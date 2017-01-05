Интернет стал той самой отмычкой, которой легко выуживают наши кровные. Только за минувший год отдел МВД по Баймакскому району возбудил 41 уголовное дело о виртуальных кражах. Раскрыто лишь семь. Местные оперативники рассказали о нескольких случаях, когда людская беспечность стала отличной приманкой для аферистов.

Уж замуж невтерпёж



Лилия была приятно удивлена, когда ее новый друг, с которым она познакомилась на популярном сайте, предложил помочь материально. Она, конечно, не бедствовала, но маме двоих ребятишек деньги не помешали бы. С мужчиной она переписывалась довольно давно, поэтому без тени сомнения переслала ему номер, срок действия и код безопасности банковской карточки. Вместо обещанной помощи молодая женщина обнаружила, что с ее счетов пропали все сбережения, в том числе материнский капитал и средства от продажи дома. Потеряв более миллиона рублей, она лишилась и надежды построить новые отношения.



Полтысячи к стипендии



Студентам колледжа Тимуру и Айнуру стало не по себе, когда их вдруг заподозрили в мошенничестве. Через их банковские карточки проходили огромные суммы, украденные со счетов земляков. И тут они вспомнили, что в начале прошлого учебного года к ребятам подошел незнакомый мужчина и предложил за пятьсот рублей оформить на себя банковские карты. С парнями он тут же расплатился, а карты забрал себе. Парни, недавно приехавшие из своих деревень в Сибай, наличность сразу потратили. Их карты в числе восьмидесяти таких же студенческих «всплыли» в Санкт-Петербурге.



Авторазвод



Кирилл словно притягивает к себе мошенников, поэтому у него уже выработался иммунитет на них.



— Решил продать машину, объявление выставил на популярном сайте, — рассказывает он. — И тут началось. С периодичностью в полчаса начала донимать звонками одна парочка. Мол, приглянулась ваша машина. И каждый готов сразу аванс заплатить. От меня требовалось продиктовать только три цифры, что на оборотной стороне карты. Но меня обмануть трудно.



Шубка в двойном размере



К сезону холодов активизировались приезжие торговцы верхней одеждой. Неизбалованный сельский покупатель только рад. Вот и Алия решила приобрести шубу. Продавцы оформили покупку в рассрочку. Как только она предоставила копию паспорта, ей вручили шубу. Женщина с удовольствием носила обнову, за которую своевременно рассчиталась. Но примерно через год к ней начали поступать звонки от коллекторов, требовавших вернуть долг по кредиту. Оказалось, нечистоплотный продавец, имея на руках копию паспорта покупательницы, оформил новый кредит.



Включите голову



Мошенники идут в ногу со временем и становятся все изощреннее, а доверчивых людей меньше не становится, утверждают сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД по Баймакскому району. Преступники чаще стали использовать так называемые фишинговые сайты. Предлагая продукты или услуги с зеркальных сайтов известных банков, они похищают деньги либо персональные данные граждан.



Увеличилось число потерпевших пользователей интернет-магазинов. Вместо заказанного, например, айфона приходит дощечка с тем же весом. Вину всегда можно свалить на сотрудников почты, мол, на рассылке поменяли телефон.



Растет интерес аферистов к банкоматам и терминалам оплаты. Люди продолжают попадать и на такие «классические» уже виды мошенничества, как просьба оплатить телефон или переслать деньги, дать пин-код банковской карты для якобы зачисления средств.

Раскрыть подобные преступления, к сожалению, крайне сложно. Совершая преступления, аферисты могут находиться в любой части страны.



P.S. Имена потерпевших изменены.

Не попасть на удочку интернет-аферистов можно, ЕСЛИ...

никогда никому не сообщать свои пин-коды и другие данные банковских карт или пароли банковских онлайн-кабинетов

при смене номера телефона отключать от сим-карты услугу «мобильный банк», при потере телефона заблокировать его

помнить, что сотрудники банков никогда не запрашивают пароли и коды смс-подтверждений по телефону

позвонить тому, для кого у вас просят деньги

задавать сложный пароль на своих интернет-ресурсах

не вступать в компании, в которых сначала нужно платить

сначала поискать отзывы о продавце и его товаре, а потом уже решаться на покупку в интернет-магазине.

КСТАТИ

Фишинговый сайт название получил от английского слова fishing — рыбная ловля, выуживание. С помощью вредоносной программы клиента направляют на фишинговую страницу официального сайта банка и выуживают данные, содержащиеся на личных банковских счетах. Сайты-дублеры создают «попрошайки», которые меняют реквизиты для перечисления денег якобы для материальной помощи детям. В интернете немало объявлений от благотворительных организаций, детских домов или приютов с подобной просьбой.

ВАЖНО Если вас все-таки обманули, не удаляйте смс-сообщения, электронные письма, сохраняйте чеки после перевода денег на счета аферистов.



