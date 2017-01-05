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НОВОСТИ
05.01.17 13:03
Вступил в силу федеральный закон о поддержке семей с детьми, инициированный Госсобранием Башкирии
05.01.17 12:30
В Уфимском районе подросток умер, пытаясь изобразить фокус с баллончиком бытового газа
05.01.17 05:47
Хоккеисты молодёжной сборной России проиграли в полуфинале чемпионата мира США по буллитам - 3:4
30.12.16 15:40
Сегодня свой юбилей отмечает основатель двух башкирских волейбольных клубов Валерий Багметов
30.12.16 12:14
В Башкирии выручка с продаж новых легковушек за 11 месяцев составила 37,4 миллиарда рублей
30.12.16 11:14
Башкирия выплатит по миллиону семьям уроженцев республики, погибших в авиакатастрофе Ту-154
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Уж замуж невтерпёж
Раскрыть подобные преступления, к сожалению, крайне сложно. Совершая преступления, аферисты могут находиться в любой части страны.
Не попасть на удочку интернет-аферистов можно, ЕСЛИ...
КСТАТИ
Фишинговый сайт название получил от английского слова fishing — рыбная ловля, выуживание. С помощью вредоносной программы клиента направляют на фишинговую страницу официального сайта банка и выуживают данные, содержащиеся на личных банковских счетах. Сайты-дублеры создают «попрошайки», которые меняют реквизиты для перечисления денег якобы для материальной помощи детям. В интернете немало объявлений от благотворительных организаций, детских домов или приютов с подобной просьбой.
Опубликовано: 05.01.17 (11:28) Баймакский район
Статьи рубрики Право
Уж замуж невтерпёж
Раскрыть подобные преступления, к сожалению, крайне сложно. Совершая преступления, аферисты могут находиться в любой части страны.
Не попасть на удочку интернет-аферистов можно, ЕСЛИ...
КСТАТИ
Фишинговый сайт название получил от английского слова fishing — рыбная ловля, выуживание. С помощью вредоносной программы клиента направляют на фишинговую страницу официального сайта банка и выуживают данные, содержащиеся на личных банковских счетах. Сайты-дублеры создают «попрошайки», которые меняют реквизиты для перечисления денег якобы для материальной помощи детям. В интернете немало объявлений от благотворительных организаций, детских домов или приютов с подобной просьбой.
Опубликовано: 05.01.17 (11:28) Баймакский район
Статьи рубрики Право
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Ильдар 2017-01-05 11:36:08
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Ильдар 2017-01-05 11:32:57
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
хамит 2017-01-04 16:02:55
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
ирек 2017-01-03 21:05:47
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Умар 2017-01-03 20:30:56
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
ринат 2017-01-03 20:29:19
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Радик 2017-01-03 17:58:52
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Эдуард 2017-01-03 15:04:39
В Уфе с 1 января подешевеет проезд в электротранспорте
АМИР 2016-12-31 18:25:52
Газета как инструмент влияния (Cоциум) 23.12.16 (10:59)
прохожий 2016-12-23 18:59:10
Безалкогольный день (Cоциум) 30.09.16 (10:22)
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Назад в колхозы? (Экономика) 29.11.16 (10:01)
Асаба 2016-12-01 08:18:50
Назад в колхозы? (Экономика) 29.11.16 (10:01)
прохожий 2016-11-30 19:07:24
Чехословацкое «вторжение» («Ветеран») 27.09.16 (10:11)
Рияз 2016-11-30 17:02:46
НОВОСТИ
05.01.17 13:03
Вступил в силу федеральный закон о поддержке семей с детьми, инициированный Госсобранием Башкирии
05.01.17 12:30
В Уфимском районе подросток умер, пытаясь изобразить фокус с баллончиком бытового газа
05.01.17 05:47
Хоккеисты молодёжной сборной России проиграли в полуфинале чемпионата мира США по буллитам - 3:4
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AHOHC
AHOHC
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Ильдар 2017-01-05 11:36:08
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Ильдар 2017-01-05 11:32:57
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
хамит 2017-01-04 16:02:55
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
ирек 2017-01-03 21:05:47
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Умар 2017-01-03 20:30:56
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
ринат 2017-01-03 20:29:19
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Радик 2017-01-03 17:58:52
Газета как инструмент влияния (Cоциум) 23.12.16 (10:59)
прохожий 2016-12-23 18:59:10
Безалкогольный день (Cоциум) 30.09.16 (10:22)
Науменко Иван Николаевич 2016-12-14 12:07:20
Хоть метель, хоть стужа — подлёдник сдюжит (Cоциум) 08.12.16 (12:07)
Ануза 2016-12-12 13:32:26
«Нет, не ничьи мы — России великой» (Культура) 08.12.16 (12:08)
Асаба 2016-12-08 15:06:52
Одинокий волк с детской душой (Культура) 02.12.16 (10:24)
наблюдатель 2016-12-02 13:19:48