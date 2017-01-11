Легендарный комдив оставил неизгладимый след в памяти всех, с кем сводила его судьба.

Легендарный комдив оставил неизгладимый след в памяти всех, с кем сводила его судьба.

В селе Бекетово Кармаскалинского района живет мой давний знакомый Михаил Федорович Шапошников, в прошлом аграрный деятель. Это человек поистине энциклопедических знаний. Скоро ему исполнится девяносто, но память у него — дай бог каждому. Как начнет рассказывать — о сельском ли хозяйстве или истории села, либо о жизни вообще, — заслушаешься. В свое время я написал о нем очерк, который потом включил в сборник «Герои наших дней», выпущенный в этом году в издательстве «Китап». И вот погожим осенним днем вместе с сыном Шапошникова Николаем Михайловичем мы поехали в Бекетово, чтобы вручить Михаилу Федоровичу только что вышедшую книгу. Встретил он нас радушно, несказанно оживился и, держа в руках сборник, вдруг заявил:



— К тому, что в этой книге обо мне написано, я могу добавить много нового, о чем вы еще не слышали.



Я, конечно, был заинтригован и приготовился слушать.

— Было это весной 1942 года,— начал свой рассказ Шапошников. — Однажды с утра пораньше вызвали меня к председателю колхоза. Оказалось, к нам в Бекетово приехал полковник, командир формировавшейся в Алкино кавалерийской дивизии, поскольку наш колхоз должен был по решению правительства поставить ей лошадей. Пока мы разговаривали на дворе с председателем Иваном Николаевичем, к нам подошел мужчина в военной форме. Высокий, стройный, в длиннополой шинели, на боку сабля, сапоги со шпорами — он произвел на меня неизгладимое впечатление. Мне тогда шел четырнадцатый год, и военных я еще в жизни не видел, а тут такой красавец. Вот, оказывается, какие они, офицеры Красной армии.



— Вот вам погонщик лошадей, товарищ полковник,— сказал председатель колхоза, указывая на меня.



— А он сможет? Мал же еще, — выразил сомнение полковник.



— Даже не сомневайтесь, этот малец у нас лучший наездник, — убедительно сказал председатель. — С любым конем справляется, даже самым прытким. К тому же других мужиков нет, все на фронте.



— Ну что же, давайте знакомиться, — военный подошел ко мне и подал руку. — Минигали Шаймуратов, как уже слышал, полковник.



— Меня зовут Михаил, — сказал я, отвечая на рукопожатие. — Фамилия — Шапошников.



— Шапошников? — искренне удивился полковник. — А случайно не родственник маршала Советского Союза Бориса Шапошникова?



— Не знаю, но, наверное, нет. Отец не говорил, что у нас в семье маршал есть, — ответил я.



— Нет, так нет. Но я тебя, молодой человек, буду «маршалом» называть, раз ты Шапошников, — пошутил Шаймуратов.



Так и было, при каждой встрече называл меня «маршалом». Как я впоследствии приметил, он вообще любил шутить, всегда был веселый, приветливый — по крайней мере с нами, пацанами.



— Что же, жду вас завтра в Алкино с двумя пробными лошадьми, — сказал Шаймуратов, распрощался и уехал.



— Кого возьмешь с собой? — обратился ко мне председатель. — Учти, ты будешь старшим, ответственность за перегон лошадей на тебе.



— Возьму Герасимова, — сказал я. — Мы с ним дружим, и я ему доверяю.



На утро мы вместе с Иваном Николаевичем подобрали подходящих лошадей, лет трех, не старше, и очень резвых, и мы с Герасимовым поскакали в Алкино. Приехали быстро. Мы назвались, и нас пустили на территорию дивизии. Тут же явился к нам сам Шаймуратов — такой же подтянутый, как и вчера, выглядел он истинным молодцом. С ним был еще один офицер.



— Ну, «маршал», ты молодец, и суток не прошло, а ты уже здесь, — не то пошутил, не то серьезно сказал он. — А ну-ка покажи, на что твой конь способен.



Я живо сел верхом и, пришпорив, помчался кругом по площади. Слышу голос полковника:



— Хорош, «маршал», конь твой действительно боевой. Как раз такие нам и нужны. Твоего гнедого я, пожалуй, возьму себе. Уж больно он мне понравился. А ты, Сыртланов, — обратился полковник к своему спутнику, — возьми коня у второго мальчика.



Откровенно говоря, мы немного растерялись. Думали, что вернемся в колхоз с конями. Да и председатель колхоза ничего на этот счет не говорил.



— Чего это ты приуныл, «маршал»? Не беспокойтесь, председатель об этом знает, а домой вас отвезут. Ну а пока идите в столовую, вас там покормят. Да, и передай председателю, что мы ждем ваших лошадей, времени у нас мало, а ведь коней еще подготовить нужно.



— Передам обязательно, — сказал я.



В столовой нас очень сытно накормили. Вкусный борщ, каша с котлетой и компот. Потом дали по две банки тушенки, насовали в карманы конфет — настоящее богатство. Так что домой мы вернулись по-настоящему счастливые.



Следующие три дня мы с председателем колхоза отбирали лошадей для дивизии Шаймуратова, нескольких прислали из соседнего колхоза. Всего отобрали около пятидесяти лошадей, на наш взгляд, наиболее пригодных для боевых действий. И в дивизии не забраковали ни одну — все пошли на фронт.



Шаймуратов прислал трех бойцов, и вместе с ними мы с Герасимовым погнали табун в Алкино. Непростое это оказалось дело. Расстояние приличное, почти тридцать километров. Останавливались и на привал. Только к вечеру добрались до места. Шаймуратов, увидев нас, обрадовался, поочередно обнял нас с Герасимовым. А мы-то как были рады! Мы его просто полюбили тогда, всей душой были благодарны ему за внимание и заботу.



Я обратился к Шаймуратову:



— Товарищ полковник, председатель сказал, чтобы мы привезли какой-нибудь документ о том, что лошадей доставили. Иначе грозился посадить.



— Никто вас не посадит, а документ дадим.



На этот раз Шаймуратов сам повел нас в канцелярию дивизии и дал указание начальнику финчасти выдать нам по 60 рублей каждому. Как сейчас помню — две красные купюры по 30 рублей. Это была моя первая в жизни зарплата. И выдал ее мне сам легендарный комдив Шаймуратов.



Ночевали в казарме. Намучились за день, только легли на кровать, сразу же провалились в сон.



А утром увидели картину, которая нас сильно поразила. Площадь была заполнена лошадьми, и у каждой — солдат, который ее моет и чистит. Вот, оказывается, как кавалеристы за лошадьми ухаживают. А мы-то в колхозе ни разу их не мыли и не чистили. Да и когда этим заниматься — других дел невпроворот, тем более, все здоровые мужчины ушли на фронт.



Пока мы с Герасимовым раздумывали, как будем добираться домой, нас позвали к Шаймуратову.



— Милый мой мальчик Миша, — ласково обратился он ко мне. — Очень прошу, найди мне кузнеца. Понимаешь, нам нужно подковать лошадей, если не всех, то для комсостава обязательно. Один кузнец уже работает, но этого недостаточно. На фронте идут жаркие бои, а мы до сих пор не можем выступить.



— Я все понял. Сделаю.



На этот раз отвезти нас не смогли, добрались мы до дома пешком. А дома насчет кузнеца я посоветовался с отцом.



— Как я понял, Шаймуратову нужен не простой кузнец, а умеющий подковать лошадей. Наш бекетовский, Егор, не годится. После его работы лошади болеют, начинают хромать. Вот в соседней деревне есть настоящий мастер. Зовут Игнатием. Запрягай, поехали.



Игнатия уговаривать долго не пришлось, он уже слышал про кавдивизию в Алкино, и утром я сам повез его к Шаймуратову. Игнатий, несмотря на возраст (ему было уже за семьдесят), работал с утра до вечера и с задачей справился.



Через несколько дней мы с Герасимовым снова поехали в Алкино — повезли на четырех подводах сено и овес. И снова встретились с Шаймуратовым. Широко улыбнувшись, он обнял меня и поблагодарил за Игнатия.



— Как ты нашел такого мастера?



— Отец помог. Он инвалид Гражданской войны — беляк ему руку отрубил, но людей знает хорошо.



— Слушай, «маршал», — снова обратился ко мне Шаймуратов, — я вижу, ты никогда не выпускаешь из рук нагайку. Золотая она у тебя, что ли? Покажи.



Я подал ему старинную нагайку, красиво сплетенную из качественной кожи, состоящую из трех звеньев.



— Это отцовская, а отцу от деда досталась.



Шаймуратов залюбовался нагайкой, видно было, что она ему понравилась.



— Слушай, — сказал он. — Давай обменяемся: ты отдаешь мне нагайку, а я тебе свой кнут. А после победы я тебе ее верну. Веришь?



— Верю, товарищ командир! Победим фашистов, будет другой разговор.



Увы, не сохранился у меня шаймуратовский кнут. Истрепался, сносился.



Наши поездки в Алкино продолжались до самого отъезда дивизии — мы возили туда корм лошадям. Я подсчитал, что было у меня с Шаймуратовым одиннадцать встреч. И такое он впечатление оставил о себе, что слов не хватает описать. Человечный он был, любил людей-тружеников и все для них делал. Когда я узнал о гибели Шаймуратова, заплакал горькими слезами. Такого человека погубила эта проклятая война!