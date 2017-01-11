За неделю до Нового года закрылось трансфертное окно для переходов игроков КХЛ из одного клуба в другой. Последними новостями из штаба команды «РБ» попросила поделиться генерального менеджера «Салавата Юлаева» Леонида ВАЙСФЕЛЬДА.

— Леонид Владленович, можно сказать, что декабрь выдался и для вас, и для команды в целом сложным месяцем, добавившим новых проблем?



— Проблема, которая практически нерешаема и невосполнима, потеря Энгквиста из-за осложнений со здоровьем. На мой взгляд, это один из лучших центральных нападающих КХЛ, а в «Салавате Юлаеве» он вообще был системообразующим игроком. Плюс выяснилось, что до конца сезона выбыл Константин Макаров, с приходом которого образовалось хорошее звено вместе с Лисиным и Евгением Бодровым. Непонятная ситуация и с Соиным, еще одним центральным нападающим. Мы лишились практически двух лучших центрфорвардов клуба.



Понятно, травмы на протяжении сезона случаются во всех командах. Но если честно, — а я достаточно давно работаю в хоккее, — с таким никогда не сталкивался, когда сразу столько ведущих игроков было бы травмировано. У нас же Григоренко почти две трети сезона пропустил, Майоров… Это, конечно, серьезная проблема.



Самая большая сложность — если бы мы в начале сезона понимали, что у нас нет того или иного хоккеиста, обязательно нашли бы ему замену. А сейчас, уже в пожарном порядке, подписываем Мертла. Но, конечно, мы отдаем себе отчет, что это далеко не Энгквист, при всем уважении к чешскому нападающему. Теперь уже предстоит работать тренерам. Все, что могли, мы сделали.



— Да, в начале сезона вы достаточно оптимистично смотрели вперед. В частности, после отъезда Прохоркина говорили, что это не принципиальный момент?



— Просто в начале сезона «Салавату Юлаеву» игроки особо и не требовались. Если бы все были «живы», мы бы сегодня, как говорится, сидели и в ус не дули. Но в хоккее своя особенная система. Например, в обычной жизни, если у тебя много средств, ты пошел в магазин и купил …«Феррари». Самое худшее — придется подождать пару месяцев. Здесь же, есть деньги или их нет, может с определенного момента не иметь никакого значения. Потому что все хоккеисты подписаны другими клубами. Нужных игроков просто нет физически. В начале сезона еще можно маневрировать, а вот в середине — остается больше надеяться на удачу, когда, допустим, кто-то из ребят с кем-то в своем клубе поругается или финансирование команды закончится.



— Но такого не случилось…



— Хотя был один игрок НХЛ, которого мы очень хотели приобрести и который действительно мог изменить игру команды. Но не получилось, он так и болтается между НХЛ и АХЛ.



— На интернет-порталах прошло несколько сообщений, что в Уфе мог бы появиться нападающий Филатов из Лады, но тольяттинский клуб в последний момент отказался его уступить. Это соответствует действительности?



— Это вообще фейк какой-то. Дело было так. Я приезжаю на совещание в КХЛ, и меня там один из журналистов спрашивает: «Вы усиливаться собираетесь?». Я интересуюсь, кем именно, и в ответ слышу: «Ну, Кагарлицкий, например, Филатов». Пришлось прокомментировать: «Филатов-то ладно, но ведь Кагарлицкого никто не отпускает!» (Я с его агентом сам разговаривал). И на следующий день читаю: «Вайсфельд сказал, что Кагарлицкого в Уфу брать не будет, а подпишут только Филатова». Вот такая история.



Теперь что было на самом деле. В моем понимании, игроков надо распродавать тогда, когда нет средств. И у «Лады» в какой-то момент действительно не было денег, но сейчас, насколько я знаю, проблему решили. Вот такая ситуация. Конечно, если бы нам очень нужно было, думаю, вопрос можно было решить. Но Филатов — крайний нападающий, а в игроках такого амплуа сегодня, по большому счету, у «Салавата Юлаева» острой необходимости нет. Команде нужны были центры. У Филатова действительно очень хороший сезон получается, но это не тот случай.



— А когда «Салават Юлаев» подписывал Мертла, были другие варианты?



— После того как все другие сделки сорвались, тренеры приняли решение, что Мертл именно тот игрок, который нужен. А я успел в последний момент договориться о переходе.



— После Нового года вы уже начинаете подготовку к следующему сезону?



— Может быть, когда-то так и было. Теперь все изменилось. Тренеры любят говорить: чтобы сделать команду, нужно три года. Но какие три года? Контракты закончились, и хоккеисты ушли кто куда. Теперь все решает очень много сиюминутных факторов, но это уже отдельный серьезный разговор.



От редакции. В канун Нового года генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд был отмечен своеобразным подарком — он получил благодарность президента России Владимира Путина. С чем его и поздравляем!

Тем временем



«Салават Юлаев» в конце декабря и в начале января играл в основном на чужих площадках. Единственное светлое пятно этих матчей — победа по буллитам в Казани над «Ак Барсом» — 2:1 (Лисин, решающий буллит — Умарк). Все остальные встречи оказались у уфимцев в пассиве: «Слован» — «СЮ» — 4:1 (Хартикайнен), «Медвешчак» — «СЮ» — 3:2 буллиты (Евгений Бодров, Паршин), «Лада» — «СЮ» — 6:4 (Григоренко, Мальцев, Лисин, Дмитрий Макаров), «СЮ» — «Металлург» Магнитогорск — 3:5 (Умарк, Куляш, Хартикайнен), «Нефтехимик» — «СЮ» — 1:0 по буллитам, «Лада» — «СЮ» — 4:2 (Логинов, Мертл).



В итоге юлаевцы пропустили сейчас вперед челябинский «Трактор», а сами отступили на пятое место.



Новичок команды, 30-летний нападающий из «Медвешчака» Томаш Мертл, был определен тренерами в первое звено вместе с Умарком и Хартикайненом. До этого чешский нападающий выступал только у себя на родине, трансфер в Уфу для него — первая попытка сыграть в чужой стране.



Матч с магнитогорским «Металлургом» запомнился традиционным предновогодним «мишкопадом», который принес устроителям 240 тысяч рублей. Все деньги будут направлены на лечение больных детей.



А после Нового года пришел черед порадоваться за нападающих «Салавата Юлаева» Кирилла Капризова и Михаила Воробьева, которые в составе сборной России стали бронзовыми призерами молодежного чемпионата мира. А Капризов еще был признан лучшим нападающим чемпионата.



Увы, в последнем матче с «Ладой» получил травму и выбыл на 4 — 6 недель ведущий форвард Хартикайнен.