За несколько лет здесь собрали 15 тысяч экспонатов

Какие образы вызывает в памяти человека словосочетание «сельский музей»? Чаще всего помятый самовар, пыльная прялка да несколько грамот, переданных в дар местными ударниками труда. В трех залах кандринского музея в ДК «Юбилейный» представлено более 15 тысяч экспонатов. Большинство приковывают взгляд и заставляют замереть на месте. Собирались они не для галочки, за ними — подлинное дыхание истории.

За каждым экспонатом — чья-то жизнь



Хожу по залам, рассматриваю экспонаты, прислушиваюсь к восхищенным репликам посетителей — пацаны, понятно, в восторге от того, что видят.



— Ух ты, это же настоящий каменный топор!



— Смотри, а здесь автомат и фашистская граната-«яйцо».



— А это что? Ого! Дореволюционные награды!



Ребят не оторвать от многочисленных стендов. Что подростки — горят глаза и у взрослых посетителей! Признаться, не ожидал увидеть здесь около 90(!) видов солдатского и офицерского обмундирования. Не «новодел» — вся форма именная и когда-то принадлежала участникам локальных войн.



По соседству расположилась приличная коллекция разновозрастных монет и бумажных купюр. Чуть дальше — этнографический уголок: кумганы, углевые утюги, ухваты, сбруя, гирьки с гербом Российской империи и прочий скарб XVIII — XIX веков. Через стенку — минералы, которые собирались по принципу «нашли в земле красивый камень — привезли с собой — получили заключение геолога». А еще древние окаменелости зверей, рыб и ракушек, черепки от посуды, каменные ножи и топоры...



Пожалуй, главная изюминка музея — несколько тысяч раритетов, обнаруженных на полях сражений, где прокатился огненный вихрь гражданской, а затем и Великой Отечественной войн. Их появление здесь объяснимо: смотритель музея Юрий Бирюзов много лет руководит поисковым отрядом имени Хатмуллы Султанова. Отряд инициативный и неугомонный — слава о нем гремит на всю округу.



— За семь лет поисковой работы мы привезли больше восьми тонн «железа», — рассказывает поисковик. — Что-то оставляем себе, остальное раздаем в местные школы, краеведческие музеи соседних районов...



За стеклянными дверцами тускло отсвечивают ордена и медали царской армии, нательные иконы и крестики, ножи, немудреные украшения... Рядом сохранившийся практически в идеальном состоянии полупрозрачный немецкий фарфор. Эти находки сделаны в Туймазинском районе: когда-то через него с боями проходила Чапаевская дивизия. Истлели тела солдат и офицеров, а такие вот свидетели братоубийственной войны остались.



С ними соседствуют реликвии более позднего времени: винтовка Токарева, разорванный ствол «трехлинейки», диски от ППШ и пулемета Дегтярева, гранаты, патроны, оружейные масленки, первые бронежилеты, чем-то напоминающие рыцарские доспехи... Рядом несколько немецких касок. Две пробиты пулями и осколками (что вызывает неподдельное воодушевление малолетних посетителей — справедливость восторжествовала!), мины-лягушки, ременные пряжки, пуговицы со свастикой, металлические коробки для спичек...



— Видно, как тщательно и продуманно готовились фашисты к войне, — продолжает комментировать Бирюзов. — Вот наша колючая проволока, а вот немецкая кованая. Понятно, что перерезать ее было намного сложнее. Гитлеровцы не забывали даже о мелочах. Смотрите, это посудка с остатками вазелина, а вот пенальчик для хранения хлорки — ею противник обеззараживал питьевую воду.



Объединяет «советские» и «фашистские» стенды одно: на каждом представлено разнообразное окопное творчество — самодельные зажигалки, ножи, свистульки... Даже на войне люди пытались оставаться людьми.



На одном из стендов выставлено чудом сохранившееся немецкое обмундирование: нательное белье, перчатки и стоптанные башмаки. Интересно, как звали того фашиста, который так и не дошагал в них до Москвы? Личные вещи советского солдата родная земля, увы, растворяет намного быстрее. Но россыпь эбонитовых жетонов (наши бойцы называли их «смертельными медальонами») и разномастная стеклянная посуда как новые. Держишь их в руках, и холодок по коже: никогда не думал, что слова «за каждым предметом — чья-то жизнь» могут быть столь осязаемы и объемны.



Под знаменем богини Клио



Школьники в стенах музея — частые и желанные гости. Чтобы разжечь в их душах интерес к истории, Бирюзов придумал интересный ход: часть формы из запасников ушили. И теперь во время визитов в детские сады малышня может примерить гимнастерку, подсумки для автоматных дисков и гранат. Говорят, это дает разительный результат: проходит время, и школьники сами уговаривают педагогов и родителей сходить с ними в музей.



Этим сотрудничество с образовательными учреждениями не ограничивается: их воспитанники часто готовят здесь научные работы о ветеранах локальных войн. Благо, в музее собрано обширное досье на 600 туймазинцев, воевавших в различных уголках страны и мира с 1951 года до наших дней. Сведения о них собирались буквально по крупицам. В толстых папках — копии паспортов, биографии, оригинальные фотографии и письма... В ближайшее время Бирюзов планирует свести их в электронную базу данных.



Кроме того, вместе с ребятами он готовит книгу об археологических памятниках района. Писать есть о чем. В прошлом году, к примеру, поисковый отряд обнаружил месторасположение крепости Кандара, которая стояла в окрестностях Кандрыкуля. Построенная в первой половине XVIII века, она считалась форпостом Российского государства. По предварительным данным, крепость была окружена частоколом из бревен, внутри располагались немудреные постройки — часовенка, казармы-полуземлянки...



И это не единственная их находка. За несколько лет Бирюзов и его подопечные проделали колоссальную работу: если прежде в районе насчитывалось около полусотни археологических памятников, то их стараниями это число увеличилось вдвое. Недавно они обнаружили ханское захоронение на границе с Октябрьским и могильники местных жителей близ села Какрыбашево. Оба памятника истории датируются XIII — XIV веками.



— Мы не занимаемся археологическими раскопками, — подчеркивает Бирюзов. — Для этого надо соответствующее разрешение, получить его не так-то просто. Поисковикам же можно углубляться в 100-летний культурный слой, не больше. Если намерены копать глубже, обязаны привлекать профессиональных археологов. Что мы и делаем. Но перед этим проводим серьезную предварительную подготовку.



Краеведа печалит, что последние тридцать лет масштабные археологические раскопки в районе практически не ведутся. Экспедиции к ним не едут — дорого, да и неизвестно, каким будет результат. А студентам-практикантам профильных вузов проще «копаться» под Уфой. Это и дешевле, и перспективней — любая находка тут же становится резонансным событием.



А потому практической работой по изучению и сохранению истории родного края занимаются в основном местные поисковики. За несколько лет через отряд имени Хатмуллы Султанова прошло около 600 человек. Немало среди них воспитанников спецшколы. Мой вопрос: «Не озоруют?» Юрий Леонидович вначале не понял. Потом засмеялся:



— Да что вы — отличные ребята!



— А зачем вам все это нужно?— продолжаю пытать собеседника.



— Когда-то я жил в Уфе и занимался в клубе юных археологов при Дворце детского творчества имени Комарова. Существовал этот клуб около сорока лет, через него прошло немало известных археологов и историков. Когда клуб прекратил свое существование, его флаг передали нам. С условием, что мы продолжим начатое дело. Этим я и занимаюсь по сей день.