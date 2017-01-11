От первой недели года ждать свершений и подвигов глупо — их попросту некому совершать. Часть инвесторов на рождественских каникулах и продолжает праздновать Новый год. Другая, как ни странно, более многочисленная, наблюдает за рынком в ожидании 20 января — даты инаугурации Трампа. Непредсказуемость поведения рынка в первые недели его президентства сегодня дает пищу околорыночным аналитикам, большим любителям строить прогнозные матрицы и модели, но откровенно пугает практиков.

Для них главный вопрос — каков потенциал роста акций после бурного ралли последних двух месяцев. И, кажется, ответ на него мало кому известен.



Дальнейший подъем американского, а вслед за ним и глобального рынка станет возможен только при выполнении Дональдом Трампом своих обещаний (что в котировки и закладывалось), в частности, по введению налоговых каникул. Однако многие из этих обещаний требуют одобрения американского сената и конгресса. Здесь и возникают риски, источник коих приписывают России.



Можно долго спорить: отчаянная попытка Обамы по выявлению российского следа в кибератаках на Соединенные Штаты – завуалированная делегитимизация избранного президента США или неприкрытое сведение счетов с Владимиром Путиным? И в том, и в другом случае последствия будут для всех.



И в первую очередь это падение рынка акций на предположениях о недоговороспособности ветвей американской власти. О каком снижении корпоративных налогов и регулировании, да и в принципе об экономике, может идти речь в момент крупномасштабных политических баталий, когда законодательная власть, подогреваемая либеральными СМИ, истерит, прося новых расследований, а исполнительная все отведенное ей время тратит на отражение информационных атак?



Боюсь, даже окончательное выяснение того, что доклад американской разведки по «русским хакерам» оказался не более чем набором слухов, непроверенных догадок и совпадений, едва ли остановит волну против Дональда Трампа.



Весьма вероятное контрпродуктивное поведение властей первой по величине экономики мира на фоне максимальных за всю историю индексов торговых площадок — это ли не идеальное время для сокращения длинных позиций на рынках?



Впрочем, отставим пессимизм: в начало календарного года, как и в рынок, входить надо либо с приподнятым настроением, либо не делать этого вовсе (что невозможно физически, а значит, иных вариантов у нас нет).



К тому же хорошее на неделе было. К примеру, обнаружилось, что не вся Америка плохого мнения о России: небезызвестные всем аналитики Goldman Sachs назвали российский рубль в числе основных лидеров роста в 2017-м. В качестве аргументов они отмечают рекордно низкую для современного периода развития нашей страны инфляцию, заметное улучшение ситуации с платежным балансом и перспективы экономического подъема.



С последним, кстати, согласен и я, ибо движение на финансовых рынках — не вся экономика. Та, другая, называемая реальным сектором,— производство товаров и услуг, их реализация, — если и не полностью приноровилась к новым условиям кризисного бытия, то в большей своей массе. И как бы в наступившем году ни складывалась ситуация на фондовом, валютном и сырьевом рынках, есть четкое убеждение: в целом жизнь наша станет чуточку легче. Что, кстати, на прошлой неделе президент Владимир Путин и пообещал новгородским рыбакам.