"Resbash"-«Ветеран» - Встречи с Шаймуратовым
НОВОСТИ
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11.01.17 17:10
В Уфе подросток нанёс ножевые ранения двум женщинам в «Монетке»
11.01.17 16:52
В Башкирии МУП оштрафовано за незаконную эксплуатацию полигона
11.01.17 16:50
Федеральный бюджет поддержит республиканских аграриев
11.01.17 15:51
В Абзелиловском районе гостья оказалась воровкой
11.01.17 15:07
В Башкирии остановлена незаконная эксплуатация АГЗС
11.01.17 14:15
В Стерлитамаке директор предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов
11.01.17 13:40
Бывший глава администрации Агидели предстанет перед судом за получение взятки
11.01.17 10:43
В санатории «Якты-Куль» электромонтера ударило током
11.01.17 10:41
В Уфе в неуборке снега обвинили частные компании
11.01.17 10:24
В Башкирии пятиклассник угодил под колёса «УАЗа»
11.01.17 09:59
В Аургазинском районе кирпичные заводы погасили пятимиллионную задолженность по зарплате
11.01.17 09:52
Житель Башкирии зарезал племянника
11.01.17 06:43
"Торос" проиграл "Ермаку" в овертайме - 2:3
11.01.17 05:55
"Салават Юлаев" одержал волевую победу над "Спартаком" - 5:3
10.01.17 18:30
Глава республики встретился с лауреатами газеты "Республика Башкортостан"
10.01.17 16:53
Житель Башкирии сбросил с пятого этажа собутыльницу
10.01.17 16:18
Двое жителей Башкирии до смерти забили шумного соседа
10.01.17 15:47
В Башкирию пришла эпидемия гриппа и ОРВИ
10.01.17 15:02
«Уфа-молодёжная» вышла из отпуска и провела первые тренировки
10.01.17 14:53
В Башкирии ужесточён приговор водителю, совершившему смертельное ДТП
10.01.17 14:53
В Кандрах мужчина зарезал собутыльника
10.01.17 14:48
«Уфа-Алиса» в Майкопе уступила местному «АГУ-АДЫИФ»
10.01.17 14:44
Минюст предложил забирать у должников единственное жилье
10.01.17 14:29
В Уфе семье грузчика, задохнувшегося в цементе, выплатят полмиллиона рублей
10.01.17 14:24
В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для всех отраслей
10.01.17 14:23
Тренерский штаб «Уфы» пополнил Александр Низелик
10.01.17 14:17
В Башкирии более тысячи должников стали уголовниками
10.01.17 14:12
Ильвир Хузин занял восьмое место на этапе кубка мира по бобслею
10.01.17 13:54
Башкирские легкоатлеты выиграли две медали на всероссийских состязаниях в Екатеринбурге
10.01.17 11:55
В Мелеузе пенсионерка перевела 138 тысяч рублей «лекарственному» аферисту
10.01.17 11:54
В Уфе будут штрафовать предпринимателей, не убравших со своих территорий снег
10.01.17 11:28
В Башкирии воришка-сладкоежка украл с чужого двора мёд
10.01.17 09:24
Хоккеистки "Агидели" помогли сборной России завоевать "бронзу" на Кубке наций
10.01.17 09:17
Хоккеисты "Толпара" дважды встретились с "Авто"
10.01.17 09:00
Сегодня "Салават Юлаев" сыграет со "Спартаком"
10.01.17 08:17
В Татышлинском районе убит таксист
09.01.17 21:01
В Башкирии водитель «Опеля» сгорел заживо, врезавшись в МАЗ
09.01.17 17:34
В Стерлитамаке погиб рабочий
09.01.17 17:02
В Уфе запретили эксплуатацию кальянной в жилом доме
09.01.17 16:41
В Башкирии за новогодние каникулы задержаны 686 пьяных водителей
09.01.17 16:25
В Уфе полиция разыскивает 18-летнего Никиту Ожегова
09.01.17 15:01
В Уфе повысили плату за детский сад и лишили льгот многодетных
09.01.17 14:09
«Уфа-2001» заняла второе место на всероссийском турнире в Екатеринбурге
09.01.17 14:09
В Башкирии с начала года в ДТП погибли 20 человек
09.01.17 13:37
Житель Белорецка подозревается в изготовлении наркотика
09.01.17 13:31
В Уфе опер требовал взятку с сотрудника ГИБДД
09.01.17 12:05
Полузащитник Иван Пауревич возвращается в «Уфу»
09.01.17 11:25
В Уфе ребёнок пострадал в машине, сдававшей назад
09.01.17 11:20
В Башкирии в ДТП погибли две пассажирки «семёрки»
09.01.17 11:13
«Урал» в трёх партиях уступил в Белгороде местному «Белогорью»
09.01.17 11:00
Наступившие морозы снегопад не остановят
09.01.17 11:00
Ильдар Абдразаков стал лауреатом премии Casta Diva
09.01.17 10:57
Игрок «Уфы-молодёжной» Данила Емельянов вызван в юношескую сборную России
09.01.17 10:42
«Уфимец» дважды на своей площадке уступил «Уралмашу» из Екатеринбурга
09.01.17 10:19
Антон Бабиков занял восьмое место на этапе кубка мира в Оберхофе
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