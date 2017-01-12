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НОВОСТИ
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12.01.17 12:10
Рапиристка Элина Ибрагимова выиграла серебряную медаль на этапе кубка мира в Хорватии
11.01.17 09:59
В Аургазинском районе кирпичные заводы погасили пятимиллионную задолженность по зарплате
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//Рядом с нами
«Крупеничка, Крупеничка в зипуне и рукавичках до весны хранит зерно, чтоб в погожий день оно в землю бережно легло, новым хлебом проросло». Именем этой куклы-оберега, которую наши предки ставили в красный угол, весной брали из нее первую горстку семян для посева, а осенью наполняли отборным зерном свежего урожая, назван клуб народной куклы, с недавних пор поселившийся под гостеприимной кровлей Объединения молодежных клубов «Алые паруса».
— Пять лет назад я увлеклась тряпичными обережными куклами, — рассказывает руководительница «Крупенички» Алина Зайнуллина. — Наше сообщество зародилось сначала при библиотеке № 10. Мы проводили мастер-классы, устраивали выставки. Понемногу круг энтузиастов кукольного дела разрастался и сейчас объединяет больше десяти человек. По воскресеньям встречаются взрослые, по средам собираем детей.
КСТАТИ
Алина-искусница отличилась на Международном этнографическом фестивале-конкурсе «Ethno Art Fest», который проходил в Лондоне. Она представила на конкурс несколько многофигурных работ: «Масленичный хоровод», «Народный календарь (зимние праздники)», «Башкирская свадьба», «Татарская семья» и заняла второе место в номинации «Народная кукла».
//Впечатление
Массовый вой по поводу продолжительности новогодних каникул имеет одну причину: неумение ловить кайф от простых радостей жизни. Прогулки по зимнему лесу, занятия (наконец-то!) любимым делом — рисованием, строганием, ремонтом (а почему и нет?), поход в кино. Вот последнее я и решила присовокупить к этим радостям. Тем более что от зрелищности трейлера к фильму «Викинг» просто заходилось сердце — что еще надо в новогодние праздники. А по поводу воплей: «Опять Даня Козловский!» (как ранее — Сергей Безруков!) я как-то не загонялась — не настолько часто смотрю отечественные фильмы.
Зашла в битком набитый зал (четыре свободных места!) в радостном предвкушении нашего масштабного ответа «Игре престолов». Первая сцена охоты впечатлила, — правда, молодцы, мыслю, научились-таки наши. И Максим Суханов — ну, как всегда, орел. Убедителен, органичен, многолик... Вот и все как-то...
//Рождение традиции
Затея возвести жилище предков на вершине Ирандыка и отметить в нем приближение нового года казалась совершенно безумной. Но лишь поначалу. А теперь, кажется, этому начинанию уготовано долгое будущее.
— Погода в декабре была довольно-таки морозной — столбик термометра не поднимался выше отметки минус 25, — говорит Артур Каримов из Сибая. — Но наша команда из отчаянных ребят сделала все в лучшем виде. И пока кто-то отмечал праздник в ресторанах и клубах, мы обживали юрту посреди сказочно-красивого леса. Кстати, без капли спиртного.
Автор видео: Артур КАРИМОВ
Заяц туриста
Опубликовано: 12.01.17 (11:10) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
//Рядом с нами
«Крупеничка, Крупеничка в зипуне и рукавичках до весны хранит зерно, чтоб в погожий день оно в землю бережно легло, новым хлебом проросло». Именем этой куклы-оберега, которую наши предки ставили в красный угол, весной брали из нее первую горстку семян для посева, а осенью наполняли отборным зерном свежего урожая, назван клуб народной куклы, с недавних пор поселившийся под гостеприимной кровлей Объединения молодежных клубов «Алые паруса».
— Пять лет назад я увлеклась тряпичными обережными куклами, — рассказывает руководительница «Крупенички» Алина Зайнуллина. — Наше сообщество зародилось сначала при библиотеке № 10. Мы проводили мастер-классы, устраивали выставки. Понемногу круг энтузиастов кукольного дела разрастался и сейчас объединяет больше десяти человек. По воскресеньям встречаются взрослые, по средам собираем детей.
КСТАТИ
Алина-искусница отличилась на Международном этнографическом фестивале-конкурсе «Ethno Art Fest», который проходил в Лондоне. Она представила на конкурс несколько многофигурных работ: «Масленичный хоровод», «Народный календарь (зимние праздники)», «Башкирская свадьба», «Татарская семья» и заняла второе место в номинации «Народная кукла».
//Впечатление
Массовый вой по поводу продолжительности новогодних каникул имеет одну причину: неумение ловить кайф от простых радостей жизни. Прогулки по зимнему лесу, занятия (наконец-то!) любимым делом — рисованием, строганием, ремонтом (а почему и нет?), поход в кино. Вот последнее я и решила присовокупить к этим радостям. Тем более что от зрелищности трейлера к фильму «Викинг» просто заходилось сердце — что еще надо в новогодние праздники. А по поводу воплей: «Опять Даня Козловский!» (как ранее — Сергей Безруков!) я как-то не загонялась — не настолько часто смотрю отечественные фильмы.
Зашла в битком набитый зал (четыре свободных места!) в радостном предвкушении нашего масштабного ответа «Игре престолов». Первая сцена охоты впечатлила, — правда, молодцы, мыслю, научились-таки наши. И Максим Суханов — ну, как всегда, орел. Убедителен, органичен, многолик... Вот и все как-то...
//Рождение традиции
Затея возвести жилище предков на вершине Ирандыка и отметить в нем приближение нового года казалась совершенно безумной. Но лишь поначалу. А теперь, кажется, этому начинанию уготовано долгое будущее.
— Погода в декабре была довольно-таки морозной — столбик термометра не поднимался выше отметки минус 25, — говорит Артур Каримов из Сибая. — Но наша команда из отчаянных ребят сделала все в лучшем виде. И пока кто-то отмечал праздник в ресторанах и клубах, мы обживали юрту посреди сказочно-красивого леса. Кстати, без капли спиртного.
Автор видео: Артур КАРИМОВ
Заяц туриста
Опубликовано: 12.01.17 (11:10) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
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НОВОСТИ
13.01.17 10:45
На остановке в центре Уфы люди вынуждены ждать трамвая в потоке транспорта и карабкаться по сугробам (видео)
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AHOHC
AHOHC
Борьба за койкоместо (Cоциум) 10.01.17 (10:05)
Асаба 2017-01-12 08:47:18
Эра экологии (Cоциум) 10.01.17 (10:05)
Владимир 2017-01-11 10:27:29
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Ильгиз 2017-01-10 23:20:53
Ночь накануне Рождества (Cоциум) 05.01.17 (11:28)
прохожий 2017-01-10 16:38:42
В Башкирии ребёнок погиб после катания на горке
Татьяна 2017-01-08 21:31:14
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Гость 2017-01-08 12:54:01
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Васятка 2017-01-08 11:13:01
За прошлый год в Уфе установлено 350 евроконтейнеров
Гиндуллин Р.М. 2017-01-07 21:10:26
В Уфе за год капитально отремонтировали 250 тысяч «квадратов» дороги
Андрей 2017-01-06 16:10:43
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Ильдар 2017-01-05 11:36:08
Газета как инструмент влияния (Cоциум) 23.12.16 (10:59)
прохожий 2016-12-23 18:59:10
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