//Рядом с нами



«Крупеничка» поднимает «Алые паруса»



Ладить тряпичные обереги собираются даже мальчишки

«Крупеничка, Крупеничка в зипуне и рукавичках до весны хранит зерно, чтоб в погожий день оно в землю бережно легло, новым хлебом проросло». Именем этой куклы-оберега, которую наши предки ставили в красный угол, весной брали из нее первую горстку семян для посева, а осенью наполняли отборным зерном свежего урожая, назван клуб народной куклы, с недавних пор поселившийся под гостеприимной кровлей Объединения молодежных клубов «Алые паруса».

— Пять лет назад я увлеклась тряпичными обережными куклами, — рассказывает руководительница «Крупенички» Алина Зайнуллина. — Наше сообщество зародилось сначала при библиотеке № 10. Мы проводили мастер-классы, устраивали выставки. Понемногу круг энтузиастов кукольного дела разрастался и сейчас объединяет больше десяти человек. По воскресеньям встречаются взрослые, по средам собираем детей.



Глаза разбегаются при виде сокровищ, собранных в комнате для занятий. Здесь и традиционные куклы, изготовленные по вековым канонам, во всем разнообразии техник и материалов — от полешек, обряженных старушками-говорушками, до свадебных неразлучников и бабок с дедками, что без дела не сидят, и авторские вариации на тему (взять хотя бы цыганскую компанию Любови Булыгиной в пестрых юбках и ярких шалях), и плюшевый мишка советских времен в потертой шубке, но с веселыми по-прежнему глазами. А еще старинные прялки, тяжелые деревянные челноки, резные ложки, блюда и даже «грабилка» для сбора брусники.



К Новому году «Крупеничка» подготовила для маленьких зрителей и их родителей спектакль о приключениях в рукодельном царстве, где действовали Марья-искусница с сестричкой Настенькой, Добрая Волшебница и Сказочная Елка, Кикимора с Летучей Лисой и Бабой-Ягой замышляли всех перессорить, а Дед Мороз, как водится, наводил порядок на подведомственной ему территории.



В праздничную неделю учредительницы «Крупенички» вновь собрали друзей на «Рождественских посиделках». Хозяйки в цветастых сарафанах привечали гостей, Алина рассказывала о том, что сделано и что намечено, пели «Елочку» и «Не шей ты мне, матушка», водили хороводы, играли в «ручеек» и чаевничали за самоваром.



Заглянувшая случайно на огонек мама Наталья с детишками Алешей и Анечкой так воодушевились, что тут же решили записаться в «Крупеничку» и научиться творить чудеса. «Не пожалеете, — уверила я, — это так интересно! Будете вдвоем ходить на занятия — мама и дочка». Тут я приметила Алешину насупленность — быстро поправилась: «Втроем!»



Алеша удовлетворенно вздохнул. А что? И для мальчиков есть куклаки. Бойцовые, с тугими кулачками, на длинных палках.



Анна МАСЛОВА.

КСТАТИ

Алина-искусница отличилась на Международном этнографическом фестивале-конкурсе «Ethno Art Fest», который проходил в Лондоне. Она представила на конкурс несколько многофигурных работ: «Масленичный хоровод», «Народный календарь (зимние праздники)», «Башкирская свадьба», «Татарская семья» и заняла второе место в номинации «Народная кукла».



Рождественский ангел от Алины-искусницы



Берем квадрат 12х12 см тонкой белой или светлой ткани (хлопок, органза, кружево). В середину вкладываем шарик из синтепона или ваты и туго перевязываем ниткой. Ту же нитку проводим крест-накрест по противоположным сторонам квадрата — это крылья, оставшиеся стороны связываем вместе и закрепляем нитку на спинке. На голову надеваем золотую или серебряную ленточку (вот где пригодится упаковка от конфетных коробок) и закрепляем ее легкими стежками. Готово!

//Впечатление



А князь-то ненастоящий!

Массовый вой по поводу продолжительности новогодних каникул имеет одну причину: неумение ловить кайф от простых радостей жизни. Прогулки по зимнему лесу, занятия (наконец-то!) любимым делом — рисованием, строганием, ремонтом (а почему и нет?), поход в кино. Вот последнее я и решила присовокупить к этим радостям. Тем более что от зрелищности трейлера к фильму «Викинг» просто заходилось сердце — что еще надо в новогодние праздники. А по поводу воплей: «Опять Даня Козловский!» (как ранее — Сергей Безруков!) я как-то не загонялась — не настолько часто смотрю отечественные фильмы.

Зашла в битком набитый зал (четыре свободных места!) в радостном предвкушении нашего масштабного ответа «Игре престолов». Первая сцена охоты впечатлила, — правда, молодцы, мыслю, научились-таки наши. И Максим Суханов — ну, как всегда, орел. Убедителен, органичен, многолик... Вот и все как-то...



Тут народ в соцсетях и изустно с надрывом пересчитывает угробленные на ленту денежки, костерит фильм за недостоверность: не те, мол, пряжки, мечи, персонажи, и, вообще, как сейчас помню, не так в ону пору все было. Кто-то сводил ребенка и теперь в ужасе от увиденного мелким количества гектолитров пролитой крови, потока грязи, в буквальном смысле захлестнувшей экран. Тут проблема, извините, в вас самих — справки наведите и дружно маршируйте на «Трех богатырей»: любуйтесь на няшного Владимира — Маковецкого. Особо пристрастные и в теологию ударились — чумазый грешник-то и убивец Даня Козловский, кто помнит, и есть Владимир Красное Солнышко, что вроде бы Русь крестил.



Честно — не это заставило меня горько пожалеть о двух погибших часах моей жизни. Ну времена тогда были смутные, из каких скудных источников черпать вдохновение и достоверные сведения — непонятно. Есть в рукоделии термин «пэчворк»: так шились нашими бабушками лоскутные одеяла. Вот такой пэчворк, только безо всякой логики склепанный из неподходящих «материалов», да еще скроенных вкривь и вкось, и сложился на экране. Непрописанные характеры, невнятный сюжет, состоящий из эпизодов, в которых с трудом улавливается смысл. Побоища масштабные — факт: вот только кто, за кого, зачем, кто наши, кто нет? Владимир и вовсе фигура скорее курьезная.



Настой из мухоморов с викингами пил? Пил.



Брата на его глазах «на мечи подняли»? Факт.



С будущей супругой Рогнедой нечестно (ну, понятно как) поступил на глазах ее родителей? Которых потом тоже, кстати, не помиловали. Было.



Его же лучшего военачальника с сыном языческому богу в жертву принесли? А то.

А Владимир ни при чем. Сам не убивал, настоем только желудок прочистил, Рогнеда сама виновата — обидела. Так что князь наш будущий великий вроде бы весь при деле, ан нет, не убивал, не видел, опоздал. Зато в конце очень так натурально рыдает, благостно прозревая всеобщее приобщение к святой вере. Когда и почему сам-то приобщился — как-то не уловишь. А трейлеры-то — и создатели тоже — обещали много...



Елена ШАРОВА.

//Рождение традиции



Плыли белые облака над Ирандыком



Горный хребет, веками привыкший к «Ак болоттар», удивлённо вслушивался в «Ле нюаж блан»

Затея возвести жилище предков на вершине Ирандыка и отметить в нем приближение нового года казалась совершенно безумной. Но лишь поначалу. А теперь, кажется, этому начинанию уготовано долгое будущее.

— Погода в декабре была довольно-таки морозной — столбик термометра не поднимался выше отметки минус 25, — говорит Артур Каримов из Сибая. — Но наша команда из отчаянных ребят сделала все в лучшем виде. И пока кто-то отмечал праздник в ресторанах и клубах, мы обживали юрту посреди сказочно-красивого леса. Кстати, без капли спиртного.



Друзьям это так понравилось, что они рассказали о своих приключениях и ощущениях другим. Даже иностранцы не прочь были переночевать в зимней юрте. Так что она так и осталась там и с тех пор не пустует.



Фарасад покорил Ирандык или Ирандык покорил Фарасада — этого гость из Пакистана пока не осознал. В одном уверен точно: сюда он вернется обязательно.



— Здесь ни с чем не сравнимый воздух. Аромат мороза. Искренне благодарен другу, который позвал меня сюда. В России часто бываю по делам бизнеса, но так отдохнул впервые, — с восхищением рассказывает пакистанец.



— Восторгу Фарасада не было предела, — подтверждает Артур. — Все для него в диковинку. И дорога на конных санях по горной снежной целине. И юрта посреди берез и елей. И чай, заваренный на вытопленной из снега воде. И печеная на костре картошка. Для жителя страны, где вечное лето, попасть в зимний лес — словно в сказке побывать.



А вот француз Гийом новый год по-башкирски встречает не впервые. С супругой Айсылу они часто навещают сибайскую родню. Так что повидаться с ее одноклассником на вершине зимнего Ирандыка он согласился с удовольствием.



— Если Фарасад всему и изумлялся, то Гийом сам нас удивлял, — признается Артур. — С ним мы общались на… башкирском языке. Мало того, как завороженные слушали его игру на курае и горловое пение. А когда зазвучала башкирская песня «Ак болоттар» (белые облака) на французском в исполнении супругов, мы были просто ошеломлены.

Автор видео: Артур КАРИМОВ



Не меньше туристов, наверное, был потрясен и седой Ирандык, когда к его вершинам поплыли голоса супружеского дуэта: «Ле нюаж блан»…



Так затея с юртой добавила изюминку этнодеревне «Ирандык», что расположилась в некогда заброшенном селе Мустаево, хозяином ее является Артур Каримов.



— Наши иностранные друзья сказали, что юрта — это то, что они хотят видеть не только летом, но и зимой. Им это интересно, и идея наша вполне показалась им здравой. Понравился и маринованный заяц, приготовленный на углях, — говорит он. — Это безумно вкусно, пальчики оближешь. Наши бурзянские друзья научили. Теперь мы угощаем этим блюдом своих гостей.



Зульфия САФИНА.

Баймакский район.



РЕЦЕПТ ОТ АРТУРА КАРИМОВА

Заяц туриста



Смешать две столовые ложки томатной пасты, одну ложку горчичного порошка, пол-ложки перца и соли, 3 — 4 ложки подсолнечного масла. Добавить шесть зубчиков раздавленного чеснока. Этой смесьюм обмазать тушку зайца, предварительно замоченную на ночь в колодезной воде, и поместить ее в чистый пластиковый пакет мариноваться. Часа через два вынуть, насадить на шпажки и, постоянно переворачивая, прожарить со всех сторон до готовности над горячими углями.