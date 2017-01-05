Чем запомнился високосный год? Работой! С тех пор как я перестала ходить на службу и пустилась в свободное плавание, работа обрушилась на меня лавиной. Это радует, поскольку дает чувство востребованности. Если бы еще пропорционально увеличивалось и количество денежных знаков… Но, как верно подметил Михаил Васильевич Ломоносов, «если где-то прибыло, значит, где-то убыло». Успокаиваю себя тем, что соблюдается баланс Вселенной, и по примеру Алисы в Зазеркалье бегу изо всех сил, чтобы оставаться на месте.

Научная экзотика



Захлестнул шквал переводов с русского на английский и с английского на русский. Есть тексты, цепляющие воображение. В Институте химии разрабатываются способы синтезирования феромонов насекомых — специфических запахов, «заставляющих», например, мужские особи сельскохозяйственных вредителей сломя голову устремляться не к заждавшимся их подругам, а прямиком в клеевые ловушки. Для каждого вида — жука-мукоеда или яблонной совки — имеются свои феромоны, не мешающие жить полезным насекомым. А в Институте механики создаются математические модели, с помощью которых по колебаниям трубопровода можно рассчитать местонахождение и толщину отложений, образующихся на его стенках.



Одним из самых больших впечатлений стала для меня антропологическая реконструкция черепа кипчакского воина, выполненная в Институте истории, языка и литературы. По меркам своего времени, он прожил долгую жизнь, был не единожды ранен. Стрела раздробила ему челюсть, булава оставила глубокую вмятину над левой бровью, наконечник копья прошелся по затылку. Каждый раз он выходил победителем, залечивал раны, снова брал в руки оружие, пока совсем не упокоился в оренбургской степи.



Заметки из глубины веков



Сотрудничество с газетами и журналами, скорее, хобби. Составляю кроссворды и сканворды (еще с тех пор как приняла участие в передаче «Поле чудес»). Выработала свою методу, обросла справочниками.



Регулярно наведываюсь в Книжную палату. В читальном зале можно всласть полистать старые газеты и набрать «вкусных» заметок. Результатом этого становятся архивные подборки «О чем писала «Красная Башкирия». На следующий год продолжу публикации, хотя и в ином ключе. Не стану заранее раскрывать секретов, но, надеюсь, будет интересно.



Встреча с юностью



Полвека назад состоялся первый выпуск школы № 91 с преподаванием ряда предметов на английском языке. Теперь она известна как лингвистическая гимназия. Наш класс, правда, не был первым выпуском.



Все равно приятно было побывать в родных стенах, порадоваться новым интерьерам, встретить друзей своей юности. Приятно было встретить прежних учителей и убедиться в том, что они всех помнят, если не по фамилии, то в лицо — это точно.



Кускаровское притяжение



Нравится отслеживать деятельность студии «Кускар», с которой успела сродниться. В начале этого года прошла «кускаровская» выставка в Музее Нестерова, где студия отмечала первую свою «пятилетку».



Весной в Художественной галерее состоялась грандиозная выставка «По образу и подобию». Профессиональные художники и скульпторы, мастера декоративно-прикладного искусства показали свои работы с «человеческими лицами». Был там и кукольный народец из нашей студии. В рамках выставки прошли «Весенние посиделки» — с песнями, хороводами и изготовлением куколок-веснянок. Была встреча с мастерицей из Перми, которая серьезно и вдумчиво восстанавливает традиционную технологию изготовления тряпичных кукол, собирает рассказы бабушек.



И наконец — «Синяя экстраваганца». С песнями, стихами, видеорядом, книжной экспозицией в соответствующем цветовом решении и рассказом о значении синего цвета в колористике. Как не поделиться своими впечатлениями!



За порогом Нового года нас ждет Петушок — Золотой гребешок с россыпью ярких перышек, умением не опускать крылья и деловитостью. Кускаровки уже успели сшить пернатый символ 2017 года. Пусть он оберегает наших читателей.