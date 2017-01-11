Наступивший год пройдет под знаком охраны окружающей среды: Госсовет объявил его Годом экологии. При этом президент Владимир Путин призвал чиновников «не прятаться от людей в своих кабинетах», а активно «вовлекать граждан и общественные организации в решение проблем охраны окружающей среды».

Следует вспомнить, что в нашей республике экология становится титульной для всего года уже во второй раз. Понятно, что такие акции нужны лишь для усиления внимания общества к тем или иным вопросам, нельзя решить застарелые проблемы в одночасье. Однако намеченные на этот год мероприятия должны вывести нас на путь гармоничного сосуществования с природой, при условии, что мы не ограничимся одними лишь лозунгами. А это, к несчастью, вполне вероятный сценарий. Ушедший год был посвящен кино. Спросите у любого жителя республики: что изменилось в его жизни? Уверен, мало найдется тех, кто сможет аргументированно ответить на данный вопрос. Ну, был и закончился год.



В случае с экологией такой подход не приемлем. Слишком высока цена вопроса. На том же Госсовете президент страны привел данные: каждый год в мире умирает 7 — 8 миллионов человек только в результате загрязнения атмосферного воздуха и воздуха помещений. Это имеет прямое отношение и к нашей стране. По ряду направлений нагрузка на природу достигла критических значений. В итоге ежегодный экономический ущерб доходит до шести процентов ВВП, а с учетом последствий для здоровья людей — и до 15 процентов.



В мире накоплен богатый опыт решения экологических проблем. Не стыдно, если что-то из него мы применим у себя в стране, в республике. К примеру, скандинавские страны мусор не закапывают на свалках, как это принято у нас. Там его свозят на мусоросжигательные станции, получая в итоге электрическую и тепловую энергию.



Так делают и в Японии, бизнесмены из которой несколько лет назад предлагали построить подобный завод в Башкортостане. К сожалению, дальше переговоров дело не пошло. Может, поэтому у нас за каждой лесопосадкой можно найти несанкционированные свалки. А рядом с санкционированными долго находиться нельзя, иначе сработает рвотный рефлекс.



На Аляске доступ автотранспорта в лесные и горные массивы, где есть источники воды, категорически запрещен. А как у нас, наверное, и рассказывать не стоит. Хорошо, если в водоем навоз не сваливают.



Иными словами, в других странах уже давно приняли высмеянные у нас лозунги советской эпохи — «Экономика должна быть экономной» и «Превратим отходы в доходы». Смеяться можно — смех продлевает жизнь. Вот только не мешало бы реализовать то, о чем в этих лозунгах говорится.



Мы, ветераны производства, еще помним, как Башкирский суконный комбинат перерабатывал собранное со всех восточных регионов СССР утильсырье и выпускал из него лучшие сорта сукна, которое шло на солдатские и офицерские гимнастерки. Комбинат стоит и поныне, только не работает, а заводской поселок практически обезлюдел.



Завод медицинского стекла, перерабатывавший отходы стеклобоя со всей России, разгромлен. Системы Главбашстроя имели установки по переработке отходов и выпуску из него стружечных плит. Башкирский биохимкомбинат перерабатывал парафин с нефтезаводов, отходы ликероводочных предприятий и выпускал корма для животноводства. В Башкирии работало до одиннадцати тарных заводов, использовавших отходы переработки леса… Список можно продолжать. Что мы имеем сегодня, как обращаются с отходами?



Хорошо, что появился лесоперерабатывающий комбинат, который будет потреблять, как было заявлено, валежник и горбыль.



Учитывая актуальность темы, Общественная палата республики и Совет старейшин при ней еще в ноябре обсудили проблемы сбора, утилизации, переработки промотходов, необходимости строительства утилизационных полигонов, мусоросжигающих заводов, энергетических установок, потребляющих промотходы. Мы обратились с предложениями в ведомства и учреждения, ответственные за поставленные вопросы. Как реализуются эти предложения, покажет время. Только нужно понять, что никто за нас не сделает нашу жизнь лучше. Как это ни банально, мы сами в ответе за себя.



В качестве заключительного примера. Мы жалуемся на отсутствие возможностей создания новых производств, рабочих мест. А за время работы завода минеральных удобрений в Мелеузе скопились горы фосфогипса — отхода основного производства. И это была проблема. Пришел новый хозяин и стал вагонами продавать его на дальнейшую переработку. Насколько я знаю, фосфогипс вывозят в Подмосковье и там производят из него продукцию для аграрной отрасли и строительства. А нельзя было построить предприятие рядом с этими отходами?



Так что Год экологии — это хорошо. Но нужно сделать так, чтобы он стал веком экологии.