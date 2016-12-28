Зима



Январь



Многодетные и те семьи, где родились близнецы, ограничили в получении пособий. Господдержка теперь предоставляется только малоимущим семьям, среднедушевой доход в которых не превышает величины прожиточного минимума.



Февраль



В уфимском кинотеатре «Родина» открылся киноклуб «Zеркало», в котором показывают новинки мирового и российского артхауса, а также фильмы-победители международных фестивалей.



Пенсионеры старше 70 лет получили льготы по взносам на капремонт. Те, кто помоложе — до 80 лет, могут платить 50 процентов от суммы, те, кто преодолел этот порог, освобождены от взносов полностью. Для получения льготы, правда, надо подать заявление.



Прорывом года в области здорового образа жизни стало желание жителей сразу пяти деревень Кугарчинского района отказаться от употребления алкоголя. На общих собраниях они решили, что у них в магазинах горячительное продаваться больше не будет. Сельчане действовали в рамках республиканского закона, дающего право вводить запрет на розничную продажу спиртных напитков в отдельных населенных пунктах. Его приняли в уходящем году депутаты Госсобрания республики. Первыми, подав пример остальным, им воспользовались кугарчинцы.



Декабрь



В Бирске открылся культурно-образовательный центр «Умникум».

В Уфе состоялся второй Форум малого бизнеса регионов стран — участниц ШОС и БРИКС. На нем было подписано несколько соглашений о сотрудничестве, а также завязались отношения между предпринимателями разных стран и регионов. Премьер Дмитрий Медведев призвал сделать форум традиционным.



Введена в эксплуатацию подстанция «Зубово» под Уфой. Она должна обеспечить надежное электроснабжение пригородных территорий и сел Уфимского района. Кроме того, от подстанции будут запитаны технопарк в Нижегородке и ряд новых предприятий в промышленной зоне станции «Уршак».

В Башкирии прошли Международные дни ученого, просветителя Мифтахетдина Акмуллы, посвященные 185-летию со дня его рождения.



Академия наук РБ отпраздновала 25-летие.



Республиканский детский технопарк стал одним из 40 победителей всероссийского грантового конкурса «Люди будущего».



В Уфе к 100-летию Загира Исмагилова восстановили первоначальный вариант оперы «Салават Юлаев».



Татарский государственный драматический театр «Нур» отмечает 25-летие.

Депутаты Госсобрания приняли законопроект, ограничивающий предоставление земельных участков многодетным и семьям с детьми-инвалидами. Теперь при решении вопроса будут учитывать нуждаемость семьи в улучшении жилищных условий. Отодвинут в очереди и тех, кто уже имеет участок.

В Башкирии запущен федеральный пилотный проект в области гериатрии (медпомощи пожилым) «Территория заботы». Он поможет выстроить современную трехуровневую систему охраны здоровья старшего поколения. От открытия кабинетов и отделений гериатрии в поликлиниках и профильных коек в стационарах до создания филиала Федерального научного центра геронтологии (науки о старении) и гериатрии. Уже в следующем году в республике запланировано открытие 35 гериатрических кабинетов в поликлиниках и 30 гериатрических коек на базе Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн.

Весна



Март



В Уфе прошла XXVI международная выставка «АгроКомплекс» — единственная специализированная выставка в регионе и один из крупнейших смотров достижений АПК в России.



Апрель



Одиннадцатилетний уфимец Марсель Сабиров стал финалистом вокального телешоу Первого канала «Голос. Дети».



Первое место на XVI Международном конкурсе пианистов в Париже завоевала пианистка из Уфы — ученица 8-го класса среднего специального музыкального колледжа Елена Колесникова.



Май



В Уфимском амфитеатре прошел масштабный Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии». На протяжении пяти дней проект ежедневно собирал «круглые столы», а под открытым небом ежевечерне объединял тысячи жителей и гостей столицы на тематических open-air.



В Уфе прошел Российский нефтегазохимический форум. Он проходил на фоне западных санкций против ведущих российских игроков отрасли и исторически низких цен на нефть. Главной же интригой стало объявление о том, что перед самым форумом президент Владимир Путин подписал Указ об исключении «Башнефти» из перечня стратегических компаний, тем самым разрешив ее продажу.



Башкирский педуниверситет получил статус опорного гуманитарного вуза.

Лето



Июнь



Уфимский авиационный технический университет — в числе трех российских вузов, вошедших в Шанхайский предметный рейтинг по инженерно-техническим дисциплинам.



В Уфе презентовали Всероссийский виртуальный концертный зал, созданный на базе Башкирской филармонии при поддержке министерства культуры России.



В Уфе прошло XXIII заседание Координационного совета по культуре под руководством министра культуры Владимира Мединского.



Минздрав РБ запустил проект «Земский фельдшер» для финансовой поддержки молодых медиков, готовых работать в фельдшерско-акушерских пунктах. Они теперь получают единовременное пособие в размере 500 тысяч рублей. Условие одно — проработать на селе необходимо не менее пяти лет. Подобная мера позволит привлечь на работу в ФАПы более 70 фельдшеров, которых сейчас очень не хватает.

Июль



Уфимский нефтяной технический университет занял 35-е место из 238 в национальном рейтинге университетов по параметру «Исследования».



Университеты Башкирии вошли в состав Ассоциации российских и китайских вузов.

В Уфе прошел международный симпозиум по скульптуре из камня «ArtTerria». В нем приняли участие 13 мастеров из шести стран мира. Симпозиум завершился установкой скульптурных композиций в пешеходной зоне по улице Ленина.



На государственных бюджетных предприятиях начали действовать профстандарты. Те, кто работает не по специальности и не имеет соответствующего образования, должны либо уволиться, либо пройти переподготовку.



В Уфе началась борьба с нелегальными автоперевозчиками. Сотни автобусов не вышли на маршруты. Некоторые пригородные села остались без транспорта, проблемы с автобусами наблюдались и в городе, и людям приходилось идти пешком.



В Уфе открылся центр молекулярной медицины, созданный на базе кафедры генетики и фундаментальной медицины биологического факультета Башкирского госуниверситета. Разместившаяся здесь инновационная лаборатория получила лицензию на деятельность по направлениям «генетика» и «клиническая лабораторная диагностика». А у врачей появилась возможность использовать новейшие методы диагностики и лечения, учитывающие индивидуальные особенности ДНК каждого пациента. Первоочередные задачи центра — выявление генетических нарушений при различных наследственных заболеваниях, а также тех, которые вызывают предрасположенность к онкологическим, сердечно-сосудистым и другим социально значимым патологиям.

Август



Семь кинематографистов Башкортостана стали обладателями федеральных стипендий: это режиссеры Булат Юсупов, Айнур Аскаров и Андрей Носков, драматурги Магафур Тимербулатов и Зухра Буракаева.



Республика получила 55 новых автомобилей скорой помощи на деньги, выделенные из федерального бюджета минпромторгу России. Примечательно, что поставщиками специализированной техники в регионы стали исключительно российские производители.



Башкортостан заявился на «Апимондию». Глава республики Рустэм Хамитов встретился с главным пчеловодом мира Филиппом МакКейбом. В числе прочих обсуждалась возможность проведения международного конгресса пчеловодов «Апимондия» в 2021 году в Башкирии.



Осень



Сентябрь



Состоялись выборы депутатов Госдумы седьмого созыва. Впервые после длительного перерыва выборы прошли по смешанной системе: 225 депутатов избрались по партийным спискам, 225 — по одномандатым округам.

В Стерлитамакском районе на базе ООО АП имени Калинина прошел Межрегиональный день поля кукурузы и подсолнечника.



Октябрь



«Роснефть» купила контрольный пакет акций «Башнефти». За обыкновенные именные акции в количестве 88951379 штук (50,0755% уставного капитала) в бюджет страны было перечислено 329,7 млрд рублей.



Состоялось открытие второй очереди Затонского моста в Уфе. Министр транспорта РФ Максим Соколов назвал его «одним из больших и главных мостовых переходов в России». Треть средств на строительство моста направили из системы взимания платы с большегрузного транспорта «Платон».



Российский энергетический форум в Уфе обсудил проблемы отрасли, основными из которых были названы старение кадров и обветшание технологического оборудования в генерации.



В Башкирии запущен первый в России проект «Ассоциированные школы Русского географического общества».



В Башкирском театре оперы и балета поставлен балет «Легенда о любви» Арифа Меликова. Проект получил грант главы республики в 9 млн рублей. Спектакль стал седьмой работой в уфимском театре выдающегося хореографа Юрия Григоровича.



В Русском драмтетре прошла премьера рок-оперы «Акбузат», созданной по мотивам башкирского эпоса. В написании оперы принимали участие члены рок-группы «Несчастный случай».

Ноябрь



Башкирская академия государственной службы и управления при главе республики отметила 25-летие образования вуза.



Два высших учебных заведения республики — Башкирский госуниверситет и Уфимский авиационный технический университет — вошли в список более 60 лучших вузов России.



В Уфе прошел финал XV Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион». Его лауреатом в номинации «Ведущая информационной программы стала сотрудник ГТРК «Башкортостан» Айгуль Кантюкова. Еще одной победительницей признана корреспондент «Вести-Башкортостан» Зиля Авзалова. Специальный приз завоевала ее работа «Новогоднее чудо». Программа была заявлена во впервые представленной номинации «Преодоление».



В республике узаконили приемные семьи для пожилых людей и инвалидов. Пожелавшим «усыновить» постояльцев социальных стационаров положено вознаграждение в 6,2 тыс. рублей. Кроме того, в бюджет семьи будет отходить 75 процентов пенсии пожилого человека.



Жители республики получили уведомления с новыми суммами налога — он впервые рассчитывался по кадастровой стоимости. По сравнению с предыдущим годом цифры увеличились в несколько раз. И это только 20 процентов от полной суммы налога.



Государственным и муниципальным органам запретили требовать у граждан 85 видов справок — они должны их запрашивать сами в порядке межведомственного взаимодействия. В реальности многие госорганы продолжают требовать с людей входящие в список документы.



В Уфе открылось новое акушерско-неонатологическое отделение Республиканского перинатального центра для помощи женщинам и новорожденным высокой степени риска. От сопровождения женщин во время беременности и родов до выхаживания недоношенных малышей с экстремально низким весом — от 500 граммов. В учреждении общей площадью более 24 тысячи квадратных метров действуют восемь индивидуальных родовых залов, отделение реанимации и интенсивной терапии для мам и 12 специальных коек для новорожденных, три акушерских операционных, оснащенных высокотехнологичным оборудованием. Современное комфортабельное здание, для возведения которого понадобилось всего полтора года, построили в рамках общероссийского проекта. Его стоимость — более двух миллиардов рублей, большую часть которых выделил федеральный бюджет.