Разноцветные огоньки на пахучей елке, перемигиваясь с колючими звездами за ледяным бессонным окном, мерцали в сумраке зимнего вечера. Бабушка, неслышно ступая, закутывалась в самую теплую шаль и, шаркая старенькими валенками, старалась унять скрипучую деревянную дверь. Голова тонет в подушке, глаза слипаются...

— Бабуль, ты куда, ночь на дворе, страшно.



— Спи. Сегодня ночь волшебная, я — в церковь: Рождество!



…Еще одна сказка моего советского детства: зимней ночью появился на свет чудесный мальчик, маленький кудрявый принц, умеющий разговаривать с животными, среди которых ему привелось родиться. А путь его подданым освещала звезда. У нее даже имя было — Вифлеемская.



Мне тоже хотелось взглянуть на волшебного мальчика, который, говорят, умеет чудеса творить, но и спать хотелось очень, а до Сергиевской церкви путь неблизкий, и мороз так и норовит больно за щеки ущипнуть.



Бабушка возвращалась под утро, помолодевшая, разрумянившаяся… Наверное, маленький принц сказал ей что-то доброе.



...Много лет прошло. Сын Божий, пришедший когда-то на землю, остался в самой таинственной, самой волшебной сказке моего детства. Только теперь я знала его имя. Уже не таясь или закрываясь платком, можно было спуститься под горку к уютной церкви, из дверей которой вырывался сноп чистого доброго огня от сотен свечей… Высоко, у самой колокольни, в голубой морозной дымке тихо сияла огромная луна, словно Вифлеемская звезда, указывая путь.



А люди все шли, негромко переговариваясь, ладони их светились от пламени бережно заслоняемых свечей, и лица у всех становились одинаково беспечальными, по-детски искренними...