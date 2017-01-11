Уфимцы больше не надеются на ЖКХ и берут ситуацию в свои руки. В воскресенье поутру, в преддверии рабочей недели, бодрые мужички из соседнего дома вышли с лопатами во двор и стали расчищать его сами. Но вскоре поняли, что решить проблему радикально им не по силам и вызвали частный трактор. Пришлось, конечно, заплатить, зато теперь и стоянки под машины почищены, и проехать-пройти можно.

А что остается делать, если так называемая механизированная уборка бывает от случая к случаю, трактор от ЖЭУ по двору за все каникулы проехал один раз, а дворников вообще никто не видел? Дело, впрочем, не только во дворах. Уфа нынче увязла в снегу по самые уши. Проезжая часть дорог превратилась в узкие полоски, а тротуары — в козьи тропы. Чистят только центральные улицы — проспект Октября, Цюрупы, Ленина. А отойди от них на два шага, как тут же утонешь в сугробах.



На улице Революционной, например, с начала зимы тянутся вдоль дороги два снежных отвала, по высоте уже приближающиеся к человеческому росту и шириной в несколько метров. Улица Пархоменко тоже в центре города, но тротуаров здесь нет вообще, а два человека при встрече не могут разойтись, чтобы не провалиться в сугроб. Та же ситуация на улице 50 лет СССР и многих других. Почищены только главные магистрали, дальше — коллапс.



Интернет пестрит фото и видео, снятыми терпящими бедствие уфимцами, столицу республики показывают в новостях по федеральным каналам как центр стихии. Вопрос только в том, чем эта стихия вызвана: или обычными для зимы снегопадами, или тем, что снег не чистят.



Звоним собкорам «РБ» в другие города республики. «Снегопады были, но снег тут же убирают, — сообщает живущий в Туймазах Алексей Шильников. — Техника проходит дважды в день, на улицах и во дворах все расчищено. Ситуация нормальная не только в центре города, но и на окраинах».



Нет проблем со снегом в Агидели, говорит Андрей Ничков. Дороги и тротуары свободны, завалов нет. Чистят снег в Нефтекамске, в Белорецке, в Учалах, успевают это делать и в Баймаке. При этом, как отметили все собкоры, снег у них тоже идет, однако меры принимаются тут же, и потому вопросов не возникает.



Когда в Уфе решили снег не вывозить, то ссылались на экономию средств. Однако налоги, которые идут в городскую казну, ниже не стали, а плата за «коммуналку» готова сорваться с цепи. И если мы теперь сами и за свой счет чистим дворы, то кто и на чем сэкономил?



Между тем, как сообщает пресс-служба администрации города, сотни уфимцев помогают коммунальным службам бороться с последствиями снегопада — за восемь дней нового года выпало четыре месячные нормы осадков. «C 1 января руководство администрации Уфы находилось на работе, координируя процесс уборки снега в городе, — говорится в сообщении пресс-службы. — Сегодня коммунальные и жилищные службы столицы продолжают трудиться в усиленном режиме. На улицах города непрерывно работает более 400 единиц техники. Кроме того, в связи со сложившимися погодными условиями, состав снегоуборочной техники в городе усилен более чем на 100 единиц».



Пресс-служба отмечает: «В столичных дворах задействовано порядка 150 единиц снегоуборочных машин. Однако некоторые уфимцы, понимая сложность установившихся погодных условий и старания сотрудников жилищных организаций, выходят во дворы и очищают свои автомобили и территорию вокруг них сами».