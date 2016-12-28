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НОВОСТИ
30.12.16 11:14
Башкирия выплатит по миллиону семьям уроженцев республики, погибших в авиакатастрофе Ту-154
29.12.16 14:53
В Учалинском районе после капитального ремонта открылась сельская врачебная амбулатория
28.12.16 14:10
Парламент Башкирии предлагает ужесточить требования к продаже и использованию пиротехники
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Январь-февраль. Участие башкирских художников в масштабной всероссийской выставке «Лики России».
Опубликовано: 30.12.16 (10:47) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Культура
Январь-февраль. Участие башкирских художников в масштабной всероссийской выставке «Лики России».
Опубликовано: 30.12.16 (10:47) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Культура
В Уфе уличные мошенницы «развели» пенсионерку на 40 тысяч и золотые украшения
Колян 2016-12-28 09:28:15
В Уфе уличные мошенницы «развели» пенсионерку на 40 тысяч и золотые украшения
Сергей 2016-12-27 12:48:37
Газета как инструмент влияния (Cоциум) 23.12.16 (10:59)
прохожий 2016-12-23 18:59:10
В Нефтекамске полицейские избили задержанного
вадим 2016-12-19 03:27:08
В Уфе проходит мясной фестиваль «Ит-Фест»
Анна 2016-12-18 15:44:43
Работаем не покладая варежек! (Видео)
Асаба 2016-12-16 10:43:50
Работаем не покладая варежек! (Видео)
gulshatai 2016-12-15 17:47:02
Безалкогольный день (Cоциум) 30.09.16 (10:22)
Науменко Иван Николаевич 2016-12-14 12:07:20
В Уфе пройдёт мясной фестиваль «Ит Фест»
Асаба 2016-12-13 11:27:59
Хоть метель, хоть стужа — подлёдник сдюжит (Cоциум) 08.12.16 (12:07)
Ануза 2016-12-12 13:32:26
В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для промышленных предприятий
Елена 2016-12-10 22:39:03
В Уфе пройдёт мясной фестиваль «Ит Фест»
Луиза. 2016-12-10 20:57:06
«Нет, не ничьи мы — России великой» (Культура) 08.12.16 (12:08)
Асаба 2016-12-08 15:06:52
Одинокий волк с детской душой (Культура) 02.12.16 (10:24)
наблюдатель 2016-12-02 13:19:48
Назад в колхозы? (Экономика) 29.11.16 (10:01)
Асаба 2016-12-01 08:18:50
Назад в колхозы? (Экономика) 29.11.16 (10:01)
прохожий 2016-11-30 19:07:24
Чехословацкое «вторжение» («Ветеран») 27.09.16 (10:11)
Рияз 2016-11-30 17:02:46
НОВОСТИ
30.12.16 11:14
Башкирия выплатит по миллиону семьям уроженцев республики, погибших в авиакатастрофе Ту-154
|
AHOHC
AHOHC
В Уфе уличные мошенницы «развели» пенсионерку на 40 тысяч и золотые украшения
Колян 2016-12-28 09:28:15
В Уфе уличные мошенницы «развели» пенсионерку на 40 тысяч и золотые украшения
Сергей 2016-12-27 12:48:37
Газета как инструмент влияния (Cоциум) 23.12.16 (10:59)
прохожий 2016-12-23 18:59:10
В Нефтекамске полицейские избили задержанного
вадим 2016-12-19 03:27:08
В Уфе проходит мясной фестиваль «Ит-Фест»
Анна 2016-12-18 15:44:43
Работаем не покладая варежек! (Видео)
Асаба 2016-12-16 10:43:50
Работаем не покладая варежек! (Видео)
gulshatai 2016-12-15 17:47:02
Безалкогольный день (Cоциум) 30.09.16 (10:22)
Науменко Иван Николаевич 2016-12-14 12:07:20
В Уфе пройдёт мясной фестиваль «Ит Фест»
Асаба 2016-12-13 11:27:59
Хоть метель, хоть стужа — подлёдник сдюжит (Cоциум) 08.12.16 (12:07)
Ануза 2016-12-12 13:32:26
«Нет, не ничьи мы — России великой» (Культура) 08.12.16 (12:08)
Асаба 2016-12-08 15:06:52
Одинокий волк с детской душой (Культура) 02.12.16 (10:24)
наблюдатель 2016-12-02 13:19:48