Судья Муратшин работает по принципу: делай, что должно, и будь что будет

Ушедший год для Конституционного суда Башкортостана стал юбилейным — ему исполнилось 20 лет. Доктор юридических наук, профессор Фларит МУРАТШИН проработал судьей Конституционного суда 13 лет. Он рассказывает, как менялись с 1996 года приоритеты, о чем спорят судьи в совещательной комнате и нужны ли сейчас региональные конституционные суды.

— Фларит Рашитович, в середине 90-х, когда был сформирован Конституционный суд Башкортостана, республика могла иметь свое законодательство в самых разных отраслях права. Сейчас ситуация иная. Тогда в чем смысл конституционного правосудия в республике на современном этапе?



— Конституционный суд рассматривает, соответствуют ли Конституции Башкортостана региональные законы, нормативные правовые акты законодательной, исполнительной власти республики, органов местного самоуправления, а также публично-правовые договоры между органами госвласти республики и органами местного самоуправления по вопросам, отнесенным к ведению Башкортостана. Кроме того, суд дает толкование Конституции РБ и рассматривает другие конституционно-правовые вопросы.



Это общая норма. Но на разных этапах становления и развития республики приоритеты и акценты в работе суда в силу объективных причин постоянно менялись. В первые годы после образования нашего суда главный упор делался на правильное понимание и применение норм Конституции РБ, принятой в 1993 году.



Позже нужно было разбираться с большим количеством республиканских законов, которые не всегда стыковались с нормами Конституции республики.



Сейчас мы в основном рассматриваем, соответствуют ли нашему Основному закону республиканские подзаконные акты — постановления правительства, нормативные акты министерств, ведомств, органов местного самоуправления. Именно здесь чаще всего встречаются положения, в той или иной мере ущемляющие права и свободы человека.



В качестве своих задач мы видим также совершенствование республиканских законов и популяризацию Конституции. Поэтому мы регулярно проводим конкурсы научно-исследовательских работ студентов, магистрантов, аспирантов по конституционному праву, организуем дебаты по наиболее важным проблемам, проводим научно-практические конференции.



— В условиях, когда законотворческие полномочия регионов существенно сужены, многие считают, что у конституционных судов субъектов Федерации практически нет правового пространства и у них в этой связи низкая нагрузка. Вы согласны с таким мнением?



— Субъекты Федерации сами решают, нужен ли им конституционный или уставный суд. Подавляющее большинство регионов по разным причинам так и не создали свои суды. В итоге сейчас только в 16 субъектах Российской Федерации реально работают свои органы конституционного правосудия.



Причем, я бы подчеркнул, работают весьма эффективно. Это было наглядно продемонстрировано в ходе обмена мнениями между коллегами на прошедшей недавно Всероссийской конференции «Проблемы реализации конституций и уставов субъектов федеративных государств». Ее инициатором и главным организатором явился Конституционный суд Башкортостана.



В последнее время мы существенно активизировали свою работу. К нам стало поступать больше обращений, мы провели несколько резонансных слушаний. Отдельные оспоренные заявителями нормативные положения признали неконституционными. Не ошибусь, если скажу, что уровень доверия людей к нам возрастает.



Возвращаясь к вашему вопросу, еще раз подчеркну, что наличие подобных судов создает для жителей регионов дополнительный правовой механизм защиты их прав и свобод. Неслучайно в тех субъектах Федерации, где существуют конституционные или уставные суды, люди более защищены, там сформировано наиболее развитое законодательство, а система органов власти работает эффективно и слаженно.



Мы согласны с мнением ряда ученых-правоведов о том, что неплохо было бы принять на федеральном уровне закон, обязывающий все регионы учреждать у себя такие суды. От этого бы все выиграли: и граждане, и органы власти.



Этим же законом можно было бы более четко обозначить сферу их деятельности, чтобы избежать дублирования полномочий между этими судами и судами общей юрисдикции. К сожалению, это иногда встречается.



— Откройте, пожалуйста, тайну совещательной комнаты: часто ли судьи спорят? Нельзя не заметить также, что особое мнение практически отсутствует в практике Конституционного суда республики. Судьи всегда единогласны при принятии решений?



— Полностью открыть тайну совещательной комнаты не могу, не имею права. Но попытаюсь немного приоткрыть завесу.



Спорят ли судьи при вынесении итогового решения по конституционным жалобам? Конечно, спорят. В отличие от исковых заявлений, поступающих в суды общей юрисдикции и арбитражные суды, конституционные обращения, как правило, более сложны по содержанию и требуют более профессионального и вдумчивого подхода. Если иные суды соотносят фактические данные с требованиями закона или другого нормативного акта, то мы подвергаем сомнению сами нормативные акты, проверяя, соответствуют ли они требованиям Конституции. Делать это, конечно же, значительно сложнее.



Однако в споре рождается истина. Это правило в полной мере применимо и к работе судей Конституционного суда. Сами понимаете, подготовка итогового решения, причем не только ее резолютивной части, но и отдельных положений мотивировочной части, не обходится без оживленных дискуссий.



Что делать, если судьям все же не удается прийти к «общему знаменателю»? Для этого существует институт особого мнения судьи. И тут я бы не согласился с вашим утверждением, что особое мнение практически не используется. Нет, у нас имеются случаи применения такой практики. Но надо иметь в виду, что это крайний вариант выражения несогласия судьи с мнением остальных судей. Мы всячески стараемся избегать этой крайней меры, находить компромиссное решение. За редким исключением, пока это удается.



— Фларит Рашитович,вы единственный судья в действующем составе Конституционного суда, работающий второй 12-летний срок. За это время персональный состав суда сменился. Отличается ли сегодняшний состав от предыдущего? И если да, то чем? И в чем вы видите сильные и слабые стороны действующего состава суда?



— Да, около года назад меня переназначили на новый срок. Что касается состава нашего Конституционного суда, то он всегда отличался высоким профессионализмом. За всю историю суда не было ни одного судьи, не имеющего ученой степени.



Сегодня двое судей Конституционного суда являются докторами юридических наук, еще двое — кандидаты юридических наук. Думаю, ни один региональный конституционный или уставный суд не может сравниться с нами по этому показателю. У всех судей за плечами богатый опыт практической и научно-педагогической работы.



— Вы являетесь доктором наук. При этом докторскую диссертацию защитили еще в должности чиновника. Согласитесь ли вы с тем, что сегодня людьми, которые занимаются наукой, движет не столько научный интерес, сколько желание повысить статус за счет ученой степени?



— Да, так совпало, что свою докторскую диссертацию я защитил, будучи госслужащим. Но до чиновничьей карьеры я почти десять лет трудился старшим преподавателем, а затем доцентом в Институте права Башкирского госуниверситета и Уфимском юридическом институте МВД. Именно в это время и была подготовлена значительная часть моей докторской диссертации по законодательству субъектов РФ. Поэтому переход на практическую работу в администрацию тогда еще президента республики позволил на деле убедиться в правильности своих теоретических выводов, а некоторые из них даже реализовать на практике.



Что касается стремления некоторых чиновников любыми средствами заиметь диплом кандидата или доктора наук и тем самым как-то повысить свой статус, то отношусь к этому отрицательно. Когда такие чиновники просятся ко мне в аспиранты, всячески пытаюсь их отговорить.



Совсем другое дело, когда аспирантами становятся молодые люди с горящими глазами, которыми движет не стремление к карьерному росту или более высокому статусу, а желание заниматься исследовательской деятельностью.



— Вам исполняется в эти дни 55 лет. Вы родились в день, когда россияне традиционно празднуют так называемый Старый новый год. Наверное, это ваш любимый праздник?



— Да, так уж совпало, что я родился в Старый новый год. Считаю это большим плюсом, поскольку в день рождения могу сам поздравить всех с праздником.



— При такой серьезной работе как вы отдыхаете?



— Я заядлый рыболов. Рыбачу и летом, и зимой. У нас замечательная, уникальная природа, позволяющая отдохнуть и душой, и телом.



— Вы родились в обычной семье: отец был водителем, а мама работала на заводе. Получается, вы сами проложили свой профессиональный путь и поднялись до столь высокой должности. Какие личные качества позволили это сделать? Что вы посоветуете тем, кто только задумывается о выборе профессии?



— Желание посвятить себя юридической работе возникло не сразу. По примеру старшего брата после строительного техникума поступил на юридический факультет Башкирского гос-университета. Поначалу хотел стать следователем. Однако в итоге победило желание заняться научной деятельностью. Затем преподавательская работа, государственная служба и, в конечном итоге, осуществление правосудия.



Молодым людям, еще не определившимся в выборе профессии, хочу пожелать не бояться нестандартных решений. Не боги горшки обжигают. Человек может добиться многого, было бы желание.



— Ваша семья тоже имеет отношение к юридической профессии? Пошел ли по вашим стопам сын?



— Жена тоже юрист, кандидат юридических наук. Длительное время проработала судьей. Сейчас она в отставке, занята преподавательской работой, является доцентом одного из вузов. Сын также захотел стать юристом. В этом году заканчивает юридический университет, одновременно работает помощником юриста.

БЛИЦ



— Фларит Рашитович, вы суеверный человек?

— Думаю, что нет.

— Ваше жизненное кредо?

— Делай, что должно, и будь что будет.

— Ваша любимая песня?

— Люблю авторские песни.

— Какая любимая пословица?

— Если ты споткнулся и упал, это еще не значит, что ты идешь не туда.