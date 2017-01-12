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«Газета делает доброе, хорошее дело, рассказывая о замечательных людях, о поступках, которые они совершают», — с этих слов начал глава республики Рустэм Хамитов разговор с лауреатами ежегодного конкурса «Человек года» по версии «РБ». Он поблагодарил наших героев «за такое неравнодушное отношение к жизни, за правильное движение душ» и заверил, что будет всячески их поддерживать.
Народный мэр
Глава привел еще несколько примеров обмана покупателей жилья, продажи «воздушных» этажей, на которые попадаются даже юридически грамотные люди. «Я уже дал поручение еще раз пересмотреть заключенные со строителями договоры подряда, аренды земельных участков. Если записано, что должны построить школу, больницу, детсад, то они будут обязаны это сделать», — заключил он.
Кого журналисты «РБ» назвали «Человеком года-2016»
«За бескорыстное восстановление природных ресурсов»
«За прорыв в развитии сверхлегкой авиации в Башкортостане»
«За бескорыстие и благородство»
Рустэм Хамитов: «Ваша газета выбрала правильное направление». // Фото Раифа Бадыкова.
Мидхат Хасанов: «Если бы меня поддержали, в наших озерах было бы много рыбы, а в лесах шумели кедры».
Встреча лауреатов с главой республики — это возможность сказать что-то важное.
Нафиза Юмагужина не привыкла давать интервью.
Светлана Гарипова лично убедилась, что Рустэм Хамитов на стороне экологов.
Максим Коробицын получал награду в свой день рождения.
Опубликовано: 13.01.17 (11:11) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
«Газета делает доброе, хорошее дело, рассказывая о замечательных людях, о поступках, которые они совершают», — с этих слов начал глава республики Рустэм Хамитов разговор с лауреатами ежегодного конкурса «Человек года» по версии «РБ». Он поблагодарил наших героев «за такое неравнодушное отношение к жизни, за правильное движение душ» и заверил, что будет всячески их поддерживать.
Народный мэр
Глава привел еще несколько примеров обмана покупателей жилья, продажи «воздушных» этажей, на которые попадаются даже юридически грамотные люди. «Я уже дал поручение еще раз пересмотреть заключенные со строителями договоры подряда, аренды земельных участков. Если записано, что должны построить школу, больницу, детсад, то они будут обязаны это сделать», — заключил он.
Кого журналисты «РБ» назвали «Человеком года-2016»
«За бескорыстное восстановление природных ресурсов»
«За прорыв в развитии сверхлегкой авиации в Башкортостане»
«За бескорыстие и благородство»
Рустэм Хамитов: «Ваша газета выбрала правильное направление». // Фото Раифа Бадыкова.
Мидхат Хасанов: «Если бы меня поддержали, в наших озерах было бы много рыбы, а в лесах шумели кедры».
Встреча лауреатов с главой республики — это возможность сказать что-то важное.
Нафиза Юмагужина не привыкла давать интервью.
Светлана Гарипова лично убедилась, что Рустэм Хамитов на стороне экологов.
Максим Коробицын получал награду в свой день рождения.
Опубликовано: 13.01.17 (11:11) Республика Башкортостан
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НОВОСТИ
13.01.17 14:51
Житель Казахстана предстанет перед судом за попытку сбыта в Башкирии контрафактного алкоголя
|
AHOHC
AHOHC
Борьба за койкоместо (Cоциум) 10.01.17 (10:05)
Асаба 2017-01-12 08:47:18
Эра экологии (Cоциум) 10.01.17 (10:05)
Владимир 2017-01-11 10:27:29
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Ильгиз 2017-01-10 23:20:53
Ночь накануне Рождества (Cоциум) 05.01.17 (11:28)
прохожий 2017-01-10 16:38:42
В Башкирии ребёнок погиб после катания на горке
Татьяна 2017-01-08 21:31:14
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Гость 2017-01-08 12:54:01
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Васятка 2017-01-08 11:13:01
За прошлый год в Уфе установлено 350 евроконтейнеров
Гиндуллин Р.М. 2017-01-07 21:10:26
В Уфе за год капитально отремонтировали 250 тысяч «квадратов» дороги
Андрей 2017-01-06 16:10:43
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Ильдар 2017-01-05 11:36:08
Газета как инструмент влияния (Cоциум) 23.12.16 (10:59)
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