|
|
НОВОСТИ
11.01.17 09:59
В Аургазинском районе кирпичные заводы погасили пятимиллионную задолженность по зарплате
10.01.17 13:54
Башкирские легкоатлеты выиграли две медали на всероссийских состязаниях в Екатеринбурге
|
В селе Бекетово Кармаскалинского района живет мой давний знакомый Михаил Федорович Шапошников, в прошлом аграрный деятель. Это человек поистине энциклопедических знаний. Скоро ему исполнится девяносто, но память у него — дай бог каждому. Как начнет рассказывать — о сельском ли хозяйстве или истории села, либо о жизни вообще, — заслушаешься. В свое время я написал о нем очерк, который потом включил в сборник «Герои наших дней», выпущенный в этом году в издательстве «Китап». И вот погожим осенним днем вместе с сыном Шапошникова Николаем Михайловичем мы поехали в Бекетово, чтобы вручить Михаилу Федоровичу только что вышедшую книгу. Встретил он нас радушно, несказанно оживился и, держа в руках сборник, вдруг заявил:
— Было это весной 1942 года,— начал свой рассказ Шапошников. — Однажды с утра пораньше вызвали меня к председателю колхоза. Оказалось, к нам в Бекетово приехал полковник, командир формировавшейся в Алкино кавалерийской дивизии, поскольку наш колхоз должен был по решению правительства поставить ей лошадей. Пока мы разговаривали на дворе с председателем Иваном Николаевичем, к нам подошел мужчина в военной форме. Высокий, стройный, в длиннополой шинели, на боку сабля, сапоги со шпорами — он произвел на меня неизгладимое впечатление. Мне тогда шел четырнадцатый год, и военных я еще в жизни не видел, а тут такой красавец. Вот, оказывается, какие они, офицеры Красной армии.
Опубликовано: 10.01.17 (10:05) Республика Башкортостан
Статьи рубрики «Ветеран»
В селе Бекетово Кармаскалинского района живет мой давний знакомый Михаил Федорович Шапошников, в прошлом аграрный деятель. Это человек поистине энциклопедических знаний. Скоро ему исполнится девяносто, но память у него — дай бог каждому. Как начнет рассказывать — о сельском ли хозяйстве или истории села, либо о жизни вообще, — заслушаешься. В свое время я написал о нем очерк, который потом включил в сборник «Герои наших дней», выпущенный в этом году в издательстве «Китап». И вот погожим осенним днем вместе с сыном Шапошникова Николаем Михайловичем мы поехали в Бекетово, чтобы вручить Михаилу Федоровичу только что вышедшую книгу. Встретил он нас радушно, несказанно оживился и, держа в руках сборник, вдруг заявил:
— Было это весной 1942 года,— начал свой рассказ Шапошников. — Однажды с утра пораньше вызвали меня к председателю колхоза. Оказалось, к нам в Бекетово приехал полковник, командир формировавшейся в Алкино кавалерийской дивизии, поскольку наш колхоз должен был по решению правительства поставить ей лошадей. Пока мы разговаривали на дворе с председателем Иваном Николаевичем, к нам подошел мужчина в военной форме. Высокий, стройный, в длиннополой шинели, на боку сабля, сапоги со шпорами — он произвел на меня неизгладимое впечатление. Мне тогда шел четырнадцатый год, и военных я еще в жизни не видел, а тут такой красавец. Вот, оказывается, какие они, офицеры Красной армии.
Опубликовано: 10.01.17 (10:05) Республика Башкортостан
Статьи рубрики «Ветеран»
Эра экологии (Cоциум) 10.01.17 (10:05)
Владимир 2017-01-11 10:27:29
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Ильгиз 2017-01-10 23:20:53
Ночь накануне Рождества (Cоциум) 05.01.17 (11:28)
прохожий 2017-01-10 16:38:42
В Башкирии ребёнок погиб после катания на горке
Татьяна 2017-01-08 21:31:14
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Гость 2017-01-08 12:54:01
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Васятка 2017-01-08 11:13:01
За прошлый год в Уфе установлено 350 евроконтейнеров
Гиндуллин Р.М. 2017-01-07 21:10:26
В Уфе за год капитально отремонтировали 250 тысяч «квадратов» дороги
Андрей 2017-01-06 16:10:43
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Ильдар 2017-01-05 11:36:08
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Ильдар 2017-01-05 11:32:57
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
хамит 2017-01-04 16:02:55
Газета как инструмент влияния (Cоциум) 23.12.16 (10:59)
прохожий 2016-12-23 18:59:10
Безалкогольный день (Cоциум) 30.09.16 (10:22)
Науменко Иван Николаевич 2016-12-14 12:07:20
Хоть метель, хоть стужа — подлёдник сдюжит (Cоциум) 08.12.16 (12:07)
Ануза 2016-12-12 13:32:26
«Нет, не ничьи мы — России великой» (Культура) 08.12.16 (12:08)
Асаба 2016-12-08 15:06:52
Одинокий волк с детской душой (Культура) 02.12.16 (10:24)
наблюдатель 2016-12-02 13:19:48
Назад в колхозы? (Экономика) 29.11.16 (10:01)
Асаба 2016-12-01 08:18:50
НОВОСТИ
11.01.17 09:59
В Аургазинском районе кирпичные заводы погасили пятимиллионную задолженность по зарплате
|
AHOHC
AHOHC
Свидетельства о Государственной Регистрации продукции реестр unex-ex.com продукции
unex-ex.com
Эра экологии (Cоциум) 10.01.17 (10:05)
Владимир 2017-01-11 10:27:29
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Ильгиз 2017-01-10 23:20:53
Ночь накануне Рождества (Cоциум) 05.01.17 (11:28)
прохожий 2017-01-10 16:38:42
В Башкирии ребёнок погиб после катания на горке
Татьяна 2017-01-08 21:31:14
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Гость 2017-01-08 12:54:01
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Васятка 2017-01-08 11:13:01
За прошлый год в Уфе установлено 350 евроконтейнеров
Гиндуллин Р.М. 2017-01-07 21:10:26
В Уфе за год капитально отремонтировали 250 тысяч «квадратов» дороги
Андрей 2017-01-06 16:10:43
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Ильдар 2017-01-05 11:36:08
Газета как инструмент влияния (Cоциум) 23.12.16 (10:59)
прохожий 2016-12-23 18:59:10
Безалкогольный день (Cоциум) 30.09.16 (10:22)
Науменко Иван Николаевич 2016-12-14 12:07:20
Хоть метель, хоть стужа — подлёдник сдюжит (Cоциум) 08.12.16 (12:07)
Ануза 2016-12-12 13:32:26