Несмотря на то что Новый год пока только на пороге, деятели культуры республики уже наверняка знают, чем порадуют публику в году наступающем.

Январь-февраль. Участие башкирских художников в масштабной всероссийской выставке «Лики России».



По предложению Зураба Церетели в республике предполагается создать отделение Российской академии художеств с творческими мастерскими. В Уфе планируется также провести итоговый форум «АРТ-ПУТЬ», посвященный творческим поездкам художников, в том числе за счет средств гранта главы республики.



Творческий Союз художников РБ предлагает один из уфимских архитектурных памятников (какой именно — уточняется), находящихся в аварийном состоянии, передать Союзу для создания Дома художника.



Предполагается провести масштабный опен-эйр, посвященный 25-летию Национального симфонического оркестра республики, с привлечением гранта главы региона.



Планируется проведение Республиканского смотра художественной самодеятельности среди работников государственных и муниципальных органов власти.



Значимые творческие проекты в области театрального, музыкального, хореографического, изобразительного искусства и кинематографии вновь получат гранты главы республики на 90 млн рублей.



В Уфе будет поставлен современный балет «Легенда о Саошианте» («Урал-батыр»). Проект получил федеральный грант на сумму 100 тысяч рублей. Это мультимедийный хореографический спектакль с видеокомпозицией. Автор музыки — башкирский композитор Азамат Хасаншин.