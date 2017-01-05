После ухода Виктора Гончаренко в ЦСКА прошло несколько недель, но башкирский клуб не торопился официально объявлять имя преемника. Хотя российская футбольная общественность во главе с мэтром комментаторского искусства Геннадием Орловым успела приподнять завесу тайны, указав, кто будет возглавлять команду уфимцев. Замечательный игрок и начинающий тренер Сергей Семак подписал контракт с «Уфой» на два с половиной года, с опцией продления договора еще на два сезона. При этом наша команда получила не только перспективного специалиста и замечательного семьянина, но и однофамильца легенды башкирского хоккея — Александра Семака.

Золотоносец



Уравновешенный, интеллигентный, правильный. Такие эпитеты не редкость, когда речь заходит о Сергее Семаке. Причем отзываются так о нем практически все: тренеры, судьи, болельщики. Пример Семака довольно необычен для спорта. Это тот самый случай, когда звездный статус приобретен вовсе не за счет экстравагантности или скандальности. Сергей Богданович шаг за шагом завоевывает расположение публики именно своей правильностью и исключительным прилежанием — как на футбольном поле, так и за его пределами.



Новый наставник «Уфы» родился под Луганском в многодетной семье и рос с четырьмя братьями. Несмотря на любовь к спорту, Сергей закончил школу с золотой медалью, что довольно редко бывает для футболиста. С тех пор Семак притягивал к себе драгметаллы почти везде, где выступал. Ему повезло с первым профессиональным наставником, которым стал в «Асмарале» легендарный Константин Бесков. И далее на карьерной тропе Семака попадались в основном действительно маститые и харизматичные наставники, у которых было чему научиться, — Павел Садырин, Гус Хиддинк, Курбан Бердыев, Лучано Спалетти, Фабио Капелло, Леонид Слуцкий…



Рассказывать обо всем, что происходило с Сергеем Семаком на профессиональном поприще, нет смысла. Но нельзя не упомянуть вот о чем. Прежде всего, не каждый, даже прославленный, игрок дебютный гол в чемпионате страны забивал в своем первом матче в неполные 17 лет. Никто не становился капитаном ЦСКА в 19. Завоевать пять золотых медалей чемпионата премьер-лиги за десять сезонов, при этом выступая в составе трех команд-триумфаторов, тоже пока никому не удавалось. А могло быть и больше, если бы не «командировка» в Париж.



Бронзовый капитан



Для многих игроков успешность карьеры определяется их участием в национальной сборной. У Сергея Семака со сборной было сразу несколько «романов».



Во второй половине 90-х попасть в главную команду страны, не являясь спартаковцем, было не так просто. Но Семаку это удалось, а дебют случился в 21 год — в игре против Италии. В ту пору россияне регулярно проваливали отборочные циклы, а когда пробились-таки на чемпионат мира-2002, полузащитник съездил в Японию и Корею фактически туристом, так и не сыграв там ни минуты. На Евро-2004 в Португалию Семака не взяли, а на мундиаль в Германию не попала вся сборная.



В отборочном цикле на Евро-2008 Сергей не выступал. Поэтому болельщики удивились, когда Хиддинк назначил Семака капитаном команды на финальном турнире на Украине и в Польше. Но после сенсационной бронзы у нашей сборной вновь наступил традиционный спад. Россияне не прошли стыки на чемпионат мира, где Семак сыграл свои последние матчи за национальную команду. Далее он регулярно входил в различные расширенные списки при Адвокате и Капелло, а затем вдруг оказался в тренерском штабе итальянца. Далее перекочевал из него в команду Слуцкого, которая в минувшем году славы во Франции не снискала. На этом тренерская карьера бронзового капитана в сборной пока завершилась.



Большое гнездо



Сергей Семак не только воспитывает футболистов на поле, занимается благотворительностью, но также является главой собственной большой семьи. В ней восемь детей. Пожалуй, здесь нет ничего удивительного: Семак вырос в многодетной семье, а потому с юных лет мечтал создать и свою масштабную ячейку общества.



Брак с первой супругой — Светланой продлился десять лет. За это время у пары родился сын Илья. Со своей второй женой Анной Сергей познакомился в Париже во время выступления за «Сен-Жермен». Окончательно расставаться со Светланой ему было достаточно тяжело. Все разрешилось, когда Анна родила Сергею сына. После чего у пары появилось еще четверо совместных детей. При этом у Анны была дочка от предыдущего брака. Наконец летом 2016 года в семье Семаков появилась девочка Таня. Ребенка взяли из интерната для детей с ограниченными возможностями. Ей понадобятся дорогостоящие операции. Но новых родителей девчушки это не пугает. Недаром из-за такой любви к детям Сергея даже приглашали на съемки сериала «Папины дочки».





КСТАТИ

Сергей Семак стал седьмым по счету главным тренером в шестилетней истории существования «Уфы». Предыдущими были Андрей Канчельскис, Андрей Малай, Игорь Колыванов, Евгений Перевертайло, Сергей Томаров и Виктор Гончаренко. Кому-то, как Малаю и Томарову, удалось поработать с командой лишь немного и с приставкой «и.о.».

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА



Сергей Семак. Российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта.

Родился 27 февраля 1976 года в селе Сычанское (Ворошиловградская область, Украинская ССР).



Воспитанник Луганского училища олимпийского резерва. Первый тренер — Валерий Белокобыльский.



Играл за команды: «Пресня», «Асмарал», ЦСКА, «Москва» (все — Москва), «Карелия» (Петрозаводск), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Рубин» (Казань), «Зенит» (Санкт-Петербург). Пятикратный чемпион России в составе трех разных команд. Обладатель кубка России и кубка Франции. Трехкратный обладатель суперкубка России. Всего на клубном уровне сыграл почти 600 официальных матчей, забил 127 голов.



За сборную России провел 65 матчей, забил четыре гола. Бронзовый призер Евро-2008.



После окончания карьеры игрока работал тренером в «Зените» (Санкт-Петербург)

и сборной России.

Кто что сказал



Федор ЩЕРБАЧЕНКО,

российский тренер:

— Начало самостоятельной тренерской карьеры — положительный момент

для Семака. Такой вопрос всегда возникает, когда известные в недавнем прошлом игроки, а Сергей именно такой, переходят на тренерскую стезю. Никто не может предполагать, какую систему он выберет: может быть, Садырина, может, условно, Слуцкого, Виллаш-Боаша или еще чью-то. Но, безусловно, точно повторить он их не сможет — у него будет «концепция Семака». В «Зените» Сергей находился в комфортных условиях, теперь же для реализации собственных амбиций ему требуется сделать самостоятельные шаги.



Василий УТКИН,

телекомментатор:

— Семак двадцать лет играет и живет на виду у всех, но на самом деле он очень закрытый человек и известно о нем немного. У него располагающая улыбка, но он нелюдим. Он никогда не отказывается от интервью, но лучше всех умеет говорить долго, живо, не говоря при этом ничего. Это такой «троллинг»: с улыбкой, глядя почти сочувственно, он с удовольствием водит собеседника за нос… Наверное, ему пора стать тренером.



Александр СЕМАК,

заслуженный мастер спорта СССР по хоккею:

— Понятно, что дело не в фамилии, — нужно добиваться результата. С Гончаренко «Уфа» очки набирала, появилась игра. Хотелось бы, чтобы почаще выигрывали дома, а не только в гостях. Клуб идет по восходящей. Мой однофамилец Сергей возглавил «Уфу», мы наконец-то, наверное, познакомимся. Показал бы ему город.