чему: к осени на конкурс поступило 666 проектов, почти три четверти из них были одобрены. Это значит, что несколько сот муниципалитетов (точнее, люди, которые там живут) получат средства на ремонт и благоустройство дорог, объектов образования и культуры, решение проблем водоснабжения, обустройство кладбищ... Однако победили не все. И не только по объективным причинам.



Чтобы выиграть, каждый проект должен был набрать определенное количество баллов. А они, в числе прочего, начислялись по таким критериям, как участие населения в итоговых собраниях (количество людей, которые на них пришли, жестко отслеживали наблюдатели центра изучения инициатив Академии наук РБ — куратора проекта) и готовность местного бизнес-сообщества эти проекты поддержать. Если со вторым пунктом особых проблем не возникло — предприниматели могли вложиться не только деньгами, но и спецтехникой, специалистами, строительными материалами, — то первый для многих стал серьезным препятствием. Ведь для обсуждения проекта на собрание должно было прийти не менее десяти процентов жителей. Да, в деревне, где живут несколько сот человек, набрать кворум просто. А, к примеру, в селе Серафимовский, где около десяти тысяч жителей, нужно было собрать тысячу человек, в Туймазах и вовсе семь тысяч! Этого, естественно, сделать не удалось. Поэтому «городской» проект туймазинцев по ремонту уличного освещения на территории парка стоимостью 1,7 миллиона рублей до финиша так и не дошел.



Справедливости ради стоит отметить, что и люди не всегда были готовы расстаться со своими кровными. Ведь каждый проект финансируется из трех источников: до миллиона рублей дает республика, от пяти до десяти процентов его стоимости — муниципалитет, три — пять процентов — местные жители. Хотя практика показывает, что расходы населения оказались совсем необременительными. Это видно на примере Старотуймазинского сельсовета, где решили построить спортивную площадку. Притом что из бюджета республики было выделено 650 тысяч рублей и 130 тысяч добавил муниципальный бюджет, на долю сельчан пришлось 48 тысяч рублей. Если разделить на всех, получится менее 50 рублей на человека.



Даёшь молодёжь!



Туймазинцы начали это понимать и сегодня проводят собрания, на которых обсуждают проекты 2017 года. К примеру, в деревне Горный инициативная группа провела обход и письменный опрос владельцев всех домохозяйств. Людей спрашивали, что им нужнее всего. В результате одни предлагали добиваться выделения средств на ремонт грунтовых дорог, другие — на создание защитных насыпей для участков под посадку картофеля, третьи — на ремонт уличных фонарей. Однако подавляющее большинство жителей в итоге проголосовали за современное место досуга: с баскетбольной и волейбольной площадками со специальным покрытием и ограждением, а также игровой зоной для малышни. Ведь рождаемость в деревне растет с каждым годом: при численности населения чуть более 300 человек детишек здесь более шестидесяти.



Определились и с суммой, которую готово вложить в проект каждое домохозяйство. Оптимальной посчитали тысячу рублей с каждого двора. В общей сложности получилось 70 тысяч рублей. Столько же на условиях софинанисрования добавит район, еще 30 тысяч — местные бизнесмены. Вместе с семисоттысячной государственной субсидией и наберется необходимая сумма. Кроме того, будет предоставлена спонсорская поддержка в виде техники, стройматериалов и различных услуг на 300 тысяч рублей. В случае победы ход строительства спортплощадки намерены контролировать сами местные жители.