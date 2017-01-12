«Газета делает доброе, хорошее дело, рассказывая о замечательных людях, о поступках, которые они совершают», — с этих слов начал глава республики Рустэм Хамитов разговор с лауреатами ежегодного конкурса «Человек года» по версии «РБ». Он поблагодарил наших героев «за такое неравнодушное отношение к жизни, за правильное движение душ» и заверил, что будет всячески их поддерживать.





Народный мэр



Эту поддержку некоторые лауреаты почувствовали сразу. Председатель уличного комитета белорецкого микрорайона Укшук Миллят Азикаев рассказал, как люди организованно решают свои проблемы. Во время снегопадов Азикаев, которого земляки называют народным мэром, на собственном тракторе расчищает улицу, тут же помощники подходят с лопатами. «И новогодние праздники у нас веселее проходят, чем в городе, с катанием на лошади», — похвалился Миллят.



Он рассказал, как без единой бюджетной копейки, благодаря помощи местных властей и предпринимателей, в микрорайоне снова открыли фельдшерско-акушерский пункт, как решают вопросы с детской площадкой и катком.



«Вот бы еще нам клуб вернуть», — деликатно сказал народный мэр и вопросительно посмотрел на главу. Тот предложил обсудить этот вопрос на месте: «Приеду к вам, посмотрим, что можно сделать». Видно было, что Рустэму Хамитову нравится этот немногословный белоречанин, успевающий и на «скорой» водителем работать, и с местными вопросами вот уже 16 лет управляться лучше иных чиновников. Которым, судя по словам главы, попадет за то, что прощелкали новогодние снегопады.



«Уфимские начальники отчитываются, что они делали все возможное, но так ли это, мы еще изучим, — пообещал Рустэм Хамитов со своей обычной спокойной интонацией, которая не сулит ничего хорошего. — Обещают за ближайшие семь-десять дней освободить наши дворы от снега. Посмотрим, как выполнят обещания».



Дал слово — держи



Знакомство главы с другим лауреатом — уроженцем Аургазинского района Мидхатом Хасановым — в тот же день получило продолжение. Но если уж по порядку, то сначала Нафиза Юмагужина, которую «РБ» назвала «Человеком года» за спасение ребенка, обратилась к главе с вопросом: почему в ее поселке Новобулгаково до сих пор нет никаких учреждений здравоохранения и образования. Рустэм Хамитов отреагировал так, что стало понятно — недобросовестные застройщики его действительно достали. «Обманывать людей у наших строителей стало профессией, — жестко начал он. — Возьмите любой новый микрорайон. Сначала людей заманивают: «У вас будет школа, детский сад, полная инфраструктура…». И ничего этого нет. В редчайших случаях предприниматели что-то строят. В остальных случаях — это приманка».

Глава привел еще несколько примеров обмана покупателей жилья, продажи «воздушных» этажей, на которые попадаются даже юридически грамотные люди. «Я уже дал поручение еще раз пересмотреть заключенные со строителями договоры подряда, аренды земельных участков. Если записано, что должны построить школу, больницу, детсад, то они будут обязаны это сделать», — заключил он.



Когда Рустэм Хамитов узнал, что среди лауреатов «РБ» есть человек, который много лет строил недорогое жилье, тут же предложил ему обсудить эту тему отдельно. «Сегодня же», — сказал он. Видно было, что он давно ведет спор со строителями.



«Мне доказывают — меньше 50 тысяч рублей за «квадрат» не получается, — рассказал Рустэм Хамитов. – Я их спрашиваю: «Откуда вы берете такие цены?». Оказывается, они берут кредит в банке под проценты и эти проценты включают в стоимость жилья. А причем здесь покупатель, если это их риски и затраты?»



И вот напротив него сидит Мидхат Хасанов и говорит о жилье себестоимостью в 25 — 30 тысяч рублей. Причем в Ханты-Мансийском округе, где климат суровее, значит, и строительство дороже обходится.



Забегая вперед, скажу, что уже через пару часов Хасанов делился секретами с главой и специально приглашенным председателем Госкомитета по строительству Халитом Махмудовым.



Другой наш «Человек года» — конструктор микровертолетов из Кумертау Виктор Хрибков — не раз встречался с первым лицом республики, показывал ему свои двухместные вертолеты и самолеты. Его опытно-конструкторское бюро делает их для МЧС и по заказу одной из областей. О том, как дальше развивать в Башкортостане сверхлегкую авиацию, Рустэм Хамитов тоже обсуждал с конструктором уже отдельно.



В зале совещаний иногда и поют



…Протодьякон Максим Коробицын, поющий свои песни и перед прихожанами храма, и перед молодежью в кафе, ветврач Ансар Шарипов и педагог Светлана Гарипова, воспитанники которой блещут научными работами на всероссийских конкурсах, — этих лауреатов можно назвать экологами души. Каждый из них по-своему делает наш мир светлее и чище.



Максим получал награду первым из лауреатов. Наши герои еще были скованны, ведь попали они на самый верхний этаж власти — в буквальном смысле слова. И когда Коробицын взял гитару, и в зале, где обычно выступают лишь чиновники, зазвучал сильной голос, общая атмосфера сразу же изменилась, и собравшиеся почувствовали себя уверенней и спокойней.



У «доктора Айболита» из аграрного университета есть четкое представление о том, как можно решить проблему бездомных животных: поголовная паспортизация. А если собака или кошка окажутся беспризорными, за это должен отвечать хозяин. При каждом ЖЭУ надо открыть веткабинет для вакцинации и лечения. Еще Ансар Шарипов предлагает перевести все приюты для животных под контроль полиции. Таким образом, говорит, уже через пять лет можно в основном решить проблему.



Кроме того, Ансар предложил передать под приют для животных соседнее с агроуниверситетом здание. «Если приют будет рядом с ветклиникой, наши студенты смогут бесплатно кастрировать, вакцинировать и лечить животных. Это для них хорошая практика, да и волонтеров среди студентов найти легко — они с удовольствием возьмутся за это», — говорит ветврач. Кстати, «Человеком года» журналисты «РБ» назвали Шарипова за то, что подаренные ему две путевки в Крым он продал, чтобы купить на эти деньги корм для бездомных животных.



То, что наступил Год экологии и «зеленые» намерены быть активными, доцент БГУ Светлана Гарипова доказала своими вопросами, которые задала главе республики. Откровенные, искренние ответы, похоже, ее удовлетворили. По крайней мере, Светлана убедилась — Рустэм Хамитов на стороне экологов.

Кого журналисты «РБ» назвали «Человеком года-2016»



Айнур МАННАНОВ из Учалинского района —

номинация «Юный герой»



Мидхат ХАСАНОВ, уроженец Аургазинского района —

«За бескорыстное восстановление природных ресурсов»



Андрей ЩИРОКОВ, фрезеровщик Уфимского агрегатного объединения —

«Пример молодым»



Нафиза ЮМАГУЖИНА, Уфа —

«За спасение человека»



Анатолий ГОНЧАРОВ, главный врач стоматологической поликлиники БГМУ —

«За меценатство и благородство»



Миллят АЗИКАЕВ, председатель уличного комитета (Белорецк) —

«За активную жизненную позицию»



Максим КОРОБИЦЫН, протодьякон —

«За активную жизненную позицию»



Виктор ХРИБКОВ, директор ООО «Ротор» (Кумертау) —

«За прорыв в развитии сверхлегкой авиации в Башкортостане»



Ансар ШАРИПОВ, ветврач БГАУ —

«За бескорыстие и благородство»



Светлана ГАРИПОВА, доцент БГУ —

«За поддержку и продвижение юных дарований»





Рустэм Хамитов: «Ваша газета выбрала правильное направление». // Фото Раифа Бадыкова.





Мидхат Хасанов: «Если бы меня поддержали, в наших озерах было бы много рыбы, а в лесах шумели кедры».





Встреча лауреатов с главой республики — это возможность сказать что-то важное.





Нафиза Юмагужина не привыкла давать интервью.





Светлана Гарипова лично убедилась, что Рустэм Хамитов на стороне экологов.





Максим Коробицын получал награду в свой день рождения.