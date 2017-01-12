Школьные каникулы в Уфе из-за ситуации с гриппом и ОРВИ продлены еще на неделю. Такое решение приняло управление образования администрации столицы.

Это позволяет прервать цепочку заражения и пройти пик заболеваемости с наименьшим ущербом для здоровья, пояснили в ведомстве. До 21 января школьники также не смогут посещать кружки и секции — в учреждениях дополнительного образования объявлен карантин.

Впрочем, каникулы на следующей неделе будут весьма условными: дети будут заниматься дистанционно. Не исключено, что аналогичные решения будут приняты и в других городах и районах, уточнили в министерстве образования республики.



Прошлой зимой такая методика уже применялась: школьники получали задания от учителей по интернету и выполняли их дома. После карантина преподавателям оставалось только проверить, насколько хорошо усвоены темы, пройденные самостоятельно.



Напомним, о начале эпидемии гриппа и ОРВИ медики сообщили 10 января. Сезонный вирус, как и ожидалось, настиг республику сразу после праздников. По данным Роспотребнадзора по РБ, превышение эпидпорога установлено по всем группам населения. В республике заболели около 24 тысяч человек, в том числе более семи тысяч в Уфе.



В этом сезоне, как уже сообщалось, грипп будет представлен тремя штаммами: «калифорния», «гонконг», «брисбен». Два первых являются разновидностями вируса А, особенно негативно влияющего на здоровье. Вирус типа В («брисбен») не так опасен — организм справляется с ним гораздо легче. Пока в лабораториях у больных выявлены только «гонконг», а также вирусы негриппозного происхождения.



— Пик заболеваемости продлится от шести до восьми недель, — уточнила начальник отдела регионального Роспотребнадзора Зухра Шагиева. — Интенсивность болезни будет средней, на уровне прошлого года. Больше других пострадают дети.



Делать прививку сейчас уже поздно, потому надо особо позаботиться о личной профилактике, советуют медики. Прежде всего сократить время пребывания в местах массового скопления людей и общественном транспорте, избегать тесных контактов с больными, чаще мыть руки (особенно после улицы), а также по рекомендации врача использовать препараты, повышающие иммунитет.